Il tabellone dell’Italia agli Europei di volley femminile: possibile replay ai quarti, quando l’incrocio con la Turchia?

Si è delineata la prima parte del tabellone dell’Italia agli Europei 2026 di volley femminile. Le azzurre hanno conquistato il primo posto nella Pool D grazie alle cinque vittorie conquistare a Göteborg (Svezia) e si sono così assicurate l’ottavo di finale contro la quarta classificata del gruppo B: dall’altra parte della rete ci sarà la Bulgaria del CT Marcello Abbondanza, l’incrocio è previsto lunedì 31 agosto (ore 16.00) in quel di Brno (Cechia), località in cui le Campionesse del Mondo si sono trasferite dopo la fase a gironi.

La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico contro un’avversaria che ha perso contro la Grecia e che ha avuto la meglio sull’Austria soltanto al tie-break, ma dovranno stare attente a non sottovalutare le Verdi, perché hanno comunque un buon potenziale in panchina e sono guidate in panchina da un allenatore di esperienza. In caso di qualificazione ai quarti di finale, si tornerebbe in campo mercoledì 2 settembre, sempre a Brno, per incrociare la vincente di Cechia-Svezia.

Le padrone di casa saranno spinte dal caloroso pubblico che gremirà il Padiglione P del Centro Espositivo: è un buon collettivo, ha chiuso il raggruppamento al secondo posto alle spalle della Serbia e vuole sognare in grande. La Svezia ha perso con l’Italia (3-0) e con la Francia (3-1), regolando la Croazia soltanto al tie-break, ma ha dalla sua parte una fuoriclasse assoluta come la bomber Isabelle Haak e dunque ha tutte le carte in regola per imporsi in trasferta.

L’Italia potrebbe dunque dover fare i conti con la replica del confronto disputato nella fase a gironi nella giornata di domenica 23 agosto, quando soltanto nel secondo set le gialloblù sono riuscite a impensierire le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024. Le ragazze del CT Julio Velasco partirebbero in tutti i casi con i favori del pronostico e puntano senza mezzi termini verso la qualificazione alle semifinali, che comporterebbe il trasferimento a Istanbul.

Un altro lungo viaggio attende Anna Danesi e compagne per quella che sarebbe la fase calda della competizione, con tra l’altro in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Quale sarebbe l’avversaria in semifinale? I pronostici della vigilia parlano di un incrocio con la Turchia detentrice del titolo, ma per il momento non è garantito. La compagine di coach Daniele Santarelli finirebbe nella stessa parte di tabellone dell’Italia solo se stasera riuscirà a battere la Polonia.

In caso di vittoria contro le biancorosse, le anatoliche chiuderebbero la Pool A al primo posto e affronterebbero il Portogallo agli ottavi, mentre il quarto di finale sarebbe contro chi avrà la meglio nel match tra la vincente di Paesi Bassi-Azerbaijan (per il secondo posto nel gruppo C) e la terza del gruppo A (verosimilmente la Slovenia, a cui basterà fare un punto contro l’Ungheria, altrimenti la Germania). In caso di ko della Turchia, il percorso descritto spetterebbe alla Polonia, che diventerebbe così la possibile avversaria dell’Italia in semifinale.

Dall’altra parte del tabellone, la Serbia affronterà la Croazia e poi la vincente di Francia-Grecia, prima dell’annunciata semifinale con la Polonia, a meno che da quella parte non finisca la Turchia. La seconda del gruppo A affronterebbe ai quarti la terza della Pool C (la perdente di Paesi Bassi-Azerbaijan) e poi il Belgio, la Germania o la Slovenia (si affronteranno la prima del gruppo C e la quarta della Pool A).

TABELLONE ITALIA EUROPEI VOLLEY

Ottavo di finale: vs Bulgaria.

Quarto di finale: vs la vincente di Cechia-Svezia.

Semifinale: verosimilmente contro la Turchia, salvo colpi di scena nel girone (ko contro la Polonia) o nei primi turni a eliminazione diretta

Finale: verosimilmente contro la Serbia, favorita in quella parte di tabellone (a meno che non ci finisca la Turchia in seguito a ko con la Polonia)