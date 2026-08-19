Giochi del Mediterraneo 2026: tutti i convocati dell’Italia sport per sport

Rispetto al primo elenco diramato vi sono diverse modifiche all’elenco dei convocati dell’Italia per tutti gli sport inerenti ai Giochi del Mediterraneo 2026, che si svolgeranno a Taranto, in Puglia, dal 21 agosto al 3 settembre.

Resta invariato in numero totale dei componenti della delegazione italiana che sarà formata da 498 azzurri (259 uomini e 239 donne), i quali prenderanno parte a tutti gli sport del programma. I portabandiera azzurri saranno Irma Testa e Filippo Tortu.

Nel tiro con l’arco un infortunio costringe ai box Mauro Nespoli, che verrà sostituito da Massimiliano Mandia, invece nel ciclismo arriva il forfait di Martina Alzini, alla quale subentrerà Martina Fidanza, mentre Luca Giaimi è stato chiamato in sostituzione di Dario Igor Belletta, infine nel judo Manuel Lombardo verrà rimpiazzato da Fabrizio Esposito, inoltre Kenya Perna lascerà il posto a Gaia Stella.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER I GIOCHI DELL’ITALIA 2026

ATLETICA (82 totali, 41 uomini – 41 donne) – Eric Marek, Roberto Rigali, Filippo Cappelletti, Filippo Randazzo, Lorenzo Ianes, Filippo Tortu, Damiano Dentato, Filippo Dezza, Matteo Raimondi, Luca Sito, Lorenzo Benati, Riccardo Meli, Lapo Bianciardi, Federico Falsetti, Catalin Tecuceanu, Giovanni Lazzaro, Joao Capistrani Mari Bussotti Neves Junior, Pietro Arese, Ala Zoghlami, Sebastiano Parolini, Thomas D’Este, Konjoneh Maggi, Oliver Mulas, Alessandro Sibilio, Osama Zoghlami, Christian Falocchi, Gianmarco Tamberi, Francesco Ettore Inzoli, Matteo Oliveri, Simone Bertelli, Alex Fabbri, Federico Lorenzo Bruno, Riccardo Ferrara, Nicholas James Ponzio, Alessio Mannucci, Giorgio Olivieri, Davide Costa, Pasquale Selvarolo, Michele Fina, Giovanni Frattini, Enrico Saccomano, Gloria Hooper, Alessia Pavese, Vittoria Fontana, Alice Pagliarini, Rachele Torchio, Dalia Kaddari, Elisa Valensin, Elvira Accame, Alice Mangione, Alessandra Bonora, Ginevra Ricci, Sara Cirillo, Clarissa Vianelli, Ngalula Gloria Kabangu, Maria Colajanni, Ludovica Cavalli, Micol Majori, Federica Del Buono, Sara Nestola, Greta Settino, Gaia Colli, Elena Carraro, Celeste Polzonetti, Ayomide Temilade Folorunso, Alice Muraro, Idea Pieroni, Marta Morara, Arianna Battistella, Sonia Malavisi, Elisa Molinarolo, Erika Giorgia Anoeta Saraceni, Greta Brugnolo, Sara Verteramo, Anita Nalesso, Daisy Osakue, Benedetta Benedetti, Sara Fantini, Rachele Mori, Paola Padovan, Adele Toniutto, Elena Cambiolo

BADMINTON (8 totali, 4 uomini – 4 donne) – Fabio Caponio, Giovanni Toti, David Salutt, Matteo Massetti, Martina Corsini, Emma Piccinin, Gianna Stiglich Guzman, Yasmine Hamza

BASKET 3×3 (8 totali, 4 uomini – 4 donne) – Matteo Corgnati, Matteo Gherardini, Francesco Gravaghi, Tiagande Willis-Alex Tio, Giorgia Amatori, Kenko Loredana Ngamene Takougang, Nancy Alessandra N’guessan, Ilaria Bernardi

