Giro di Germania 2026, assolo di Barré a Schwäbisch Hall. Ciccone e Zambanini in top-5

Louis Barré del Team Visma | Lease a Bike vince la prima tappa del Giro di Germania, Bad Orb-Schwäbisch Hall di 215,3 chilometri. Il corridore francese taglia il traguardo da solo grazie alla prepotente accelerazione operata a meno di due chilometri dalla conclusione.

Il transalpino, al secondo successo della sua carriera da professionista, precede il messicano Isaac Del Toro della UAE Team Emirates-XRG, vincitore della volata del gruppetto arrivato a 16”, e Giulio Ciccone della Lidl-Trek. La bella giornata per i colori azzurri si completa con l’ottimo quinto posto ottenuto da Edoardo Zambanini della Bahrain-Victorious. Barré è il nuovo leader della generale con nove secondi su Del Toro e diciotto su Ciccone.

La corsa si movimenta fin dalle prime battute quando partono all’attacco in tre: il francese Ellande Larronde della Caja Rural – Seguros RGA, i tedeschi Miguel Heidemann e Ole Theiler della REMBE | rad-net. I battistrada toccano un vantaggio superiore ai cinque minuti. A poco più di cinquanta chilometri dal termine il francese perde terreno per poi rientrare.

Il gruppo riduce progressivamente il divario accumulato. A cinquantacinque chilometri dalla conclusione prova l’allungo Juan Pedro Lopez della Movistar Team, ma è immediata la reazione di Giulio Ciccone della Lidl-Trek e Andrea Raccagni Noviero della Soudal Quick-Step. Le schermaglie proseguono con il tentativo di Louis Barré del Team Visma | Lease a Bike a cui risponde il ceco Mathias Vacek. Pochi metri più tardi si muove il leader della generale Isaac Del Toro, ma il gruppo annulla tutti i tentativi.

Ci prova allora il francese Theo Hebert della Vendée U Primeo Energie, raggiunto da Wilco Keldermann del Team Visma | Lease a Bike a trenta dalla conclusione. A poco più di cinque chilometri escono dal gruppo Louis Barré del Team Visma | Lease a Bike e Paul Magnier della Soudal Quick-Step. A meno di due chilometri Barré allunga sul connazionale.