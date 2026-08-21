Hamilton punge Verstappen dopo il rinnovo Red Bull: “Ha scelto la via più semplice”

Una frecciatina by Lewis. La notizia della settimana, in avvicinamento alla tappa del Mondiale 2026 di F1 a Zandvoort è senza dubbio il rinnovo di contratto di Max Verstappen con la Red Bull.

Il quattro volte campione del mondo ha infatti scelto di proseguire la propria avventura con la Red Bull, firmando un rinnovo che lo lega alla scuderia di Milton Keynes fino al 2030. Una decisione destinata a prolungare una rivalità che ha segnato profondamente la storia recente della categoria e che nel 2026 è tornata a vivere anche grazie all’approdo di Hamilton in Ferrari.

Il britannico ha riconosciuto i meriti della squadra austriaca, ma nelle sue parole non è mancata una stoccata piuttosto evidente nei confronti dell’olandese. “Penso che Max sia in un’ottima squadra. Voglio dire, continua a migliorare sempre di più. È in Red Bull da moltissimo tempo, è davvero un posto fantastico in cui vivere e lavorare“, ha dichiarato.

Il britannico ha poi allargato il discorso alle scelte di carriera dei piloti, lasciando intendere che restare a lungo nello stesso ambiente possa rappresentare anche la strada più semplice. “Se si guarda alla storia, alcuni piloti hanno cambiato squadra tantissime volte. A volte è un bene, a volte è un male. Ovviamente la cosa più semplice è rimanere sempre dove ci si sente a proprio agio. È una sua scelta e non è una cattiva scelta“.

Il nuovo accordo elimina inoltre qualsiasi dubbio sulla permanenza di Verstappen in Red Bull almeno fino al 2027 e, salvo eventuali clausole di uscita, lo proietta verso un rapporto lunghissimo con la scuderia.