BOCCE (12 totali, 6 uomini – 6 donne) – Andrea Chiapello, Matteo Mana, Alfonso Nanni, Diego Rizzi, Diego Verganti, Luca Viscusi, Kety Crescenzi, Sara Ferrera, Gaia Gamba, Donatella Greco, Laura Picchio, Marika Depetris

CALCIO (36 totali, 18 uomini – 18 donne) – Christian Lupo, Mattia Sonzogni, Davide Rigo, Lorenzo Dattilo, Djibril Diallo, Davide Gaffurini, Ludovico Varali, Matteo Albini, Edoardo Dario Rocca, Francesco Ballarin, Gioele Giammattei, Mattia Guaglianone, Thomas Corigliano, Jacopo Landi, Marcello Fugazzola, Diego Perillo, Tommaso Casagrande, Jeffrey Nana Baffoh, Giulia Guerzoni, Rachele Andreangeli, Mya Ciccarelli, Daria Rosso, Viola Saccomandi, Miranda Grace Sterner, Giorgia Galluzzi, Chiara Grassi, Beatrice Martone, Agata Pinchi, Viola Pieri, Flavia Pezzi, Alice Agostini, Matilde Oddina, Elisa Ciurleo, Viola Cacace, Anna Messa, Sophie Miraldi

CANOA (8 totali, 4 uomini – 4 donne) – Alessio Campari, Giacomo Cinti, Giacomo Rossi, Samuele Veglianti, Elena Voltan, Giorgia Lacalamita, Sophia Vianello, Sofia Zucca

CANOTTAGGIO (16 totali, 8 uomini – 8 donne) – Edoardo Rocchi, Josef Giorgio Marvucic, Marco Prati, Leonardo Tedoldi, Giovanni Borgonovo, Luca Borgonovo, Tito Christoforakis, Niccolò Gandola, Sara Borghi, Irene Gattiglia, Melissa Schincariol, Aurora Spirito, Elena Sali, Chiara Cobalchini, Giulia Grandi, Gaia Umbra Chiavini

CICLISMO (8 totali, 4 uomini – 4 donne) – Luca Giaimi, Tommaso Dati, Federico Iacomoni, Mirco Maestri, Barbara Guarischi, Elena Cecchini, Rachele Barbieri, Martina Fidanza

GINNASTICA ARTISTICA (12 totali, 6 uomini – 6 donne) – Tommaso Brugnami, Ivan Brunello, Matteo Levantesi, Stefano Patron, Diego Vazzola, Niccolò Vannucchi, Eleonora Calaciura, Benedetta Gava, Artemisia Iorfino, Sofia Tonelli, Emma Fioravanti, Angela Andreoli

GINNASTICA RITMICA (2 totali, 2 donne) – Viola Sella, Margherita Fucci

JUDO (14 totali, 7 uomini – 7 donne) – Andrea Carlino, Valerio Accogli, Fabrizio Esposito, Manuel Parlati, Christian Parlati, Jean Carletti, Sansei Kwadjo Anani, Giulia Ghiglione, Gaia Stella, Carlotta Avanzato, Irene Pedrotti, Michela Terranova, Asya Tavano, Claudia Sperotti

KARATE (10 totali, 5 uomini – 5 donne) – Luca Maresca, Daniele De Vivo, Matteo Fiore, Matteo Avanzini, Christian Sabatino, Erminia Perfetto, Veronica Brunori, Silvia Semeraro, Clio Ferracuti, Alessandra Mangiacapra

LOTTA (17 totali, 11 uomini – 6 donne) – Jacopo Sandron, Luca Dariozzi, Nikoloz Kakhelashvili, Benjamin Konrad Honis, Abraham De Jesus Conyedo Ruano, Gabriele Pucher, Leon Rivalta, Angelo Pirrone, Daniele Gubbiotti, Luca Finizio, Gabriele Niccolini, Emanuela Liuzzi, Fabiana Rinella, Enrica Rinaldi, Laura Godino, Naomi Liuzzi, Immacolata Danise

MARATONA DI PATTINAGGIO (6 totali, 3 uomini – 3 donne) – Daniel Niero, Alessio Clementoni, Giuseppe Bramante, Melissa Gatti, Sofia Saronni, Julia Bedon

