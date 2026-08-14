Hockey ghiaccio femminile, 18 convocate e tante novità per il quadrangolare in Slovacchia

La nazionale di hockey ghiaccio femminile inizia a scaldare i motori in vista dei prossimi impegni internazionali. L’head coach Stacey Colarossi, infatti, ha diramato le convocazioni in vista degli allenamenti che si divideranno tra Egna e Postejov. In Slovacchia le nostre portacolori disputeranno 3 amichevoli nel corso del fine settimana contro Olanda, Slovacchia e Austria.

Le convocazioni hanno coinvolto 18 giocatori suddivise in 3 portieri, 8 difensori e 10 attaccanti. Tra queste ben 8 hanno già fatto parte della squadra in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina e dei Campionati Mondiali di Budapest. In poche parole, il nuovo staff tecnico ha scelto di provare 11 nuove giocatrici in questa settimana di lavoro e di fare assaggiare loro il clima della prima squadra dopo le giovanili. Il percorso intrapreso è in direzione dei prossimi Mondiali di Prima Divisione Gruppo A che si terranno a Milano a fine 2027.

Quale sarà il programma del quadrangolare? L’Italia esordirà alle ore 13.00 di giovedì 20 agosto contro l’Olanda. Venerdì 21 agosto alle ore 17.00 sfida alla Slovacchia, mentre la chiusura sarà alle 10.30 di sabato 22 agosto nella partita con l’Austria.

LE CONVOCATE PER IL RADUNO DI EGNA E IL QUADRANGOLARE DI BARDEJOV

PORTIERI

Gabriella Frances Durante (Seattle Torrent/PWHL)

Martina Fedel (SDE HF/Svezia)

Margherita Ostoni (IF Björklöven/Svezia)

DIFENSORI

Olivia Cambruzzi (2001 Padova)

Anna Chellucci

Aurora De Fanti (USG Zoldo)

Amy Leimgruber

Nadia Mattivi (Montreal Victoire/PWHL)

Arianna Novati

Jacqueline Pierri (EV Bozen 84 Eagles)

Franziska Stocker (Lulea HF/Svezia)

ATTACCANTI

Aurora Enrica Abatangelo (Davos/Svizzera)

Olivia De Bortoli (USG Zoldo)

Annalisa Giuliani (EV Bolzano Eagles)

Emily Innocenti (HC Trento)

Marta Mazzocchi (HC Aosta Gladiators)

Carlotta Mellarè

Eleonora Pisetta (HC Fiemme)

Giorgia Todesco

Vittoria Trombetta