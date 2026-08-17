Giro di Gran Bretagna femminile 2026, Lotte Kopecky favorita. Wiebes lancia la sfida sugli arrivi veloci

Si aprirà mercoledì 19 agosto l’undicesima edizione del Giro di Gran Bretagna femminile (Lloyds Tour of Britain). La corsa d’oltremanica, inserita nel calendario World Tour, si svilupperà su cinque tappe molto simili tra loro e senza nessun arrivo in salita. Saranno in totale 636.2 i chilometri da percorrere con la partenza da Cockermouth e l’arrivo domenica 23 agosto a Royal Leamington Spa.

Il percorso come detto non prevede una vera e propria tappa regina. Le cinque frazioni sono tutte molto mosse e l’unico arrivo con pendenze all’insù sarà quello della terza tappa, con due strappi impegnativi nel finale. I pochi GPM distribuiti nella corsa saranno tutti nelle parti iniziali o centrali delle frazioni, molte delle quali favoriscono la volata con degli arrivi pianeggianti come quelli a Blackpool (seconda tappa) e a Hay on Wire (quarta tappa).

Anche per questa edizione, la corsa britannica propone un parterre di alto livello. L’anno scorso fu la neozelandese Ally Wollaston ad imporsi. Per questa edizione la grande favorita sembra essere Lorena Wiebes che viene da un Tour de France in cui ha collezionato due vittorie e la maglia verde di leader della classifica a punti. La sfida per la generale sembra essere tutta in casa Team SD Worx-Protime con Lotte Kopecky che proverà a vincere il duello con la compagna di squadra.

Attenzione anche alla spagnola Paula Blasi e alla polacca Kasia Niewiadoma, più adatta però ad arrivi in salita. L’Italia punta soprattutto su Chiara Consonni (Canyon // Sram) che può dire la sua nei tanti arrivi veloci. Attesa anche Eleonora Camilla Gasparrini che può giocarsi le sue carte nelle volate.