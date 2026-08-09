Ciclismo
Giro di Polonia 2026: Stefan Kung torna alla vittoria a cronometro, Marco Brenner si prende la generale. Scaroni perde la maglia
Epilogo con una breve cronometro di 12,5 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Wieliczka per il Giro di Polonia 2026. La corsa a tappe World Tour ha visto oggi la sua settima ed ultima frazione con il successo dello svizzero Stefan Kung che torna alla vittoria a quasi due anni dall’ultima affermazione.
È grande festa in casa Tudor Pro Cycling Team: oltre al successo parziale del veterano elvetico, bravo a tornare protagonista nella sua specialità, imponendosi con il tempo di 14’25” alla media di 52.023 km/h, arriva anche il trionfo finale da parte di Marco Brenner. L’ex campione tedesco si toglie la soddisfazione più importante della carriera beffando tutti in classifica generale grazie alla settima piazza di oggi.
Tornando alla tappa odierna, Kung è riuscito ad imporsi di 4” davanti alla coppia della Red Bull – BORA – hansgrohe formata da Finn Fisher-Black (secondo anche nella generale) e Callum Thornley. Quarto lo spagnolo Ivan Romeo che completa il podio nella generale.
In casa azzurra arriva la beffa, anche annunciata, per Christian Scaroni: partito come ultimo con la maglia di leader, il corridore dell’XDS Astana Team ha pagato diversi secondi ai rivali in quella che non è la sua specialità, scivolando in settima piazza nella generale. Top-10 anche per Matteo Sobrero, ottavo, ed Alberto Bettiol, nono.