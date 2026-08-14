Iga Swiatek torna a ruggire: liquida Rybakina e trionfa a Toronto

Le lunghe attese rendono i successivi trionfi ancora più dolci. Iga Swiatek pone fine al digiuno di titoli e torna a ruggire: l’ultimo torneo vinto risaliva a Seoul 2025. La polacca, settima favorita del seeding, liquida la kazaka Elena Rybakina, numero due del tabellone canadese, 6-2 6-3 in un’ora e sedici minuti e trionfa nel torneo WTA di Toronto.

La polacca sfrutta la prima opportunità per operare il break in apertura e consolida il vantaggio con il punto del 2-0. La kazaka riesce a sbloccarsi con il 2-1. Swiatek, dopo aver salvato due possibilità del 3-3, allunga 4-2, strappa nuovamente il servizio alla rivale per il 5-2 e chiude 6-2 al primo set point.

La seconda frazione di gioco inizia nel rispetto dei turni di battuta delle due contendenti. Swiatek rompe l’equilibrio quando opera il break al quinto gioco per il 3-2, consolida il vantaggio con il 4-2, non concede nulla al servizio e firma il definitivo 6-3 quando trasforma il secondo match point per strappare nuovamente il servizio alla rivale.

Swiatek termina la sua prova senza ace, commette un doppio fallo e serve l’80% di prime. La polacca conquista il 76% dei punti quando mette dentro la prima e il 56% quando si affida alla seconda. La testa di serie numero sette salva le due uniche palle break concesse e vince il computo dei punti con un netto 56-41.