NUOTO (48 totali, 24 uomini – 24 donne) – Lorenzo Ballarati, Matteo Venini, Simone Spediacci, Alberto Razzetti, Alessandro Ragaini, Davide Marchello, Francesco Lazzari, Giovanni Guatti, Ivan Giovannoni, Lorenzo Gargani, Matteo Diodato, Daniele Del Signore, Marco De Tullio, Luca De Tullio, Andrea Camozzi, Jacopo Barbotti, Edoardo Valsecchi, Flavio Mangiamele, Christian Mantegazza, Emanuele Potenza, Andrea Prapugicu, Gabriele Mancini, Victor Sanin, Gianluca Messina, Lisa Angiolini, Agata Maria Ambler, Francesca Zucca, Federica Toma, Chiara Tarantino, Viola Scotto Di Carlo, Anna Pirovano, Benedetta Pilato, Anna Chiara Mascolo, Sara Franceschi, Chiara Della Corte, Costanza Cocconcelli, Noemi Cesarano, Antonietta Cesarano, Elena Capretta, Paola Borrelli, Matilde Biagiotti, Giada Alzetta, Azzurra Sbaragli, Sofia Sartori, Alessia Bianchi, Irene Mati, Bianca Nannucci, Martina Biasoli

NUOTO PINNATO (28 totali, 14 uomini – 14 donne) – Fabio Biancalana, Christian Degli Esposti, Lorenzo Caronno, Valter Prampolini, Marco Orsi, Filippo Pavoni, Riccardo Porciani, Paolo De Pasquale, Antonio Pignata, Leonardo Spelta, Jacopo Bianchi, Matteo Gadignani, Filippo Naldi, Matteo Guerrini, Anna Leonardi, Viola Magoga, Giulia Bruni, Elettra Calanca, Giorgia Destefani, Celeste Simioni, Fiamma Pontello, Consuelo Dametto, Laura Franchin, Silvia Belli, Nicole Lunghi, Daniela Amidei, Anna Raffaetà, Silvia Sevignani

PADEL (8 totali, 4 uomini – 4 donne) – Flavio Abbate, Marco Cassetta, Simone Iacovino, Alvaro Montiel Caruso, Carlotta Casali, Giulia Dal Pozzo, Giorgia Marchetti, Carolina Orsi

PALLAMANO (32 totali, 16 uomini – 16 donne) – Davide Bulzamini, Roberto Conte, Valentino Dello Vicario Giacinti, Nicola Fadanelli, Imhenrion Francesco Squarzon, Davide Pugliese, Tommaso Romei, Giacomo Savini, Simon Sirot, Filippo Angiolini, Nicholas Trost, Salah Riahi, Tommaso De Angelis, Pau Panitti, Antonio Capozzoli, Giorgio Adamo, Margherita Danti, Francesca Luchin, Julia Maurer, Alessia Zizzo, Aurora Gislimberti, Eleonora Colloredo, Angela Prela, Giorgia Meneghini, Ilaria Dalla Costa, Rocio Stephani Squizziato, Giulia Fabbo, Asia Kristel Mangone, Ramona Manojlovic, Bianca Ioana Barbosu, Giada Babbo, Sofia Ghilardi

PALLANUOTO (14 totali, 14 uomini) – Alessandro Carnesecchi, Francesco Lorenzo Cassia, Andrea Condemi, Francesco Condemi, Francesco De Michelis, Filippo Ferrero, Matteo Iocchi Gratta, Andrea Mladossich, Davide Occhione, Andrea Patchaliev, Alessandro Balzarini, Alessandro Gullotta, Luca Izzo, Tomas Alfonso Pozo

PALLAVOLO (26 totali, 13 uomini – 13 donne) – Alessandro Fanizza, Federico Crosato, Marco Pellacani, Damiano Catania, Francesco D’Amico, Diego Frascio, Tim Held, Federico Roberti, Leandro Ausibio Mosca, Mattia Orioli, Filippo Mancini, Andrea Truocchio, Alessio Tallone, Ilenia Moro, Chidera Blessing Chinyere Eze, Francesca Scola, Josephine Obossa, Giorgia Frosini, Alice Nardo, Alice Alexandra Tanase, Beatrice Gardini, Valeria Battista, Dalila Marchesini, Linda Manfredini, Alessia Bolzonetti, Yasmina Akrari

