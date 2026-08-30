Giochi del Mediterraneo
Giochi del Mediterraneo 2026 oggi in tv: orari 30 agosto, streaming, azzurri in gara
Oggi domenica 30 agosto va in scena la nona giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2026, la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Si conclude il secondo fine settimana in quel di Taranto e si preannuncia uno spettacolo degno di nota nella località pugliese, con l’assegnazione di svariati titoli e medaglie tra atletica, ginnastica artistica, judo equitazione, calcio, volley, tennis, tiro a volo.
L’Italia sta inseguendo il record storico di ori e di allori complessivi, anche se la missione non è delle più semplici per i padroni di casa, che avranno bisogno di rimpinguare il bottino nella giornata odierna per poi giocarsi il tutto per tutto negli ultimi quattro giorni della competizione, che si concluderà giovedì 3 settembre.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (domenica 30 agosto) ai Giochi del Mediterraneo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, prevista la diretta streaming su Rai Play e Italia Team Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO OGGI
Domenica 30 agosto
10.00 TENNISTAVOLO Sedicesimi singolare maschile e singolare femminile
10.00 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni individuali e classifica a squadre femminile, 1ª suddivisione
10.00 CALCIO Finale 3° posto, Italia-Marocco
10.00 TIRO A SEGNO Carabina ad aria compressa da 10 metri a coppie miste, Qualificazioni
10.05 BASKET 3×3 Fase a gironi maschile
11.00 VOLLEY FEMMINILE Finale 3° posto, Grecia-Serbia
12.00 VELA ILCA 7 e IQFOIL maschili ed ILCA 6 e IQFOIL femminili, regate
12.30 JUDO Gara a squadre miste, eliminatorie (dagli ottavi alle semifinali)
13.30 TIRO A SEGNO Carabina ad aria compressa da 10 metri a coppie miste, Finale
14.00 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni individuali e classifica a squadre femminile, 2ª suddivisione
14.00 VOLLEY Finale 3° posto, Italia-Turchia
15.00 PALLAMANO FEMMINILE Girone A, Tunisia-Algeria
16.00 TENNIS Semifinale singolare Uomini (campi 1-3)
16.00 TENNIS Semifinale singolare Donne (campi 2-4)
16.00 TENNIS Finale doppio Uomini (campi 5-6)
16.00 TENNIS Finale doppio Donne (campi 7-8)
16.00 TENNIS Finale doppio Misto (campi 1-3)
16.00 JUDO Gara a squadre miste, Finali
16.00 PALLANUOTO Girone A, Slovenia-Grecia
17.00 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni individuali e classifica a squadre femminile, 3ª suddivisione
17.00 VOLLEY FEMMINILE Finale, Italia-Turchia
17.30 ATLETICA 100m ostacoli donne, 1° turno
17.30 PALLAMANO FEMMINILE Girone A, Macedonia del Nord-Kosovo
17.30 PALLANUOTO Girone A, Serbia-Montenegro
17.30 EQUITAZIONE Salto ostacoli, qualificazioni individuali e finale a squadre open, 1° round
17.35 ATLETICA Lancio del martello maschile, Finale
17.45 ATLETICA Salto con l’asta femminile, Finale
17.50 ATLETICA 110m ostacoli maschili, 1° turno
18.10 ATLETICA 100m femminili, 1° turno
18.25 ATLETICA 100m maschili, 1° turno
18.45 ATLETICA Salto in lungo maschile, Finale
18.50 ATLETICA 800m femminili, 1° turno
19.00 CALCIO Finale, Tunisia-Algeria
19.00 PALLANUOTO Girone B, Italia-Francia
19.10 ATLETICA 800m maschili, 1° turno
19.20 ATLETICA Lancio del giavellotto maschile, Finale
19.30 ATLETICA 5000m femminili, Finale
19.55 ATLETICA 100m femminili, Finale
20.00 PALLAMANO FEMMINILE Girone A, Italia-Grecia
20.00 VOLLEY Finale, Grecia-Francia
20.05 ATLETICA 100m maschili, Finale
20.20 ATLETICA Staffetta 4x400m mista, Finale
20.30 PALLANUOTO Girone B, Bosnia Erzegovina-Spagna
20.45 EQUITAZIONE Salto ostacoli, qualificazioni individuali e finale a squadre open, 2° round
PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD nelle seguenti fasce orarie: 11.15-13.35, 16.15-20.50.
