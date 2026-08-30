Il Como espugna Napoli, Inter e Lazio volano in testa alla Serie A

Oggi si sono disputate tre partite valide per la Serie A di calcio. L’Inter ha sconfitto il Cagliari a domicilio per 1-0, grazie al gol segnato da Calhanoglu su invito di Barella al nono minuto di gioco. Colpaccio del Como, che allo Stadio Maradona ha battuto il Napoli per 2-1: si è deciso tutto nel primo tempo, al 17′ Baturina ha portato in vantaggio i lariani, Hojlund ha pareggiato al 30′, Douvikas ha firmato la rete del successo al 34′.

Affermazione casalinga per la Lazio, che ha regolato il Genoa per 1-0 di fronte al proprio pubblico dello Stadio Olimpico di Roma: a fare la differenza è stato Frattesi al 25′, bravo a concretizzare l’assist di Tavares. Inter e Lazio hanno agganciato Milan e Juventus al comando della classifica generale a punteggio pieno, in attesa delle risposte di Roma e Atalanta (impegnate domani contro Lecce e Bologna).

Il Como si trova a due lunghezze dalla vetta, mentre il Napoli è incappato nel primo stop stagionale e si trova ora a tre punti dalle capolista. Il Cagliari si ferma dopo il successo conseguito contro il Parma in apertura, seconda sconfitta di fila per il Genoa.