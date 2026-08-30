IndyCar, Alex Palou campione per la quinta volta. O’Ward concede il bis a Milwaukee

Alex Palou vince per la quinta volta il titolo piloti nella NTT IndyCar Series. Il pilota spagnolo scrive a Milwaukee una nuova pagina di storia, il #10 di Chip Ganassi Racing si conferma campione per il quarto anno consecutivo. L’alfiere di Chip Ganassi Racing non ha preso rischi nella conclusione nel penultimo evento della stagione, consapevole dell’ampio margine in classifica nei confronti di Kyle Kirwkood.

Il catalano ha completato la race-1 nel catino di West Allis al decimo posto, la sfida è stata conquistata da Pato O’Ward. Il #5 di Arrow McLaren ha siglato la 12ma affermazione in carriera, il primo dal 1981 a trionfare nello stesso giorno in due differenti corse valide per il campionato.

Il 27enne ha condotto la prova sin dal primo giro, leader ieri dopo 90 giri all’esposizione della red flag per maltempo. La race-1, disputata dopo la fine della race-2, è entrata nel vivo al 155mo giro con la prima bandiera gialla di giornata in seguito ad un testacoda di Mick Schumacher all’uscita dall’ultima curva. Tutti hanno colto l’occasione per fermarsi ai box ad eccezione di David Malukas (Penske #12), in azione con una strategia leggermente differente.

L’americano ha provato a gestire O’Ward e Will Power (Andretti #26), l’australiano ha tentato di prendersi una rivincita dopo una significativa sanzione che ha vanificato tutto l’ottimo lavoro fatto durante la ‘race-2’.

I sogni di gloria dell’ex campione della serie sono svaniti a 50 giri dalla fine, l’ex volto del team Penske si è appoggiato alle barriere di curva 3-4 dopo aver perso il controllo della propria Honda sullo sporco presente fuori traiettoria. La Safety Car è tornata protagonista, l’ingresso è avvenuto poco dopo la quinta sosta di giornata.

Tutto si è deciso a 20 giri dalla fine con l’ultimo restart di giornata. O’Ward ha sfruttato l’incertezza alla green flag di Malukas per ottenere il primato, il messicano ha poi condotto perfettamente le danze fino alla bandiera a scacchi senza lasciare spazio ad una possibile rimonta.

La Chevy #5 ha preceduto quindi la Chevy #12 ed a Rinus VeeKay (Juncos Racing #76). L’olandese ha battuto Scott McLaughlin (Penske #3), Christian Rasmussen (Ed Carpenter Racing #21), Christian Lundgaard (McLaren #7) e Josef Newgarden (Penske #2). Fuori dalla Top10 Kyle Kirkwood, diretto rivale per il titolo di Palou che non è riuscito a sfruttare la prima bandiera gialla di giornata per sorprendere i rivali.

Settimana prossima la finale di Laguna Seca. Palou, terzo nella classifica di tutti i tempi come titoli, si porta a -1 da Scott Dixon a soli 29anni. Il nativo di Sant Antoni de Vilamajor è il primo pilota di sempre ad ottenere cinque successi in sei anni nella nota serie americana riservata alle monoposto.