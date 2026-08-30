Tommaso Bessega vince il GP de Plouay in volata! Prima gioia da professionista

La venticinquesima edizione del Grand Prix de Plouay va a Tommaso Bessega. L’italiano è riuscito a centrare la prima vittoria in carriera facendo sua la volata della corsa francese, anticipando ben cinque transalpini con un grande guizzo negli ultimi metri. Trofeo che rimane in mano all’Italia ed alla PoltiVisit Malta dopo il successo nel 2025 di Giovanni Lonardi.

La corsa lunga 178 chilometri si è sviluppato lungo il percorso con la Côte de Ty Marrec e quella de Lezot. La fuga di giornata con tre attaccanti è stata ripresa dal gruppo solo a sei chilometri dall’arrivo, dando così modo alle squadre dei velociti di preparare la volata finale.

Ad anticipare tutti è stato proprio il 2004 azzurro che è riuscito a mettere la ruota davanti al francese Nolann Mahoudo (VC Pays de Loudéac). Terzo l’altro transalpino Hans Rullier (Mayenne-Monbana-Rapido). Per la PoltiVisit Malta si tratta della sesta affermazione stagionale, la prima con il giovane Bessega.