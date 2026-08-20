Hockey ghiaccio: l’Italia parte al meglio nella European Cup of Nations. Paesi Bassi al tappeto

La prima partita della nazionale italiana femminile di hockey ghiaccio nell’European Cup of Nations 2026/27 sorride alle azzurre della neo head coach Stacey Colarossi. A Bardejov infatti, il Blue Team ha superato 3-1 i Paesi Bassi.

LA CRONACA

Il match parte con una fase di studio a cui fanno seguito una superiorità per parte: il paradosso è che l’Italia fa meglio quando si trova con una donna in meno sul ghiaccio. La volata di Abantangelo dopo otto minuti vale il punto dell’1-0. Le olandesi però non si perdono d’animo e al quarto d’ora pareggiano con la zampata di Dijkema per l’1-1 del primo break.

Nella seconda porzione di gara il ritmo aumenta. Altra superiorità per l’Italia, questa volta sfruttata con cinismo e coraggio: Abatangelo (poi premiata come MVP), ancora lei, ha una doppia chance. Il primo tiro non trova la gabbia, il secondo – con la partecipazione di Stocker – si: è la rete del nuovo vantaggio. Si va al riposo sul 2-1.

Ultimi venti minuti frenetici. Le azzurre trovano meravigliosamente il 3-1 con un’azione sull’asse Mazzocchi-Abatangelo, concretizzata da un brillante inserimento decisivo di Mattivi. L’Italia sopra di due è costretta a contenere la reazione furente delle “Orange”: arrivano tiri da tutte le parti, ma Durante a suon di parate non indietreggia neanche di un pattino negando la possibilità alle avversarie di riaprire la contesa, anche nel finale quando i Paesi Bassi tolgono il loro portiere per avere una giocatrice in più in pista.

L’Italia vince 3-1 la prima partita di questo quadrangolare. Il prossimo impegno è in programma venerdì 21 agosto alle 17.00 duello con le padrone di casa della Slovacchia

ITALIA – PAESI BASSI 3-1 (1-1, 1-0, 1-0)

ITALIA Durante (Fedel); Leimgruber-Mattivi; Abatangelo-Giuliani-Mazzocchi; De Fanti-Stocker; Todesco-Pisetta-Mellare; Novati-Pierri; Innocenti-Pinti-Cambruzzi; Canesso Franci-Verderame-Dal Pont. Allenatore: Stacey Colarossi.

PAESI BASSI Ten Cate (Gabriele); Van der Thillart-Huisman; Seppenwolde-Dijkema-Zwarthoed; Hooijmans-van Ooijen; Collard-de Jong-Visser; M. Knaake-Lub; van Oosterhout-Koghee; S. Knaake-Ilksoy. Li. Allenatore: Marco Kronenburg.

ARBITRI Chamulova-Bogdan (Nagyova-Csonka).

MARCATRICI 8’00” Abantangelo (Mattivi) SH1, 15’07” Dijkema (Zwarthoed, De Jong) PP1; 26’14” Abatangelo (Stocker, Mattivi) PP1; 43’46” Mattivi (Abatangelo).

NOTE Penalità Italia 8’ – Paesi Bassi 4’. Tiri in porta Italia 15 – Paesi Bassi 22.