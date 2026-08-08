Griglia di partenza MotoGP, GP Gran Bretagna 2026: Martin in pole, monologo Aprilia, ma Bezzecchi è in seconda fila

Il Motomondiale 2026 ha appena visto andare in scena la Q2 delle qualifiche ufficiali della MotoGP del GP di Gran Bretagna: si è corso a Silverstone, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della Sprint del pomeriggio e della gara in programma domani, domenica 9 agosto.

Prima fila tutta Aprilia con lo spagnolo Jorge Martin in pole davanti al connazionale Raul Fernandez, secondo, ed il nipponico Ai Ogura, terzo. In seconda fila gli italiani Fabio Di Giannantonio, quarto, e Marco Bezzecchi, quinto, e lo spagnolo Marc Marquez, sesto.

In terza fila l’altro Marquez, Alex, settimo, che precede un altro italiano Franco Morbidelli, ottavo, e l’altro iberico Pedro Acosta, nono. In quarta fila, invece, partiranno lo spagnolo Iker Lecuona, decimo, l’australiano Jack Miller, undicesimo, e l’iberico Joan Mir, dodicesimo.

GRIGLIA DI PARTENZA GP GRAN BRETAGNA 2026 MOTOGP

1 Jorge Martin (Q2)

2 Raul Fernandez (Q2)

3 Ai Ogura (Q2)

4 Fabio Di Giannantonio (Q2)

5 Marco Bezzecchi (Q2)

6 Marc Marquez (Q2)

7 Alex Marquez (Q2)

8 Franco Morbidelli (Q2)

9 Pedro Acosta (Q2)

10 Iker Lecuona (Q2)

11 Jack Miller (Q2)

12 Joan Mir (Q2)

13 Fabio Quartararo (Q1)

14 Diogo Moreira (Q1)

15 Luca Marini (Q1)

16 Francesco Bagnaia (Q1)

17 Alex Rins (Q1)

18 Brad Binder (Q1)

19 Enea Bastianini (Q1)

20 Cal Crutchlow (Q1)

21 Pol Espargaro (Q1)

22 Toprak Razgatlioglu (Q1)

23 Augusto Fernandez (Q1)

CLASSIFICA Q2 GP GRAN BRETAGNA 2026 MOTOGP

1 Jorge MARTIN 89 1:56.160 — 7 332.3 km/h Aprilia Aprilia Racing

2 Raul FERNANDEZ 25 1:56.181 +0.021 6 327.2 km/h Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team

3 Ai OGURA 79 1:56.349 +0.189 7 314.8 km/h Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team

4 Fabio DI GIANNANTONIO 49 1:56.415 +0.255 7 331.2 km/h Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing

5 Marco BEZZECCHI 72 1:56.456 +0.296 7 300.0 km/h Aprilia Aprilia Racing

6 Marc MARQUEZ 93 1:56.527 +0.367 7 281.9 km/h Ducati Ducati Lenovo Team

7 Alex MARQUEZ 73 1:56.539 +0.379 7 336.4 km/h Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

8 Franco MORBIDELLI 21 1:56.889 +0.729 6 200.0 km/h Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing

9 Pedro ACOSTA 37 1:56.932 +0.772 7 316.7 km/h KTM Red Bull KTM Factory Racing

10 Iker LECUONA 27 1:57.322 +1.162 5 272.0 km/h Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

11 Jack MILLER 43 1:57.494 +1.334 6 329.2 km/h Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

12 Joan MIR 36 1:58.043 +1.883 6 333.3 km/h Honda Honda HRC Castrol

CLASSIFICA Q1 GP GRAN BRETAGNA 2026 MOTOGP

1 Franco Morbidelli 21 1:57.173 — 6 287,2 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

2 Iker Lecuona 27 1:57.383 +0.210 6 323,3 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

3 Fabio Quartararo 20 1:57.433 +0.260 7 324,3 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team

4 Diogo Moreira 11 1:57.596 +0.423 7 319,5 Honda Pro Honda LCR

5 Luca Marini 10 1:57.877 +0.704 7 313,0 Honda Honda HRC Castrol

6 Francesco Bagnaia 63 1:57.891 +0.718 7 213,0 Ducati Ducati Lenovo Team

7 Alex Rins 42 1:57.940 +0.767 7 317,6 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team

8 Brad Binder 33 1:58.081 +0.908 6 331,2 KTM Red Bull KTM Factory Racing

9 Enea Bastianini 23 1:58.120 +0.947 7 329,2 KTM Red Bull KTM Tech3

10 Cal Crutchlow 35 1:58.140 +0.967 7 275,5 Honda Castrol Honda LCR

11 Pol Espargaro 44 1:58.414 +1.241 7 290,3 KTM Red Bull KTM Tech3

12 Toprak Razgatlioglu 7 1:58.590 +1.417 7 311,2 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

13 Augusto Fernandez 47 1:58.842 +1.669 7 320,4 Yamaha Yamaha Factory Racing