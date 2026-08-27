Il quattro con PR3 misto si ferma ai piedi del podio ai Mondiali di canottaggio

La sessione pomeridiana della quarta giornata di gare dei Mondiali di canottaggio e paracanottaggio, rassegna che si svolge ad Amsterdam fino a domenica 30 agosto, non regala medaglie all’Italia. Nell’unica gara di finale in cui sono impegnati gli azzurri si fermano ai piedi del podio nel quattro misto con PR3.

Nella Finale A del quattro con misto PR3 l’Italia chiude con una beffarda medaglia di legno. Martina Osualdini, Carolina Foresti, Marco Frank e Stanislau Litvinchuk con Chiara Reto al timone sono quarti con il tempo di 06:52.34 e mancano il bronzo per meno di due secondi. Gli Stati Uniti conquistano il titolo iridato con 06:46.60 davanti alla Gran Bretagna, seconda in 06:47.87, e alla Francia, bronzo in 06:50.73.

Nel doppio femminile pesi leggeri il duo messicano Aylin Maryah Ibarra Maduena-Melissa Marquez trionfa con il tempo di 07:10.02 e conquista il titolo iridato. Medaglia d’argento per la Grecia, seconda con 07:12.05 e bronzo alla Tunisia, terza con il crono di 07:14.90.

Nel doppio maschile pesi leggeri la coppia uzbeka Shakhzod Nurmatov-Sobirjon Safaroliyev è medaglia d’oro con 06:21.93 al termine di una gara condotta fin dall’inizio. Completano il podio la Germania, seconda con 06:23.87 e gli Stati Uniti, medaglia di bronzo con 6:27.45.

Nel singolo maschile pesi leggeri il greco Petros Gkaidatzis, dopo esser transitato terzo ai cinquecento metri, si laurea Campione del Mondo con 06:47.77. Il podio si completa con l’argento dell’uruguaiano Felipe Kluver Ferreira, secondo con 06:51.50, e il bronzo del messicano Alexis Lopez Garcia.

Nel singolo femminile pesi leggeri la messicana Kenia Lechuga Alanis taglia il traguardo per prima e conquista il titolo mondiale con 07:29.16. Conclude al secondo posto Mariia Zhovner degli Atleti Individuali Neutrali, 07:32.73 il suo crono di riferimento, mentre il podio si completa con l’olandese Femke Van De Vliet, terza in 07:35.56.

Nel doppio misto PR2 i tedeschi Jasmine Bier-Paul Umbach conquistano la medaglia d’oro con il tempo di 08:08.26. Il duo cinese Liu-Jang guadagna la medaglia d’argento con il tempo di 08:09.24, mentre Israele chiude terzo con 08:14.46.