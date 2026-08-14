Gregorio Paltrinieri e Fabrizio Antonelli si separano: quale futuro per l’azzurro in vista di Los Angeles 2028?

Il rapporto tra Gregorio Paltrinieri e Fabrizio Antonelli si chiude ufficialmente oggi, dopo oltre sei anni di collaborazione. Alla base della separazione non ci sono contrasti o frizioni, ma una scelta professionale destinata a cambiare gli equilibri del fondo azzurro: l’allenatore romano ha infatti deciso di accettare un’importante proposta della Nazionale cinese di nuoto.

Antonelli è pronto a trasferirsi a Pechino, dove assumerà un ruolo di primo piano nello sviluppo del programma di alto livello della Cina nelle acque libere. Una nuova sfida professionale che spiega anche la sua assenza dai recenti festeggiamenti della squadra azzurra dopo gli Europei.

L’addio tra Antonelli e Paltrinieri non assume i contorni di una rottura polemica. Al contrario, la conclusione del rapporto arriva al termine di un percorso condiviso caratterizzato da risultati di assoluto rilievo e da una crescita reciproca.

I due avevano iniziato a lavorare insieme nel maggio 2020, dando vita a un sodalizio durato sei anni e accompagnando Paltrinieri attraverso alcune delle pagine più importanti della sua carriera, tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei.

Nel momento del congedo dalla Federazione Italiana Nuoto e dall’Esercito, Antonelli ha voluto sottolineare il valore umano e professionale di questa esperienza, definendola uno “scambio reciproco” che gli ha permesso di crescere enormemente sia come allenatore sia come uomo.

Ora, però, le strade dei due si dividono. Antonelli porterà la propria esperienza in Cina, mentre Paltrinieri dovrà affrontare una nuova fase della carriera con una guida tecnica ancora da individuare.

“Quando abbiamo iniziato a nuotare insieme, venivo da grandi stagioni piene di successi, ma iniziavo a pensare che i giorni migliori fossero passati. Da lì: 4 medaglie olimpiche, 13 mondiali, 16 europee, 1 Coppa del Mondo di fondo e 3 record europei in vasca. Mi sono ricreduto. Grazie“, ha scritto sui social Greg.

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Per il carpigiano, la fine della collaborazione con Antonelli non modifica gli obiettivi di fondo. La priorità immediata sarà quella di individuare il nuovo allenatore che dovrà accompagnarlo nel prossimo ciclo agonistico.

La Federazione Italiana Nuoto è già al lavoro per riorganizzare il gruppo azzurro dedicato al fondo e al mezzofondo e per definire la nuova struttura tecnica. Una scelta particolarmente delicata, considerando il livello raggiunto da Gregorio e gli appuntamenti che lo attendono nei prossimi anni.

Il primo grande traguardo è rappresentato dai Mondiali di Budapest del 2027. La rassegna iridata sarà uno degli appuntamenti centrali del prossimo biennio e avrà un peso significativo anche in vista della qualificazione olimpica.

A 31 anni, Paltrinieri non sembra intenzionato a rallentare. Il campione azzurro ha confermato la volontà di proseguire fino ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, con l’ambizione di partecipare alla sua quinta Olimpiade consecutiva.

Un traguardo che avrebbe un valore straordinario per una carriera già entrata nella storia del nuoto italiano. L’azzurro punta dunque a costruire un nuovo percorso dopo la separazione dal tecnico che lo ha seguito dal 2020.

La sfida sarà ora trovare la figura capace di raccogliere l’eredità tecnica di Antonelli senza limitarsi a replicarne il lavoro. Paltrinieri avrà bisogno di un progetto in grado di accompagnarlo verso Budapest 2027 e, soprattutto, verso Los Angeles 2028.

Il futuro di Greg potrebbe inoltre proseguire nel mondo dello sport anche dopo la conclusione della carriera agonistica. Il fuoriclasse di Carpi non ha infatti escluso la possibilità di assumere, una volta appeso il costume al chiodo, un ruolo dirigenziale. Per ora, però, la priorità resta la vasca e il cronometro.