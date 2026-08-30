Il norvegese Hovland svetta in un serrato Tour Championship a 18 buche dal termine

I migliori trenta golfisti dei playoff della FedEx Cup al termine del BMW Championship continuano a darsi battaglia nell’ultimo evento della ricchissima competizione. Siamo infatti arrivati a sole 18 buche dal termine del TOUR Championship (montepremi 40 milioni di dollari) con Viktor Hovland che resta al comando in solitaria. Il norvegese piazza un round da -5 (65 colpi) issandosi ad un complessivo -15 (195 colpi). Per lo scandinavo tuttavia il margine ad un giro dalla conclusione è tutt’altro che abbondante.

Ad un solo colpo da Hovland troviamo infatti Ryan Gerard, che fino a ieri divideva il primato proprio con il norvegese. -12 e terza posizione per un quartetto composto dagli americani Chris Gotterup e Scottie Scheffler, dall’australiano Adam Scott e dallo svedese Ludvig Aberg. Lotta per la vittoria che sembra circoscritta a questi sei golfisti, ma attenzione a possibili ulteriori intromissioni in quanto il percorso concede margini per rimonte a dir poco clamorose.

Settima posizione con il punteggio di -10 per lo statunitense Cameron Young ed il nordirlandese Rory McIlroy. Quest’ultimo è il migliore di giornata grazie ad un superbo -7 (9 birdie e 2 bogey) che gli consente di irrompere nelle prime 10 posizioni. Sul percorso par 70 dell’East Lake Golf Club di Atlanta (Georgia, Stati Uniti d’America) completano la top ten in nona posizione con lo score di -9 l’australiano Min Woo Lee e gli americani Cameron Young, Jacob Bridgeman, Sam Burns e Russell Henley.

Ci sarà dunque bagarre nell’ultimo e decisivo round con Viktor Hovland che dovrà difendere il piccolo ma significativo vantaggio dagli assalti di Gerard e di coloro che inseguono. Si partirà alle 16.50 con il primo tee time, con il norvegese che inizierà la sua missione alle 19.50.