Hockey pista: svelato il calendario dei Mondiali 2026. Date e orari delle partite dell’Italia

I World Skate Games 2026, che si terranno ad Asuncion dal 4 ottobre, sono sempre più in rampa di lancio e con loro anche tutte le competizioni che faranno parte del programma iridato della manifestazione.

Fra le discipline più attese c’è sicuramente l’hockey pista, che vedrà svolgersi prima i Mondiali femminili (4-10 ottobre) e poi i Mondiali maschili (12-18 ottobre). A tal proposito World Skate ha reso noti i calendari delle rassegne, che vedranno in entrambi i casi protagonista l’Italia.

Le azzurre faranno parte del girone a 6 squadre con Portogallo, Colombia, India, Messico e Brasile e proprio contro le verdeoro apriranno il loro cammino: domenica 4 ottobre alle ore 18.15, per poi affrontare nell’ordine India, Portogallo, Messico e Colombia.

La settimana successiva toccherà agli azzurri. Pool con Spagna, Portogallo e Svizzera (con i rossocrociati che hanno preso il posto di Andorra): gli uomini di Bertolucci metteranno i pattini all’interno della COP Arena, una struttura da 3300 posti, vedendosela subito con la Spagna lunedì 12 ottobre alle ore 20.30 e poi con Svizzera e Portogallo.

Di seguito il calendario completo dei Mondiali femminili e maschili di hockey su pista e gli orari (italiani) delle due manifestazioni alle quali le selezioni italiane parteciperanno con volontà di salire sul podio.

WSG ASUNCION 2026 – WORLD CHAMPIONSHIP SENIOR WOMEN – COP ARENA

GRUPPO A: Spagna, Argentina, Cile, Francia, Svizzera

GRUPPO B: Portogallo, ITALIA, Colombia, India, Brasile, Messico

Domenica 4 Ottobre ore 18:15 (italiana) – ITALIA x Brasile

Lunedì 5 Ottobre ore 16:00 (italiana) – India x ITALIA

Martedì 6 Ottobre ore 18:15 (italiana) – Portogallo x ITALIA

Mercoledì 7 Ottobre ore 22:45 (italiana) – ITALIA x Messico

Giovedì 8 Ottobre ore 22:45 (italiana) – ITALIA x Colombia

Venerdì 9 Ottobre – Semifinali

Sabato 10 Ottobre – Finali – (ore 22:30 finale Bronzo, ore 1:00 finale Oro)

WSG ASUNCION 2026 – WORLD CHAMPIONSHIP SENIOR MEN – COP ARENA

GRUPPO A: Spagna, Portogallo, ITALIA, Svizzera

GRUPPO B: Cile, Francia, Angola, Argentina

Lunedì 12 Ottobre ore 20:30 (italiana) – Spagna x ITALIA

Martedì 13 Ottobre ore 20:30 (italiana) – Svizzera x ITALIA

Mercoledì 14 Ottobre ore 22:45 (italiana) – ITALIA x Portogallo

Giovedì 15 Ottobre – Quarti di finale

Venerdì 16 Ottobre – Semifinali

Sabato 17 Ottobre – Finali 5-8 posto

Domenica 18 Ottobre – Finali 1-4 posto (22:15 finale Bronzo, 1:00 finale Oro)