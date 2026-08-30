Giochi del Mediterraneo 2026 oggi in tv: orari 30 agosto, streaming, azzurri in gara

Oggi domenica 30 agosto va in scena la nona giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2026, la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Si conclude il secondo fine settimana in quel di Taranto e si preannuncia uno spettacolo degno di nota nella località pugliese, con l’assegnazione di svariati titoli e medaglie tra atletica, ginnastica artistica, judo equitazione, calcio, volley, tennis, tiro a volo.

L’Italia sta inseguendo il record storico di ori e di allori complessivi, anche se la missione non è delle più semplici per i padroni di casa, che avranno bisogno di rimpinguare il bottino nella giornata odierna per poi giocarsi il tutto per tutto negli ultimi quattro giorni della competizione, che si concluderà giovedì 3 settembre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (domenica 30 agosto) ai Giochi del Mediterraneo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, prevista la diretta streaming su Rai Play e Italia Team Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO OGGI

Domenica 30 agosto

10.00 TENNISTAVOLO Sedicesimi singolare maschile e singolare femminile

10.00 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni individuali e classifica a squadre femminile, 1ª suddivisione

10.00 CALCIO Finale 3° posto, Italia-Marocco

10.00 TIRO A SEGNO Carabina ad aria compressa da 10 metri a coppie miste, Qualificazioni

10.05 BASKET 3×3 Fase a gironi maschile

11.00 VOLLEY FEMMINILE Finale 3° posto, Grecia-Serbia

12.00 VELA ILCA 7 e IQFOIL maschili ed ILCA 6 e IQFOIL femminili, regate

12.30 JUDO Gara a squadre miste, eliminatorie (dagli ottavi alle semifinali)

13.30 TIRO A SEGNO Carabina ad aria compressa da 10 metri a coppie miste, Finale

14.00 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni individuali e classifica a squadre femminile, 2ª suddivisione

14.00 VOLLEY Finale 3° posto, Italia-Turchia

15.00 PALLAMANO FEMMINILE Girone A, Tunisia-Algeria

16.00 TENNIS Semifinale singolare Uomini (campi 1-3)

16.00 TENNIS Semifinale singolare Donne (campi 2-4)

16.00 TENNIS Finale doppio Uomini (campi 5-6)

16.00 TENNIS Finale doppio Donne (campi 7-8)

16.00 TENNIS Finale doppio Misto (campi 1-3)

16.00 JUDO Gara a squadre miste, Finali

16.00 PALLANUOTO Girone A, Slovenia-Grecia

17.00 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni individuali e classifica a squadre femminile, 3ª suddivisione

17.00 VOLLEY FEMMINILE Finale, Italia-Turchia

17.30 ATLETICA 100m ostacoli donne, 1° turno

17.30 PALLAMANO FEMMINILE Girone A, Macedonia del Nord-Kosovo

17.30 PALLANUOTO Girone A, Serbia-Montenegro

17.30 EQUITAZIONE Salto ostacoli, qualificazioni individuali e finale a squadre open, 1° round

17.35 ATLETICA Lancio del martello maschile, Finale

17.45 ATLETICA Salto con l’asta femminile, Finale

17.50 ATLETICA 110m ostacoli maschili, 1° turno

18.10 ATLETICA 100m femminili, 1° turno

18.25 ATLETICA 100m maschili, 1° turno

18.45 ATLETICA Salto in lungo maschile, Finale

18.50 ATLETICA 800m femminili, 1° turno

19.00 CALCIO Finale, Tunisia-Algeria

19.00 PALLANUOTO Girone B, Italia-Francia

19.10 ATLETICA 800m maschili, 1° turno

19.20 ATLETICA Lancio del giavellotto maschile, Finale

19.30 ATLETICA 5000m femminili, Finale

19.55 ATLETICA 100m femminili, Finale

20.00 PALLAMANO FEMMINILE Girone A, Italia-Grecia

20.00 VOLLEY Finale, Grecia-Francia

20.05 ATLETICA 100m maschili, Finale

20.20 ATLETICA Staffetta 4x400m mista, Finale

20.30 PALLANUOTO Girone B, Bosnia Erzegovina-Spagna

20.45 EQUITAZIONE Salto ostacoli, qualificazioni individuali e finale a squadre open, 2° round

PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD nelle seguenti fasce orarie: 11.15-13.35, 16.15-20.50.

