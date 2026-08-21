Giochi del Mediterraneo: le tre precedenti edizioni in Italia e come finirono i medaglieri

Nella serata di oggi inizierà ufficialmente, con la Cerimonia d’apertura, la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si terrà a Taranto, in Puglia, fino a giovedì 3 settembre: per la quarta volta questa volta la manifestazione si tiene in Italia, dopo Napoli 1963, Bari 1997 e Pescara 2009.

A Napoli nel 1963 si tenne la quarta edizione, vi presero parte 13 Paesi per un totale di 1057 atleti, tutti uomini, e furono protagonisti 17 sport: dopo due edizioni vinte dalla Francia, fu l’Italia a chiudere in testa al medagliere, con 32 ori, 21 argenti e 16 bronzi, per 69 podi complessivi.

A Bari nel 1997 si disputò invece la tredicesima edizione, a cui presero parte 21 Paesi e 2999 atleti, con 2195 uomini ed 804 donne in 25 sport: dopo l’edizione del 1993, vinta dalla Francia, a tornare in vetta al medagliere fu nuovamente l’Italia, che conquistò 73 ori, 62 argenti e 57 bronzi, per un totale di 192 podi.

A Pescara nel 2009 andò in scena la sedicesima edizione, alla quale parteciparono 23 Paesi per un totale di 3368 atleti, con 2183 uomini e 1185 donne, in 29 sport: l’Italia, come accaduto nelle precedenti edizioni casalinghe, chiuse in vetta al medagliere con 64 ori, 49 argenti e 63 bronzi, per 176 podi totali.