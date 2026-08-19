Ciclismo
Giro di Germania 2026, Del Toro sfreccia nel prologo. Raccagni Noviero in Top 5, Ciccone chiude nei dieci
Il più atteso alla vigilia risponde subito presente. Isaac Del Toro mette subito le cose in chiaro, sfreccia nel prologo del Giro di Germania Bad Orb-Bad Orb di 2,6 chilometri e indossa la maglia di leader della classifica generale. Splendida Top 5 per Andrea Raccagni Noviero, mentre Giulio Ciccone chiude tra i primi dieci.
Il messicano della UAE Team Emirates-XRG, alla trentunesima vittoria della sua carriera da professionista, conclude la propria prestazione con il tempo di 3’08’‘, alla velocità media di 47,8 km/h. Del Toro supera di misura l’ottimo Paul Magnier: il corridore della Soudal Quick-Step conquista il secondo posto con un solo secondo di distacco.
Completa il podio di giornata il belga Laurence Rex della Soudal Quick-Step, terzo a sei secondi dal vincitore. Si ferma in quarta posizione l’austriaco Marco Haller della Tudor Pro Cycling Team che precede di misura l’ottimo Andrea Raccagni Noviero, quinto all’arrivo, primo degli italiani e terzo elemento della sua squadra tra i primi cinque.
Le note positive in casa Italia non terminano però qui perché Giulio Ciccone taglia il traguardo in ottava posizione con un distacco di sette secondi dal giovane campione messicano e ora potrà giocarsi tutte le proprie possibilità di ben figurare in classifica generale.