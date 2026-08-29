Griglia di partenza MotoGP, GP Aragon 2026: Bezzecchi in pole position! Marquez risponde, Martin attardato

Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di Aragon 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Motorland in terra spagnola. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la Sprint Race di oggi pomeriggio (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa).

Marco Bezzecchi ha conquistato la pole position del GP di Aragon e scatterà al palo in sella alla Aprilia ufficiale, con l’obiettivo di raggiungere il massimo obiettivo e provare a ricucire nella lotta per il titolo iridato. Il pilota italiano scatterà davanti alla Ducati ufficiale di Marc Marquez, il grande favorito della vigilia sul circuito di casa, e alla Ducati Gresini guidata da Alex Marquez.

Ad aprire la seconda fila sarà lo spagnolo Raul Fernandez con la Aprilia Trackhouse, mentre Jorge Martin, leader del Mondiale, partirà dalla quinta piazzola con l’altra Aprilia ufficiale. A seguire Pedro Acosta (KTM) e Fabio Giannantonio (Ducati VR46), mentre Francesco Bagnaia partirà in ottava posizione con l’altra Ducati ufficiale, seguito dalle Honda di Johann Zarco e Diogo Moreira.

Di seguito la griglia di partenza, i risultati e la classifica delle qualifiche del GP di Aragon 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Assen.

GRIGLIA DI PARTENZA GP ARAGONA MOTOGP 2026

1. Marco Bezzecchi (Aprilia)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Alex Marquez (Ducati)

4. Raul Fernandez (Aprilia)

5. Jorge Martin (Aprilia)

6. Pedro Acosta (KTM)

7. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

8. Francesco Bagnaia (Ducati)

9. Johann Zarco (Honda)

10. Diogo Moreira (Honda)

11. Fermin Aldeguer (Ducati)

12. Franco Morbidelli (Ducati)

13. Jack Miller (Yamaha)

14. Brad Binder (KTM)

15. Joan Mir (Honda)

16. Enea Bastianini (KTM)

17. Fabio Quartararo (Yamaha)

18. Luca Marini (Honda)

19. Alex Rins (Yamaha)

20. Pol Espargarò (KTM)

21. Toprak Razgatglioglu (Yamaha)

22. Lorenzo Savadori (Aprilia)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP ARAGON MOTOGP 2026

Q2

1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’44.962 6 8 347.2

2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’45.051 5 7 0.089 0.089 342.8

3 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’45.261 3 8 0.299 0.210 347.2

4 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’45.375 7 8 0.413 0.114 343.8

5 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’45.436 6 8 0.474 0.061 349.4

6 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’45.555 5 5 0.593 0.119 350.6

7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’45.615 5 7 0.653 0.060 346.1

8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’45.671 3 5 0.709 0.056 342.8

9 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’45.783 5 7 0.821 0.112 350.6

10 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’45.802 4 7 0.840 0.019 342.8

11 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’45.892 6 8 0.930 0.090 341.7

12 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’45.919 2 7 0.957 0.027 347.2

Q1

1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’45.820 6 7 343.8

2 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’45.841 3 5 0.021 0.021 343.8

3 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’45.959 6 8 0.139 0.118 340.6

4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’45.998 3 8 0.178 0.039 352.9

5 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’46.026 5 6 0.206 0.028 346.1

6 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’46.096 6 7 0.276 0.070 346.1

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’46.131 7 7 0.311 0.035 338.4

8 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’46.211 3 7 0.391 0.080 346.1

9 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’46.322 5 7 0.502 0.111 343.8

10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’46.384 7 7 0.564 0.062 348.3

11 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’46.549 5 7 0.729 0.165 341.7

12 32 Lorenzo SAVADORI ITA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’47.388 5 6 1.568 0.839 341.7