Guatti si peggiora ed è ottavo nella finale dei 50 stile. Oro all’ucraino Sheremet

La prima volta di Nikita Sheremet. Il 19enne ucraino si tinge d’oro nei 50 stile libero agli Europei di Parigi e conquista il suo primo titolo continentale della sua ancora giovanissima carriera. Sheremet ha vinto con grande autorità con il tempo di 21”13, battendo il russo Egor Kornev ed il serbo Andrej Barna, che chiudono al secondo posto a pari merito con il crono di 21”37.

Ottima partenza da parte di Sheremet, che si è messo subito al comando in corsia quattro. L’ucraino ha avuto una progressione inarrestabile e nulla ha potuto il russo Kornev, che, come spesso gli accade, ha sbagliato l’arrivo, toccando in contemporanea con il serbo Barna, che si prende l’argento un po’ fuori dal pronostico iniziale.

Quarta posizione per l’ungherese Kristof Milak (21”46), che ha preceduto l’altro ucraino Vladyslav Bukhov (21”58). Altro pari merito è quello al sesto posto tra l’irlandese Tom Fannon ed il portoghese Diogo Matos Ribeiro (21”59).

Controprestazione rispetto alla batteria e alla semifinale per Giovanni Guatti, che può comunque ritenersi decisamente soddisfatto del suo Europeo. L’azzurro ha terminato in ottava posizione con il crono di 21”83, ma sicuramente è un risultato che può davvero essere importante per la sua crescita futura.