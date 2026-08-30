IndyCar, il maltempo continua a far cambiare i programmi. Nuovi orari a Milwaukee

La pioggia è la vera variabile del round di Milwaukee Mile della NTT IndyCar Series. La penultima sfida della stagione, indetta su due appuntamenti da 250 giri, è attualmente neutralizzata dal maltempo che ha sospeso la race-1 dopo solo 90 giri.

Gli organizzatori hanno asciugato la pista, ma non sono riusciti nella giornata di ieri a completare l’evento ed a raggiungere i 126 giri, numero sufficiente per assegnare tutti i punti previsti da regolamento. La race-2 odierna scatterà alle 19.00 italiane, mentre la race-1 verrà disputata a partire da mezzanotte.

Il condizionale resta d’obbligo, la speranza è che la pioggia sia assente per tutta la giornata al fine di completare tutto il programma. La IndyCar ha cercato di concludere la race-1 prima della disputa della seconda competizione, l’obiettivo non è riuscito. Pato O’Ward (McLaren #5) è virtualmente in cima alla graduatoria, mentre Scott McLaughlin (Penske #2) è pronto per partire dalla prima piazza in race-2.