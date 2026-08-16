IndyCar, Ericsson vince di forza a Markham

Marcus Ericsson torna a vincere di forza nella NTT IndyCar Series al termine della prima edizione del GP di Markham. Il #28 di Andretti Global ha fatto la differenza in Canada nel finale riuscendo a scavalcare di forza i propri principali avversari.

La scelta di montare un nuovo treno di gomme morbide ha permesso all’ex vincitore della Indy500 di tornare sui migliori. Lo svedese ha quindi iniziato a lottare scavalcando nell’ordine Alex Palou (Ganassi #10), Will Power (Andretti #26) e Romain Grosjean (Dale Coyne Racing #18).

L’ex pilota di F1 ha ottenuto la vetta da Grosjean a cinque tornate dalla fine e da quel momento nessuno è più riuscito a raggiungerlo. Per lui si tratta della quinta vittoria in carriera nella NTT IndyCar Series, la prima dal GP di St. Petersburg (Florida) del 2023.

Power e Palou completano nell’ordine alle spalle dello scandinavo e del francese. Il secondo citato allunga di forza in campionato approfittando del ritiro di Kyle Kirkwood (Andretti #27), protagonista durante la manifestazione di un impatto contro le barriere.

L’americano è stato tradito dall’impegnativa pista permanente, completata nella propria realizzazione nella giornata di venerdì. L’evento che ha rimpiazzato Toronto è infatti stato ritardato di un giorno, la FP1 si è svolta sabato prima della FP2 e delle qualifiche.

Out anche Mick Schunacher, Josef Newgarden, Nolan Siegel e soprattutto Louis Foster. Il #45 di Rahal, in pole e capace di mostrare un ottimo passo durante le prime fasi dell’evento, è finito contro il muro all’uscita dai box durante la prima metà della corsa vanificando due ottimi stint.

Quinto all’arrivo Pato O’Ward con la Chevrolet #5 Arrow McLaren davanti al compagno di squadra Christian Lundgaard #7, Rinus VeeKay (Juncos Racing #76) e Scott McLaughlin (Penske #3).

Prossimo round della NTT IndyCar Series settimana prossima a Washington D.C per celebrare i 250 anni degli Stati Uniti d’America.