Diretta streaming: Italia Team Tv; Rai Play Sport 1 nelle seguenti fasce orarie: 10.00-12.25, 13.30-16.30, 20.40-conclusione.
Diretta testuale: OA Sport.
ITALIANI IN GARA OGGI GIOCHI DEL MEDITERRANEO
Domenica 30 agosto
10.00 TENNISTAVOLO Sedicesimi singolare maschile e singolare femminile. Matteo Mutti vs Kreshnik Mahmbuti (ore 11.30), Giorgia Piccolin vs Lara Opeka (ore 16.00), Gaia Monfardini vs Leen Sager Ogli (ore 19.00), John Oyebode vs Aron Koni (ore 20.30)
10.00 CALCIO Finale 3° posto: Italia-Marocco
10.00 TIRO A SEGNO Carabina ad aria compressa da 10 metri a coppie miste, Qualificazioni: Italia (formazioni da definire)
10.05 BASKET 3×3 Fase a gironi maschile: Italia-Spagna (maschile, ore 19.50), Italia-Bosnia Erzegovina (maschile, ore 21.40)
12.00 VELA ILCA 7 e IQFOIL maschili ed ILCA 6 e IQFOIL femminili, regate: Federico Allan Pilloni, Leonardo Tomasini; Ginevra Caracciolo Di Brienza, Maria Vittoria Arseni; Medea Marisa Falcioni, Carola Colasanto; Cesare Barabino, Antonio Pascali
12.30 JUDO Gara a squadre miste, eliminatorie (dagli ottavi alle semifinali): Italia (formazione da definire)
13.30 TIRO A SEGNO Carabina ad aria compressa da 10 metri a coppie miste, Finale: Italia (formazioni da definire)
14.00 VOLLEY Finale 3° posto: Italia-Turchia
16.00 TENNIS Semifinale singolare Uomini
16.00 TENNIS Semifinale singolare Donne
16.00 TENNIS Finale doppio Uomini
16.00 TENNIS Finale doppio Donne
16.00 TENNIS Finale doppio Misto
16.00 JUDO Gara a squadre miste, Finali: eventuale Italia
17.00 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni individuali e classifica a squadre femminile, 3ª suddivisione: Italia (Sofia Tonelli, Emma Fioravanti, Benedetta Gava, Artemisia Iorfino, Eleonora Calaciura, Angela Andreoli)
17.00 VOLLEY FEMMINILE Finale: Italia-Turchia
17.30 ATLETICA 100m ostacoli donne, 1° turno: Elena Carraro, Celeste Polzonetti
17.30 EQUITAZIONE Salto ostacoli, qualificazioni individuali e finale a squadre open, 1° round. Startlist non ancora disponibile.
17.35 ATLETICA Lancio del martello maschile, Finale: Davide Costa, Giorgio Olivieri
17.45 ATLETICA Salto con l’asta femminile, Finale: Sonia Malavisi, Elisa Molinarolo
17.50 ATLETICA 110m ostacoli maschili, 1° turno: Oliver Mulas
18.10 ATLETICA 100m femminili, 1° turno: Gloria Hooper, Alessia Pavese
18.25 ATLETICA 100m maschili, 1° turno: Eric Marek, Roberto Rigali
18.45 ATLETICA Salto in lungo maschile, Finale: Francesco Inzoli
18.50 ATLETICA 800m femminili, 1° turno: Maria Colajanni, Ngalula Gloria Kabangu
19.00 PALLANUOTO Girone B, Italia-Francia
19.10 ATLETICA 800m maschili, 1° turno: Giovanni Lazzaro, Catalin Tecuceanu
19.20 ATLETICA Lancio del giavellotto maschile, Finale: Michele Fina, Giovanni Frattini
19.30 ATLETICA 5000m femminili, Finale: Federica Del Buono, Micol Majori
19.55 ATLETICA 100m femminili, Finale: eventuali Gloria Hooper, Alessia Pavese
20.00 PALLAMANO FEMMINILE Girone A, Italia-Grecia
20.05 ATLETICA 100m maschili, Finale: eventuali Eric Marek, Roberto Rigali
20.20 ATLETICA Staffetta 4x400m mista, Finale: Italia (formazione da definire)
20.45 EQUITAZIONE Salto ostacoli, qualificazioni individuali e finale a squadre open, 2° round. Startlist non ancora disponibile.