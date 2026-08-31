Iga Swiatek: “Fin qui è stata la stagione più dura. Non vedo l’ora di iniziare lo US Open”

Nel contesto di un torneo nel quale sono numerose le pretendenti al titolo e risulta difficile sbilanciarsi in sede di pronostico, è sicuramente una delle giocatrici con tutte le carte in regola per puntare al successo finale. Iga Swiatek, tornata a vincere un torneo dopo oltre un anno grazie al trionfo ottenuto a Toronto, ha analizzato il proprio momento in conferenza stampa e si è soffermata su una stagione fin qui molto difficile.

Sui primi allenamenti a New York: “Non ho ancora molte riflessioni da fare, ma sono felice di essere qui e ho trascorso un paio di belle giornate di allenamento. Sto anche cercando, prima del torneo, di divertirmi fuori dal campo. Va abbastanza bene. Di sicuro, durante gli allenamenti sarebbe fantastico avere un’atmosfera un po’ più tranquilla. A volte sarebbe più facile per comunicare con l’allenatore e tutto il resto, ma so che i tifosi sono entusiasti e ti danno anche tanta energia. Inoltre, è un buon allenamento per noi in termini di concentrazione e per rimanere davvero presenti nel gioco. Ci sarà anche molto rumore durante le partite. C’è sempre molto rumore nelle partite negli Stati Uniti. Quindi penso che sia una cosa positiva, anche se a volte è un po’ più faticoso”.

Su un 2026 per larghi tratti negativo: “Ogni stagione è diversa. Probabilmente quest’anno ci sono state più sorprese perché forse le ragazze tra le prime tre non sono state quelle che hanno vinto i tornei del Grande Slam. È l’unica cosa. Per me di sicuro non è stata una stagione facile. Probabilmente è stata la più dura e la più impegnativa. Ho dovuto cambiare allenatore prima della stagione sulla terra battuta, il che è stata una situazione complicata. Allora ho iniziato a lavorare con Francis e volevo semplicemente mettere in pratica tutto ciò che facevamo durante gli allenamenti. D’altra parte, però, non ho avuto molto tempo per allenarmi. Probabilmente le cose si sono calmate dopo Wimbledon. Ho potuto concedermi qualche giorno libero, ricaricare un po’ le batterie e abbiamo avuto un periodo di allenamento molto più lungo. Questo mi ha davvero aiutato a mettere in pratica ciò di cui parlavo”.

Il successo di Toronto potrebbe aver cambiato il vento: “Gli ultimi due tornei sono stati estremamente positivi. Anche se ho perso a Cincinnati, quella partita contro Jessica è stata di altissimo livello. L’ho rivista ieri ed è stato persino divertente guardarla. Quindi sono contenta del mio gioco e dei cambiamenti che ho apportato. Ora non vedo l’ora che arrivi il torneo”.