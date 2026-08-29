Giochi del Mediterraneo
Giochi del Mediterraneo 2026 oggi in tv: orari 29 agosto, streaming, azzurri in gara
La giornata di sabato 29 agosto sarà particolarmente intensa ai Giochi del Mediterraneo 2026, con undici nuovi titoli in palio e altrettanti podi pronti a essere assegnati a Taranto. Il programma della manifestazione entrerà dunque nel vivo con quattro discipline chiamate a distribuire medaglie: judo, tiro a segno, triathlon e tennistavolo.
Il bottino più consistente arriverà dal judo, che metterà in palio ben sette titoli. Dopo le gare già disputate, i riflettori torneranno quindi sulle categorie di peso ancora impegnate nella competizione, in una giornata che promette diversi confronti decisivi per la conquista delle medaglie.
Un titolo sarà invece assegnato nel tiro a segno, dove le atlete si confronteranno nella prova femminile della pistola ad aria compressa dai 10 metri. Precisione, concentrazione e gestione della pressione saranno determinanti per stabilire la nuova campionessa dei Giochi del Mediterraneo.
Due, invece, le medaglie d’oro disponibili nel triathlon, protagonista con le competizioni individuali. Gli atleti affronteranno dunque la prova completa della disciplina, cercando di fare la differenza nell’equilibrio tra nuoto, ciclismo e corsa.
A completare il programma sarà il tennistavolo, con l’assegnazione dell’ultimo degli undici titoli di giornata. La sfida per le medaglie riguarderà il doppio misto, specialità nella quale le coppie saranno chiamate a trovare la massima sintonia per imporsi nel torneo.
La giornata odierna dei Giochi del Mediterraneo sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (18.15-23.00), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (18.15-23.00), Rai Play Sport 1 (11.00-12.30, 13.30-14.00, 15.00-18.30), Italia Team TV (Canale 1: 22.30 Pallacanestro 3×3 femminile Pool C, Italia-Grecia; Canale 2: 19.00 Pallanuoto Girone B, Turchia-Italia; Canale 3: 16.45 Triathlon), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare della manifestazione di Taranto.
CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO
Sabato 29 agosto
10.00 TENNISTAVOLO Sedicesimi ed ottavi di finale doppio misto
10.05 BASKET 3×3 Fase a gironi maschile e femminile
10.15 TIRO A SEGNO Qualificazioni pistola ad aria compressa da 10 metri femminile
10.30 JUDO Eliminatorie -63/-70/-78/+78 kg femminili e -90/-100/+100 kg maschili
11.00 PALLAMANO Semifinali 5° posto, Italia-Cipro
11.00 VOLLEY FEMMINILE Semifinali, Turchia-Serbia
13.30 TIRO A SEGNO Finale pistola ad aria compressa da 10 metri femminile
14.00 VOLLEY FEMMINILE Semifinali, Italia-Grecia
15.00 PALLAMANO Semifinali 5° posto, Tunisia-Kosovo
15.45 BASKET 3×3 Fase a gironi maschile e femminile
16.00 JUDO Finali -63/-70/-78/+78 kg femminili e -90/-100/+100 kg maschili
16.45 TRIATHLON Individuale maschile
17.00 TENNIS Quarti di finale singolare femminile e maschile, semifinali doppio maschile e femminile
17.00 TENNISTAVOLO Quarti di finale doppio misto
17.00 VOLLEY Semifinali, Turchia-Francia
17.30 PALLAMANO Semifinali, Egitto-Algeria
17.30 PALLANUOTO Girone B, Francia-Bosnia Erzegovina
18.00 CALCIO FEMMINILE Semifinali, Slovenia-Kosovo
18.00 CALCIO FEMMINILE Semifinali, Portogallo-Italia
18.30 TRIATHLON Individuale femminile
19.00 PALLANUOTO Girone B, Turchia-Italia
19.00 TENNISTAVOLO Semifinali doppio misto
20.00 PALLAMANO Semifinali, Grecia-Portogallo
20.00 TENNISTAVOLO Finali doppio misto
20.00 VOLLEY Semifinali, Italia-Grecia
AZZURRI IN GARA
Sabato 29 agosto
10.00 TENNISTAVOLO Sedicesimi ed ottavi di finale doppio misto – Oyebode/Monfradini
10.05 BASKET 3×3 Fase a gironi maschile e femminile – Matteo Corgnati, Matteo Gherardini, Francesco Gravaghi, Tiagande Willis-Alex Tio, Giorgia Amatori, Kenko Loredana Ngamene Takougang, Nancy Alessandra N’Guessan, Ilaria Bernardi
10.15 TIRO A SEGNO Qualificazioni pistola ad aria compressa da 10 metri femminile – Margherita Brigida Veccaro, Alessandra Fait
10.30 JUDO Eliminatorie -63/-70/-78/+78 kg femminili e -90/-100/+100 kg maschili – Carlotta Avanzato, Irene Pedrotti, Claudia Sperotti, Asya Tavano, Christian Parlati, Jean Carletti, Sansei Kwadjo Anani
11.00 PALLAMANO Semifinali 5° posto, Italia-Cipro
13.30 TIRO A SEGNO Finale pistola ad aria compressa da 10 metri femminile – Eventuali Margherita Brigida Veccaro, Alessandra Fait
14.00 VOLLEY FEMMINILE Semifinali, Italia-Grecia
15.45 BASKET 3×3 Fase a gironi maschile e femminile – Matteo Corgnati, Matteo Gherardini, Francesco Gravaghi, Tiagande Willis-Alex Tio, Giorgia Amatori, Kenko Loredana Ngamene Takougang, Nancy Alessandra N’Guessan, Ilaria Bernardi
16.00 JUDO Finali -63/-70/-78/+78 kg femminili e -90/-100/+100 kg maschili – Eventuali Carlotta Avanzato, Irene Pedrotti, Claudia Sperotti, Asya Tavano, Christian Parlati, Jean Carletti, Sansei Kwadjo Anani
16.45 TRIATHLON Individuale maschile – Euan De Nigro, Riccardo Cultore
17.00 TENNIS Quarti di finale singolare femminile e maschile, semifinali doppio maschile e femminile – Noemi Basiletti, Vittoria Paganetti, Carlo Alberto Caniato
17.00 TENNISTAVOLO Quarti di finale doppio misto – Eventuali Oyebode/Monfardini
18.00 CALCIO FEMMINILE Semifinali, Portogallo-Italia
18.30 TRIATHLON Individuale femminile – Bianca Seregni, Paola Sacchi
19.00 PALLANUOTO Girone B, Turchia-Italia
19.00 TENNISTAVOLO Semifinali doppio misto – Eventuali Oyebode/Monfardini
20.00 TENNISTAVOLO Finali doppio misto – Eventuali Oyebode/Monfardini
20.00 VOLLEY Semifinali, Italia-Grecia
PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD (18.15-23.00).
Diretta streaming: Rai Play (18.15-23.00), Rai Play Sport 1 (11.00-12.30, 13.30-14.00, 15.00-18.30), Italia Team TV (Canale 1: 22.30 Pallacanestro 3×3 femminile Pool C, Italia-Grecia; Canale 2: 19.00 Pallanuoto Girone B, Turchia-Italia; Canale 3: 16.45 Triathlon).
Diretta Live testuale: OA Sport.