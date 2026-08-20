Giochi del Mediterraneo 2026: quali campioni d’Europa per l’Italia a Taranto? Probabili due super stelle

Giornata di vigilia a Taranto, dove venerdì 21 agosto andrà in scena la Cerimonia d’Apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026, la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. L’Italia si presenterà con grandi ambizioni alla ventesima edizione di un appuntamento storico e punterà a dominare il medagliere, forte anche di diverse stelle che hanno deciso di cimentarsi in questa kermesse che si protrarrà fino al 3 settembre nella località pugliese.

Atletica e nuoto hanno vissuto il proprio evento di punta della stagione la scorsa settimana, con gli Europei andati in scena tra Birmingham e Parigi, ma alcuni azzurri capaci di distinguersi nelle rassegne continentali hanno deciso di mettersi in gioco anche in questa occasione. Dando uno sguardo alle convocazioni spuntano un paio di nomi di assoluto spessore per quanto si è visto durante la settimana di Ferragosto.

Benedetta Pilato farà gli onori di casa, dopo aver conquistato l’argento sui 50 rana e il bronzo sui 100 rana nella capitale francese. Gianmarco Tamberi ha trionfato nel salto in alto con un balzo da 2.32 metri, risorgendo da un momento difficile e difendendo il titolo: il fuoriclasse marchigiano è annunciato a Taranto, ma sarà davvero della partita? Dovremmo rivedere all’opera Luca Sito e Lorenzo Benati, due protagonisti della medaglia d’oro conquistato nella 4×400 grazie a cui l’Italia ha conquistato il primo posto nel medagliere di atletica.