Diretta streaming: Italia Team Tv; Rai Play Sport 1 nelle seguenti fasce orarie: 10.00-12.25, 13.30-16.30, 20.40-conclusione.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI GIOCHI DEL MEDITERRANEO

Domenica 30 agosto

10.00 TENNISTAVOLO Sedicesimi singolare maschile e singolare femminile. Matteo Mutti vs Kreshnik Mahmbuti (ore 11.30), Giorgia Piccolin vs Lara Opeka (ore 16.00), Gaia Monfardini vs Leen Sager Ogli (ore 19.00), John Oyebode vs Aron Koni (ore 20.30)

10.00 CALCIO Finale 3° posto: Italia-Marocco

10.00 TIRO A SEGNO Carabina ad aria compressa da 10 metri a coppie miste, Qualificazioni: Italia (formazioni da definire)

10.05 BASKET 3×3 Fase a gironi maschile: Italia-Spagna (maschile, ore 19.50), Italia-Bosnia Erzegovina (maschile, ore 21.40)

12.00 VELA ILCA 7 e IQFOIL maschili ed ILCA 6 e IQFOIL femminili, regate: Federico Allan Pilloni, Leonardo Tomasini; Ginevra Caracciolo Di Brienza, Maria Vittoria Arseni; Medea Marisa Falcioni, Carola Colasanto; Cesare Barabino, Antonio Pascali

12.30 JUDO Gara a squadre miste, eliminatorie (dagli ottavi alle semifinali): Italia (formazione da definire)

13.30 TIRO A SEGNO Carabina ad aria compressa da 10 metri a coppie miste, Finale: Italia (formazioni da definire)

14.00 VOLLEY Finale 3° posto: Italia-Turchia

16.00 TENNIS Semifinale singolare Uomini

16.00 TENNIS Semifinale singolare Donne

16.00 TENNIS Finale doppio Uomini

16.00 TENNIS Finale doppio Donne

16.00 TENNIS Finale doppio Misto

16.00 JUDO Gara a squadre miste, Finali: eventuale Italia

17.00 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni individuali e classifica a squadre femminile, 3ª suddivisione: Italia (Sofia Tonelli, Emma Fioravanti, Benedetta Gava, Artemisia Iorfino, Eleonora Calaciura, Angela Andreoli)

17.00 VOLLEY FEMMINILE Finale: Italia-Turchia

17.30 ATLETICA 100m ostacoli donne, 1° turno: Elena Carraro, Celeste Polzonetti

17.30 EQUITAZIONE Salto ostacoli, qualificazioni individuali e finale a squadre open, 1° round. Startlist non ancora disponibile.

17.35 ATLETICA Lancio del martello maschile, Finale: Davide Costa, Giorgio Olivieri

17.45 ATLETICA Salto con l’asta femminile, Finale: Sonia Malavisi, Elisa Molinarolo

17.50 ATLETICA 110m ostacoli maschili, 1° turno: Oliver Mulas

18.10 ATLETICA 100m femminili, 1° turno: Gloria Hooper, Alessia Pavese

18.25 ATLETICA 100m maschili, 1° turno: Eric Marek, Roberto Rigali

18.45 ATLETICA Salto in lungo maschile, Finale: Francesco Inzoli

18.50 ATLETICA 800m femminili, 1° turno: Maria Colajanni, Ngalula Gloria Kabangu

19.00 PALLANUOTO Girone B, Italia-Francia

19.10 ATLETICA 800m maschili, 1° turno: Giovanni Lazzaro, Catalin Tecuceanu

19.20 ATLETICA Lancio del giavellotto maschile, Finale: Michele Fina, Giovanni Frattini

19.30 ATLETICA 5000m femminili, Finale: Federica Del Buono, Micol Majori

19.55 ATLETICA 100m femminili, Finale: eventuali Gloria Hooper, Alessia Pavese

20.00 PALLAMANO FEMMINILE Girone A, Italia-Grecia

20.05 ATLETICA 100m maschili, Finale: eventuali Eric Marek, Roberto Rigali

20.20 ATLETICA Staffetta 4x400m mista, Finale: Italia (formazione da definire)

20.45 EQUITAZIONE Salto ostacoli, qualificazioni individuali e finale a squadre open, 2° round. Startlist non ancora disponibile.