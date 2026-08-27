Grand Prix Brescia con cast stellare: torna Kelly Doualla, Fabbri instancabile, Pernici in casa, Tebogo show

Si preannuncia grandissimo spettacolo al Grand Prix Brescia, appuntamento del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante di atletica), che andrà in scena domenica 30 agosto nella località lombarda. Sono stati annunciati nomi davvero altisonanti all’impianto di Sanpolino intitolato a Gabre Gabric, che renderanno questo meeting uno dei più attesi del finale di stagione.

Grandissima attesa per il ritorno in gara di Kelly Doualla, dopo aver trionfato sui 100 metri agli Europei U18 di Rieti (con tanto di clamoroso 11.14) e aver conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali U20 in quel di Eugene. La 16enne lombarda correrà al cospetto della britannica Amy Hunt, fresca di quattro medaglie d’oro agli Europei di Birmingham e capace di stampare un rilevante 10.97 nel corso di questa annata agonistica. Ai blocchi di partenza ci saranno anche le giamaicane Brianna Lyston (10.94) e Sabrina Dockery (10.92) e le spagnole Maria Isabel Perez e Jael Bestué.

Leonardo Fabbri si conferma instancabile e, dopo la gara di stasera a Zurigo, scenderà nuovamente in pedana da Campione d’Europa nel getto del peso. Si preannuncia un confronto stellare con lo statunitense Joe Kovacs (argento olimpico e due volte iridato), con il giamaicano Rajindra Campbell (bronzo a cinque cerchi), con l’altro azzurro Zane Weir (argento continentale), gli americani Payton Otterdahl e Adrian Piperi, il nigeriano Chuk Enekwechi, il messicano argento mondiale Uziel Munoz e il britannico Scott Lincoln.

Dariya Derkach sarà protagonista nel salto triplo: la Campionessa d’Europa (14.60 metri a Birmingham) incrocerà la dominicense Thea LaFond, Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e quest’anno capace di un volo da 15.25. Nel lancio del martello rivedremo Sara Fantini, insieme alla statunitense DeAnna Price, alla norvegese Beatrice Nedberge Llano e alla francese Rose Loga.

Sugli 800 metri saranno impegnati i nuovi primatisti italiani. Francesco Pernici correrà in casa e, dopo lo storico 1:43.60 realizzato a Nancy e la quinta pista agli Europei, se la vedrà con il keniano Wycliffe Kinyamal, atleta da 1:42.08 in carriera e 1:44.58 quest’anno, bronzo ai Giochi del Commonwealth dove è stato preceduto dal giamaicano Navasky Anderson (1:43.62) e dall’australiano Luke Boyes (1:44.16) che ritroverà a Brescia. Eloisa Coiro (1:57.56 nelle batterie degli Europei) sfiderà l’australiana Sarah Billings (1:57.01), la caraibica Shafiqua Maloney (1:57.34, quarta alle Olimpiadi), l’americana Roisin Willis (1:57.56) e la polacca Anna Wielgosz (1:57.92).

Il botswano Letsile Tebogo, Campione Olimpico sui 200 metri, si cimenterà sul giro di pista, mentre sui 100 metri sono annunciati lo statunitense Travyon Bromell e l’australiano Lachlan Kennedy. Sui 100 ostacoli ci sarà da divertirsi con la nigeriana Tobi Amusan, primatista mondiale con 12.12 (spazio anche a Giada Carmassi e Alessia Succo).