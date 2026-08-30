GTWC Europe, Drudi e Aston Martin in pole al Nürburgring

Mattia Drudi firma con Nicki Thiim e Marco Sorensen la pole position in vista del quarto round del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup al Nürburgring. L’equipaggio n. 7 riporta Aston Martin davanti a tutti in qualifica per la prima volta dal 2018, la Vantage AMR GT3 EVO schierata da Comtoyou Racing ha fatto la differenza negli ultimi minuti della sessione.

Thiim ha battuto nella decisiva Q3 la Mercedes AMG GT3 EVO n. 17 GetSpeed di Maxi Goetz/Maxime Martin/Fabian Schiller e la Porsche 992 GT3-R EVO n. 80 Lionspeed GP di Thomas Preining/Ricardo Feller/Bastian Buus.

La McLaren n. 59 Garage 59 e la BMW n. 32 WRT hanno completato la Top5, mentre dobbiamo scendere fino all’ottava posizione per trovare la Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing di Maro Engel, Lucas Auer e Luca Stolz. La compagine americana può chiudere matematicamente la lotta al titolo Endurance Cup, un quarto posto sarebbe sufficient per sconguirare di posticipare tutto alla finale di Portimao.

La Mercedes n. 48 rischia contemporaneamente di perdere il podio nella race-2 di Misano del GTWC Europe Sprint Cup. Un cuscinetto è stato trovato irregolare dopo le verifiche tecniche, la decisione è attualmente sospesa dopo il ricorso effettuato da Winward Racing.

Nono posto in vista della competizione odierna, prevista alle 15.00, per la Ferrari 296 GT3 EVO n. 51 AF Corse di Tommaso Mosca, Nicklas Nielsen e Alessio Rovera. 12ma casella invece per la BMW n. 46 WRT di Valentino Rossi, Max Hesse e Dan Harper.