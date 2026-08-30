GTWC Europe, Mercedes sigla il titolo Endurance al Nürburgring
Mercedes firma il titolo Endurance nel GT World Challenge Europe Powered by AWS al Nürburgring con Lucas Auer, Maro Engel e Luca Stolz. L’AMG GT3 EVO n. 48 chiude matematicamente i giochi con una prova d’anticipo grazie al quarto posto finale durante l’evento di casa.
‘Mamba’, il soprannome con cui viene indicata l’auto schierata da Winward Racing, esce per la prima volta dal podio in stagione dopo i secondi posti di Le Castellet, Monza e Spa-Francorchamps.
Auer è stato l’ultimo in pista, il tirolese non ha preso rischi ottenendo il quarto posto soprattutto grazie ad una penalità inflitta alla McLaren 720S GT3 EVO n. 59 Garage 59, virtualmente in seconda piazza.
L’auto britannica è stata sanzionata per non aver rispettato le regole relative al FCY. Il provvedimento è arrivato dopo l’ultima sosta di giornata quando la 720S GT3 EVO #59 sembrava in grado di poter impensierire l’Aston Martin n. 7 Comtoyou Racing.
Nicki Thiim/Mattia Drudi/Marco Sorensen hanno meritatamente colto il secondo acuto del 2026 dopo aver controllato la scena dal primo all’ultimo giro. Sul podio anche la BMW n. 32 WRT di Kelvin van der Linde/Charles Weerts/Jordan Pepper e la Mercedes n. 3 Verstappen Racing di Daniel Juncadella/Chris Lulham/Jules Gounon.
Secondo titolo Enduance nel GTWC Europe per Stolz e Engel, primo per Auer che lo scorso anno ottenne il secondo posto finale con 1 solo punto di ritardo dal vincitore dopo un difficile epilogo in quel di Barcellona.
Ferrari, out per il successo assoluto in seguito ad un contatto in curva 1, vince il titolo Bronze con Dennis Marschall e Kessel Racing. La 296 GT3 EVO si conferma in cima alla graduatoria per il secondo anno consecutivo dopo aver siglato anche la 24h di Spa.
Menzione doverosa anche per la Silver Cup che in Germania premia Ignacio Montenegro/Amaury Cordeel/Matisse Lismont. La BMW M4 GT3 EVO #30 WRT vince dopo una stagione perfetta ed il secondo posto al Ring alle spalle della Ford n. 65 Haupt Racingt Team.
Da segnalare il nono posto all’arrivo per la BMW n. 46 WRT di Max Hesse, Valentino Rossi e Dan Harper. Giornata non semplice per la seconda unità PRO della compagine di Vincent Vosse che non si impone in Endurance Cup da oltre un anno.
Prossimo round del GTWC Europe a Zandvoort per la quarta tappa Sprint del 2026. L’Endurance tornerà protagonista a metà ottobre con la finale di Portimao, la corsa da 3h è prevista al sabato per non entrare in conflitto con il penultimo atto del FIA World Endurance Championship a Barcellona.