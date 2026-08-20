Il nuovo vantaggio di Jannik Sinner nel ranking ATP: cosa cambia dopo la sconfitta di Zverev. Alcaraz lontanissimo

Colpo di scena al Masters 1000 di Cincinnati, dove Alexander Zverev è stato sconfitto dallo statunitense Tommy Paul con il punteggio di 4-6, 7-6(8), 6-4 agli ottavi di finale. Il tedesco si era presentato sul cemento della località statunitense da testa di serie numero 1 torneo, ma è stato eliminato abbastanza prematuramente e non è riuscita a onorare la cambiale di 400 punti derivante dalla semifinale raggiunta lo scorso anno, lasciando ben 300 punti sul piatto.

L’evento in corso di svolgimento in Ohio sta regalando grandi sorprese e si sta rivelando molto incerto, anche in avvicinamento agli US Open, l’ultimo Slam della stagione che scatterà il prossimo 30 agosto sul cemento di Flushing Meadows. Il ko prematuro del teutonico ha anche chiarito la situazione del ranking in vista dell’evento di fine estate a New York, ridisegnando il vantaggio del nostro Jannik Sinner nei confronti dei più immediati inseguitori.

Il fuoriclasse altoatesino è fermo da più di un mese (non gioca dal trionfo di Wimbledon), non ha difeso i 650 punti derivanti dalla finale persa dodici mesi fa a Cincinnati e ora svetta da numero 1 del mondo con l’attivo 12.800 punti. Il 25enne ha un margine di ben 5.010 lunghezze nei confronti di Alexander Zverev, fermo a quota 7.790 punti, e di addirittura 5.640 punti sullo spagnolo Carlos Alcaraz, che non ha onorato una cambiale da 1.000 punti ed è fermo a 7.160. Il tutto in attesa di sapere se Jannik Sinner giocherà gli US Open, dove anche la presenza dell’iberico è in dubbio.

VANTAGGIO SINNER RANKING ATP

1. Jannik Sinner 12.800 punti

2. Alexander Zverev 7.790 punti

3. Carlos Alcaraz 7.160 punti

Sinner ha un vantaggio di 5.010 punti su Zverev e 5.640 punti su Alcaraz.