Il “nuovo Mike Tyson” ha perso! Itauma domina, poi getta la spugna: Hrgovic Campione del Mondo dei massimi

Si aspettavano tutti la facile vittoria di Moses Itauma, tutti attendevano di incoronare il già più volte ribattezzato predestinato, tutti non vedevano l’ora di vedere sedere sul trono il pugile più incensato degli ultimi due anni. Sembrava un copione già scritto, il tradizionale finale da film, il talento destinato a diventare un fenomeno. Erano già pronte le righe per celebrare il Campione del Mondo più giovane della storia dei pesi massimi dopo Mike Tyson e invece dal ring della O2 Arena di Londra è arrivato il verdetto meno pensato alla vigilia, quello ritenuto praticamente impossibile dagli allibratori.

Moses Itauma è stato sconfitto. Il croato Filip Hrgovic è il nuovo Campione del Mondo IBF dei pesi massimi. I pronostici sono fatti per essere sovvertiti e il 34enne è riuscito in un’impresa favolosa, ammutolendo il pubblico presente sugli spalti, pronto a festeggiare il beniamino di casa, colui che a 21 anni pregustava di mettere le mani sulla cintura e seguire le orme di Iron Mike, il pugile più iconico degli ultimi 40 anni, che aveva spento da poco le venti candeline quando si cinse il petto con la cintura iridata nel 1986.

Per la prima volta nella storia, la Croazia si vanta di avere un Campione del Mondo della categoria regina della boxe, mentre Itauma si lecca le ferite e la sconfitta odierna avrà un peso specifico enorme sulla sua carriera. Gli addetti ai lavori speravano in un’affermazione del britannico con origini nigeriane e slovacche, per sfruttare la sua immagine e la sua forza comunicativa, che sembravano l’ideale per rilanciare la nobile arte e una categoria ancora sotto shock dopo il ritiro a sorpresa dell’ucraino Oleksandar Usyk (motivo per cui si è combattuto questa sera, la corona era vacante).

Invece ha fatto festa l’uomo che non ti aspetti, un ottimo pugile conosciuto poco dal grande pubblico, ma le cui doti non sono mai state in discussione. Il tutto al termine di un match dallo sviluppo completamente inatteso e con un epilogo a sorpresa per quanto si era visto in quasi mezzora di combattimento. Itauma aveva dominato per otto riprese, colpendo il rivale a ripetizione alla mascella, sul pento, alla fronte, al corpo. Aveva fatto valere tutta la sua proverbiale velocità e la rinomata precisione dei suoi colpi, mentre il balcanico non era riuscito a portare nemmeno un pugno degno di nota alla figura del britannico.

Hrgovic si è rivelato un ottimo incassatore (pur andando giù nella seconda frazione), non si è fatto travolgere da ganci e montanti volati a ripetizione. Nel nono round è successo l’impensabile: il croato ha accorciato la distanza e ha messo a segno un micidiale diretto destro al volto del rivale. Un colpo violentissimo a trentacinque secondi dal gong, da vero peso massimo: Itauma ha barcollato, momento di panico, è andato al tappeto e il suo angolo ha gettato la spugna, temendo il peggio.

L’arbitro ha decretato la fine del combattimento e Hrgovic ha conquistato il titolo IBF dei pesi massimi. Prima sconfitta in carriera per Itauma (14 vittorie, di cui 12 prima del limite) e 21mo successo (a fronte di una battuta d’arresto) per Hrgovic, che prossimamente dovrà difendere il titolo contro il cubano Frank Sanchez, numero 1 del ranking di sigla.