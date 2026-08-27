GTWC Europe, round decisivo al Nürburgring. Mercedes già campione Endurance?

Dopo la pausa estiva, riprende dal Nürburgring la stagione del GT Worl d Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Cresce l’attesa per la penultima tappa Endurance del campionato prima del gran finale di Portimao, corsa che vivremo ad ottobre.

La tappa tedesca, l’unica presente nella serie 2026, potrebbe incoronare Mercedes e Winward Racing nella classifica Endurance. Lucas Auer, Maro Engel e Luca Stolz, secondi classificati in tutte le tre corse disputate tra Le Castellet, Monza e Spa, hanno ben 74 punti contro i 33 della concorrenza. L’AMG GT3 EVO ha quindi la concreta chance di chiudere in anticipo la lotta per il titolo. Ricordiamo che restano ancora 52 punti da assegnare, 25 per le due corse oltre al bonus per la pole position.

Marco Sorensen/Nicki Thiim/Mattia Drudi (Comtoyou Racing Aston Martin n. 7) e Louis Prette/Tom Fleming/Benji Goethe (Garage 59 McLaren n. 58 – Gold Cup) ed i vincitori della 24h Spa Bastian Buus/Ricardo Feller/Thomas Preining (Lionspeed GP Porsche n. 80) inseguono nell’ordine rispettivamente a 33, 32 e 30 punti.

Ancora zero successi nelle prove di durata per Ferrari e per BMW. Il marchio di Maranello farà affidamento come sempre soprattutto sull’equipaggio n. 51 di Alessio Rovera, Nicklas Nielsen e Tommaso Mosca, mentre per il costruttore bavarese occhi puntati sulle due unità di WRT di Charles Weerts/Kelvin van der Linde/Jordan Pepper (n. 32) e Valentino Rossi/Max Hesse/Dan Harper (n. 46).

Menzione doverosa anche per ROWE Racing che vinse con la BMW M4 GT3 EVO lo scorso anno dominando sin dalle qualifiche. La compagine teutonica ci riprova quest’anno con Raffaele Marciello, Augusto Farfus e l’ex campione FIA Formula E Jake Dennis.

Nel frattempo SRO, organizzatore del GTWC Europe, ha comunicato che la 3h Portimao in programma domenica 18 ottobre è stata anticipata di un giorno al fine di evitare la concomitanza con la 6h Barcellona del FIA World Endurance Championship e permettere ai piloti di disputare entrambe le corse.

La 3h Portimao è infatti indetta alle 17.00 locali di sabato, mentre le qualifiche si svolgeranno il giorno precedente. Automaticamente i piloti coinvolti in entrambi i campionati potranno spostarsi tra i due circuiti durante il fine settimana.