PESI (10 totali, 4 uomini – 6 donne) – Celine Ludovica Delia, Giulia Miserendino, Martina Chiacchio, Genna Romida Toko Kegne, Giulia Imperio, Carlotta Brunelli, Cristiano Giuseppe Ficco, Sergio Massidda, Lorenzo Tarquini, Simone Karol Abati

PUGILATO (11 totali, 7 uomini – 4 donne) – Michele Baldassi, Davide Fiore, Gabriele Guidi Rontani, Christian Sarsilli, Paolo Caruso, Dorsen Mateo Olatoutou Meliho, Tommaso Sciacca, Martina Vassallo, Sirine Charaabi, Irma Testa, Melissa Gemini

SCHERMA (18 atleti, 9 uomini – 9 donne) – Giuseppe Franzoni, Giulio Lombardi, Dario Cavaliere, Edoardo Cantini, Marco Mastrullo, Enrico Piatti, Filippo Armaleo, Valerio Cuomo, Davide Filippi, Matilde Molinari, Irene Bertini, Francesca Palumbo, Chiara Mormile, Carlotta Fusetti, Giulia Arpino, Lucrezia Paulis, Gaia Traditi, Roberta Marzani

SKATEBOARDING (4 totali, 2 uomini – 2 donne) – Andres Martin Gramaglia Fusconi, Alessandro Mudu, Gaia Urbinati, Irene Panzavolta

SPORT EQUESTRI (5 totali, 4 uomini – 1 donna) – Emilio Bicocchi (Hemerald d’Argonne), Lorenzo Correddu (Dalakani Chardonnet), Giacomo Bassi (Cape Cod), Matteo Zamana (Captain Conner), Elisa Chimirri (Lorenzo)

TAEKWONDO (8 totali, 4 uomini – 4 donne) – Gaetano Cirivello, Dennis Baretta, Angelo Mangione, Mattia Molin, Lucrezia Maloberti, Anna Cuorvo, Anna Gertrud Gruber, Ana Ciuchitu

TENNIS (4 totali, 2 uomini – 2 donne) – Filippo Romano, Carlo Alberto Caniato, Noemi Basiletti, Vittoria Paganetti

TENNISTAVOLO (8 totali, 4 uomini – 4 donne) – John Michael Oyebode, Matteo Mutti, Carlo Rossi, Andrea Puppo, Miriam Benedetta Carnovale, Giorgia Piccolin, Gaia Monfardini, Nicole Arlia

TIRO CON L’ARCO (6 totali, 3 uomini – 3 donne) – Massimiliano Mandia, Matteo Borsani, Francesco Gregori, Tatiana Andreoli, Roberta Di Francesco, Chiara Rebagliati

TIRO A SEGNO (8 totali, 4 uomini – 4 donne) – Edoardo Bonazzi, Federico Nilo Maldini, Paolo Monna, Danilo Dennis Sollazzo, Sofia Ceccarello, Alessandra Fait, Carlotta Salafia, Margherita Brigida Veccaro

TIRO A VOLO (8 totali, 4 uomini – 4 donne) – Mauro De Filippis, Gabriele Rossetti, Erik Pittini, Emanuele Buccolieri, Silvana Maria Stanco, Erica Sessa, Diana Bacosi, Sara Bongini

TRIATHLON (4 totali, 2 uomini – 2 donne) – Riccardo Cultore, Euan De Nigro, Paola Sacchi, Bianca Seregni

VELA (8 totali, 4 uomini – 4 donne) – Federico Alan Pilloni, Antonio Pascali, Cesare Barabino, Leonardo Tomasini, Medea Marisa Falcioni, Carola Colasanto, Ginevra Caracciolo Di Brienza, Maria Vittoria Arseni