IL FEUDO DI MARTINENGHI! Il campione olimpico è imbattibile a Parigi: oro europeo nei 100 rana, bronzo Cerasuolo!

Parigi e Nicolò Martinenghi, un legame indissolubile. Il lombardo aveva conquistato l’oro olimpico due anni fa nella città degli Innamorati e oggi ha replicato nella finale dei 100 rana agli Europei 2026. Un contesto meno prestigioso rispetto ai Cinque Cerchi, ma altrettanto significativo sul piano personale.

Non è stato un periodo semplice per Tete, chiamato a ripartire dopo l’“abbuffata” olimpica e, soprattutto, a fare i conti con qualche problema fisico di troppo. La spalla sinistra gli aveva impedito quest’anno di prepararsi al meglio per questa competizione, ma nella vasca francese Martinenghi si è ritrovato. Due anni fa era stata La Défense Arena, stavolta è stato Saint-Denis, ma poco cambia: c’è sempre il numero uno affiancato al suo nome.

Una gestione sulla falsariga di quanto visto in batteria e in semifinale: un passaggio senza forzare eccessivamente ai 50 metri, seguito da un ritorno incredibile, chiudendo la porta a tutti con un parziale di 31″10. Il crono complessivo di 58″58 ha consegnato all’azzurro l’ottava medaglia continentale, la quarta d’oro della carriera (secondo nei 100 rana dopo Roma 2022).

Ci ha provato il russo Ivan Kozhakin a guastare la festa, ma i dieci centesimi di distacco sono stati sufficienti per relegarlo alle spalle di Martinenghi. A completare il podio e il trionfo italiano è stato Simone Cerasuolo.

Il campione del mondo dei 50 rana ha provato a impostare una gara d’attacco, con un passaggio ai 50 metri in 27″03, cercando poi di tenere duro nella seconda vasca. Il 58″90 gli è valso un bronzo di rilievo. Niente podio, invece, per Adam Ramsay-Peaty, quinto in 59″05.