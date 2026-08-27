IndyCar, doubleheader decisivo a Milwaukee Mile. Kirkwood cerca l’impresa

Importantissimo fine settimana per la NTT IndyCar Series a Milwaukee Mile, sedicesimo e dicassettesimo atto della stagione 2025. Resterà quindi la sola finale di Laguna Seca dopo l’appuntamento di West Allis che nuovamente tornerà ad avere due corse.

Il doubleheader nello Stato del Wisconsin prende di fatto il posto del doppio round in poche ore in Iowa. Il catino americano è molto particolare, una pista da 1.015 miles (1.633 km) caratterizzata da quattro curve con una pendenza di 9.25 gradi.

Le monoposto non hanno più corso a Milwaukee dal 2016 al 2023. Dal ritorno tornano nel calendario hanno vinto Will Power (2014), Scott Dixon (2010), Pato O’Ward (2024 race-1), Scott McLaughlin (2024 race-2) e Christian Rasmussen (2025), il primo ed il secondo hanno saputo trionfare anche nel 2014 e 2010.

Kyle Kirkwood cerca l’impresa dopo aver vinto la storica Freedom 250 disputata a Washington DC. Il #27 di Andretti Global, grazie ai problemi di Alex Palou (Chip Ganassi Racing #10) ha portato a meno di 100 punti il proprio ritardo dall’iberico che resta in ogni caso in pieno controllo della situazione a sole tre prove dalla fine.

Palou ha 553 punti all’attivo contro i 462p di Kirkwood ed i 443 di Christian Lundagaard, secondo nell’ultima corsa disputata. Il danese di McLaren è riuscuto a superare la Chevy #12 Penske di David Malukas (411 punti), out nelle prime fasi in seguito ad un impatto contro le barriere.