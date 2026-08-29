Guido Vianello non incanta al ritorno: pareggio tra i massimi nel contorno di Hrgovic-Itauma

Guido Vianello ha pareggiato con Moses Jolly sul ring della O2 Arena di Londra, in un match di contorno del Mondiale IBF dei pesi massimi vinto dal croato Filip Hrgovic ai danni del favoritissimo padrone di casa Moses Itauma. Il pugile italiano ha fatto il proprio ritorno agonistico a quasi undici mesi di distanza dalla vittoria conquistata contro Alexis Barriere lo scorso 11 ottobre a Philadelphia, ma non ha convinto come si sperava nella capitale britannica.

Il ribattezzato The Gladiator ha disputato tre buoni round iniziali (sugli otto in programma) e poi è progressivamente calato alla distanza contro un avversario tutt’altro che inarrivabile e oggettivamente alla portata del romano, il quale ha pagato dal punto di vista fisico e la cui condizione atletica non è parsa delle migliori. L’imbattuto padrone di casa (12-0-1) ha combattuto come ci si aspettava, in maniera poco lineare e non mostrando grande pulizia tecnica, ma tanto è bastato per frenare il nostro portacolori.

Guido Vianello si è reso protagonista di una prestazione non convincente, ben lontana da quella offerta contro Barriere, quando sembrava poter essere lanciato verso un futuro molto promettente. L’unico giudice Amy Pu ha sancito un pareggio (76-76 il cartellino) che non aggiunge nulla alla carriera del 32enne di stanza a Los Angeles (14 vittorie, 3 sconfitte) e che anzi complica il cammino verso le sfere più elevate dell’universo dei pesi massimi.