Giochi del Mediterraneo 2026 oggi in tv: orari 29 agosto, streaming, azzurri in gara

La giornata di sabato 29 agosto sarà particolarmente intensa ai Giochi del Mediterraneo 2026, con undici nuovi titoli in palio e altrettanti podi pronti a essere assegnati a Taranto. Il programma della manifestazione entrerà dunque nel vivo con quattro discipline chiamate a distribuire medaglie: judo, tiro a segno, triathlon e tennistavolo.

Il bottino più consistente arriverà dal judo, che metterà in palio ben sette titoli. Dopo le gare già disputate, i riflettori torneranno quindi sulle categorie di peso ancora impegnate nella competizione, in una giornata che promette diversi confronti decisivi per la conquista delle medaglie.

Un titolo sarà invece assegnato nel tiro a segno, dove le atlete si confronteranno nella prova femminile della pistola ad aria compressa dai 10 metri. Precisione, concentrazione e gestione della pressione saranno determinanti per stabilire la nuova campionessa dei Giochi del Mediterraneo.

Due, invece, le medaglie d’oro disponibili nel triathlon, protagonista con le competizioni individuali. Gli atleti affronteranno dunque la prova completa della disciplina, cercando di fare la differenza nell’equilibrio tra nuoto, ciclismo e corsa.

A completare il programma sarà il tennistavolo, con l’assegnazione dell’ultimo degli undici titoli di giornata. La sfida per le medaglie riguarderà il doppio misto, specialità nella quale le coppie saranno chiamate a trovare la massima sintonia per imporsi nel torneo.

La giornata odierna dei Giochi del Mediterraneo sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (18.15-23.00), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (18.15-23.00), Rai Play Sport 1 (11.00-12.30, 13.30-14.00, 15.00-18.30), Italia Team TV (Canale 1: 22.30 Pallacanestro 3×3 femminile Pool C, Italia-Grecia; Canale 2: 19.00 Pallanuoto Girone B, Turchia-Italia; Canale 3: 16.45 Triathlon), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare della manifestazione di Taranto.

CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO

Sabato 29 agosto

10.00 TENNISTAVOLO Sedicesimi ed ottavi di finale doppio misto

10.05 BASKET 3×3 Fase a gironi maschile e femminile

10.15 TIRO A SEGNO Qualificazioni pistola ad aria compressa da 10 metri femminile

10.30 JUDO Eliminatorie -63/-70/-78/+78 kg femminili e -90/-100/+100 kg maschili

11.00 PALLAMANO Semifinali 5° posto, Italia-Cipro

11.00 VOLLEY FEMMINILE Semifinali, Turchia-Serbia

13.30 TIRO A SEGNO Finale pistola ad aria compressa da 10 metri femminile

14.00 VOLLEY FEMMINILE Semifinali, Italia-Grecia

15.00 PALLAMANO Semifinali 5° posto, Tunisia-Kosovo

15.45 BASKET 3×3 Fase a gironi maschile e femminile

16.00 JUDO Finali -63/-70/-78/+78 kg femminili e -90/-100/+100 kg maschili

16.45 TRIATHLON Individuale maschile

17.00 TENNIS Quarti di finale singolare femminile e maschile, semifinali doppio maschile e femminile

17.00 TENNISTAVOLO Quarti di finale doppio misto

17.00 VOLLEY Semifinali, Turchia-Francia

17.30 PALLAMANO Semifinali, Egitto-Algeria

17.30 PALLANUOTO Girone B, Francia-Bosnia Erzegovina

18.00 CALCIO FEMMINILE Semifinali, Slovenia-Kosovo

18.00 CALCIO FEMMINILE Semifinali, Portogallo-Italia

18.30 TRIATHLON Individuale femminile

19.00 PALLANUOTO Girone B, Turchia-Italia

19.00 TENNISTAVOLO Semifinali doppio misto

20.00 PALLAMANO Semifinali, Grecia-Portogallo

20.00 TENNISTAVOLO Finali doppio misto

20.00 VOLLEY Semifinali, Italia-Grecia

AZZURRI IN GARA

Sabato 29 agosto

10.00 TENNISTAVOLO Sedicesimi ed ottavi di finale doppio misto – Oyebode/Monfradini

10.05 BASKET 3×3 Fase a gironi maschile e femminile – Matteo Corgnati, Matteo Gherardini, Francesco Gravaghi, Tiagande Willis-Alex Tio, Giorgia Amatori, Kenko Loredana Ngamene Takougang, Nancy Alessandra N’Guessan, Ilaria Bernardi

10.15 TIRO A SEGNO Qualificazioni pistola ad aria compressa da 10 metri femminile – Margherita Brigida Veccaro, Alessandra Fait

10.30 JUDO Eliminatorie -63/-70/-78/+78 kg femminili e -90/-100/+100 kg maschili – Carlotta Avanzato, Irene Pedrotti, Claudia Sperotti, Asya Tavano, Christian Parlati, Jean Carletti, Sansei Kwadjo Anani

11.00 PALLAMANO Semifinali 5° posto, Italia-Cipro

13.30 TIRO A SEGNO Finale pistola ad aria compressa da 10 metri femminile – Eventuali Margherita Brigida Veccaro, Alessandra Fait

14.00 VOLLEY FEMMINILE Semifinali, Italia-Grecia

15.45 BASKET 3×3 Fase a gironi maschile e femminile – Matteo Corgnati, Matteo Gherardini, Francesco Gravaghi, Tiagande Willis-Alex Tio, Giorgia Amatori, Kenko Loredana Ngamene Takougang, Nancy Alessandra N’Guessan, Ilaria Bernardi

16.00 JUDO Finali -63/-70/-78/+78 kg femminili e -90/-100/+100 kg maschili – Eventuali Carlotta Avanzato, Irene Pedrotti, Claudia Sperotti, Asya Tavano, Christian Parlati, Jean Carletti, Sansei Kwadjo Anani

16.45 TRIATHLON Individuale maschile – Euan De Nigro, Riccardo Cultore

17.00 TENNIS Quarti di finale singolare femminile e maschile, semifinali doppio maschile e femminile – Noemi Basiletti, Vittoria Paganetti, Carlo Alberto Caniato

17.00 TENNISTAVOLO Quarti di finale doppio misto – Eventuali Oyebode/Monfardini

18.00 CALCIO FEMMINILE Semifinali, Portogallo-Italia

18.30 TRIATHLON Individuale femminile – Bianca Seregni, Paola Sacchi

19.00 PALLANUOTO Girone B, Turchia-Italia

19.00 TENNISTAVOLO Semifinali doppio misto – Eventuali Oyebode/Monfardini

20.00 TENNISTAVOLO Finali doppio misto – Eventuali Oyebode/Monfardini

20.00 VOLLEY Semifinali, Italia-Grecia

PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (18.15-23.00).

Diretta streaming: Rai Play (18.15-23.00), Rai Play Sport 1 (11.00-12.30, 13.30-14.00, 15.00-18.30), Italia Team TV (Canale 1: 22.30 Pallacanestro 3×3 femminile Pool C, Italia-Grecia; Canale 2: 19.00 Pallanuoto Girone B, Turchia-Italia; Canale 3: 16.45 Triathlon).

Diretta Live testuale: OA Sport.