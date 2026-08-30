Giovanni Placci si esalta agli Europei: lead d’argento, medaglia di prospettiva. Titoli a Gines Lopez e McNeice

Giovanni Placci ha conquistato una splendida medaglia d’argento nel lead agli Europei 2026 di arrampicata sportiva, che si sono conclusi oggi sulla parete di Laval (Francia). Dopo il trionfo firmato ieri sera da Beatrice Colli nello speed, l’Italia esulta anche per merito del 25enne romagnolo, che ha toccato 36 e si è meritato il risultato più bello della propria carriera.

L’azzurro si è lasciato alle spalle due big assoluti come il francese Sam Avezou (33+) e il ceco Adam Ondra (33, da anni ritenuto il volto simbolo di questo sport), inchinandosi soltanto al cospetto dello spagnolo Alberto Gines Lopez (40+), Campione Olimpico di Tokyo 2020 nella combinata. Si tratta di un segnale importante da parte del nostro portacolori, anche perché ottenuto in una disciplina che assegnerà medaglie ai Giochi di Los Angeles 2028.

Ottavo ai Mondiali dello scorso anno e in stagione protagonista di tre buoni piazzamenti nelle World Series (la ex Coppa del Mondo: 13mo a Praga, ottavo a Innsbruck e decimo a Chamonix), Giovanni Placci ha confezionato la prestazione di lusso nell’evento di riferimento in questa annata agonistica e potrebbe essere entrato in una nuova dimensione.

Filip Schenk ha chiuso in settima piazza (25+), appena dietro allo svizzero Jonas Utelli (27+) e al tedesco Yannick Nagel (26+). Tra le donne, invece, la britannica Erin McNeice ha rispettato il pronostico della vigilia e ha trionfato raggiungendo il top. Prova perfetta per battere la belga Heloise Doumont (52) e la slovena Lucka Rakovec (51+), in assenza della fuoriclasse Jana Garnbret. Le italiane in gara erano state eliminate in qualificazione, non era presente Laura Rogora.