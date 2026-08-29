Guido Pini approda in Moto2 dal 2027. Correrà nel team SpeedRS con Luca Lunetta

È arrivata nel pomeriggio del sabato del Gran Premio di Aragon 2026 la notizia ufficiale del passaggio di Guido Pini in Moto2 a partire dalla prossima stagione. In questi minuti infatti, tramite i canali social, lo SpeedRS Team ha ufficializzato l’intesa con il pilota mugellano per il biennio 2027-2028. Un salto di categoria importante per Pini che avrà la possibilità di dimostrare tutte le sue qualità con il team di Luca Boscoscuro.

Il centauro azzurro potrà quindi correre per la prima volta in un team tutto italiano che negli anni ha molto investito sui piloti del Bel Paese. Pini infatti affiancherà Luca Lunetta, arrivato quest’anno in Boscoscuro, e prenderà il posto di Celestino Vietti, destinato all’Aspar. Una occasione importante per il 18enne toscano su una moto più potente che può esaltare le sue caratteristiche fisiche.

Pini, al secondo anno in Moto3, ha conquistato il GP di America ed è uno dei tre piloti più giovani ad aver vinto una gara nella categoria più leggera. Nonostante il periodo difficile che il giovane azzurro sta vivendo, Boscoscuro ha deciso di puntare su di lui, dando continuità al progetto tutto italiano in Moto2. Queste le emozioni di Pini dopo la notizia: “Sono davvero entusiasta di entrare a far parte del Team SpeedRS per la prossima stagione, una squadra che milita nel Campionato del Mondo Moto2. Vorrei ringraziare Luca Boscoscuro per l’opportunità e la fiducia che mi ha dimostrato, dandomi la possibilità di fare il salto di categoria. Non vedo l’ora di affrontare questa nuova sfida e darò il massimo fin dal primo giorno per continuare a imparare e migliorare ogni giorno”.