Golf: British Masters ancora disturbato dal maltempo, Penge davanti

Situazione sul filo dell’irreale all’Husqvarna British Masters hosted by Sir Nick Faldo. Al Belfry, infatti, il maltempo ha ancora deciso di rendersi protagonista, impedendo a molti giocatori anche solo di cominciare il secondo giro, e a tutti di finirlo. In questo caos, dopo 14 buche il lader è l’inglese Marco Penge con lo score di -11, e -8 parziale di secondo giro.

Al secondo posto con -9, e per ora a -6 di seconde 18 buche il neozelandese Daniel Hillier, che precede di due colpi il terzetto formato dall’inglese Matthew Jordan (alla 14), dal sudafricano Shaun Norris (alla 12) e dallo spagnolo Nacho Elvira. Con un ma significativo: Elvira non ha ancora neppure iniziato il secondo giro.

Sesto posto per lo scozzese Ewen Ferguson (alla 10) e per l’americano Davis Bryant (che deve ancora ripartire) a -6, mentre a -5, ottavi, ci sono l’olandese Joost Luiten, l’indiano Shubankhar Sharma (10 per entrambi) e l’inglese Joe Dean, al quale toccheranno 36 buche al sabato, o almeno così si presume.

11° posto per il migliore degli italiani, Renato Paratore, pari con il par alla 15 nel giro. 21° a -3 Francesco Laporta, ma per lui il secondo giro non è cominciato, così come per Guido Migliozzi 40° a -2. Al momento 87° pari con il par, e fuori dal taglio, Matteo Manassero alla 10; sempre con lo stesso score Gregorio De Leo ed Edoardo Molinari. 147° a +4 (12) Stefano Mazzoli, 152° ma con un giro da fare Filippo Celli a +5.