Giochi del Mediterraneo
Giochi del Mediterraneo 2026 oggi in tv: orari 27 agosto, streaming, azzurri in gara
Oggi giovedì 27 agosto va in scena la sesta giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2026, la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. La manifestazione in corso di svolgimento a Taranto è ormai entrata nel vivo e si preannuncia spettacolo: prevista un’abbuffata di medaglie e di titoli tra boxe, nuoto pinnato, tiro a volo, tiro a segno.
L’Italia svetta in testa al medagliere e punta ad allungare ulteriormente nei confronti delle più dirette avversarie, con l’intento di inseguire gli storici record in termini di numero di medaglie e di titoli. Siamo ormai giunti al giro di boa di questa ventesima edizione, che si protrarrà fino a giovedì 3 settembre..
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (giovedì 27 agosto) ai Giochi del Mediterraneo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, prevista la diretta streaming su Rai Play e Italia Team Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO OGGI
Giovedì 27 agosto
09.15 TIRO CON L’ARCO Eliminatorie individuali (Uomini/Donne) (dai 16mi alle semifinali)
10.00 TENNISTAVOLO Quarti di finale a squadre maschili e femminili
10.00 BADMINTON Ottavi di finale doppio maschile e femminile
10.00 TIRO A VOLO Trap a coppie miste (75 piattelli) Qualificazioni
10.00 NUOTO PINNATO 50m Apnea Uomini batterie
10.06 NUOTO PINNATO 50m Bipinne Uomini batterie
10.12 NUOTO PINNATO 100m Superficie Donne batterie
10.15 TIRO A SEGNO Pistola 10 metri maschile Qualificazioni
10.18 NUOTO PINNATO 100m Bipinne Donne batterie
10.24 NUOTO PINNATO 200m Superficie Uomini batterie
10.32 NUOTO PINNATO 200m Bipinne Uomini batterie
10.40 NUOTO PINNATO 400m Superficie Donne batterie
10.52 NUOTO PINNATO 400m Bipinne Donne batterie
11.00 PALLAMANO Girone B Grecia-Cipro
11.00 VOLLEY FEMMINILE Girone A Bosnia Erzegovina-Egitto
12.00 VELA Regata 1 ILCA 7 e IQFOIL Uomini, ILCA6 e IQFOIL Donne
13.00 BOXE Finali Donne -51/-57/-65/-75 kg e Uomini -60/-70/-90 kg
13.30 TIRO A SEGNO Pistola 10 metri maschile Finale
14.00 BADMINTON Quarti di finale doppio maschile e femminile
14.00 VOLLEY FEMMINILE Girone B Macedonia del Nord-Algeria
14.00 VELA Regata 2 ILCA 7 e IQFOIL Uomini, ILCA6 e IQFOIL Donne
14.45 TIRO CON L’ARCO Eliminatorie a coppie miste (dagli ottavi alle semifinali)
15.00 PALLAMANO Girone B Tunisia-Algeria
15.30 TIRO A VOLO Trap a coppie miste Finale
17.00 BOXE Finali Donne -54/-60/-70 kg e Uomini -55/-65/-80/+90 kg
17.00 VOLLEY FEMMINILE Girone B Turchia-Grecia
17.00 TENNIS Terzo turno
17.30 PALLAMANO Girone A Portogallo-Kosovo
18.00 PADEL Semifinali maschili/femminili
18.00 NUOTO PINNATO 50m Apnea Uomini finale
18.05 NUOTO PINNATO 50m Bipinne Uomini finale
18.17 NUOTO PINNATO 100m Superficie Donne finale
18.29 NUOTO PINNATO 100m Bipinne Donne finale
18.41 NUOTO PINNATO 200m Superficie Uomini finale
18.53 NUOTO PINNATO 200m Bipinne Uomini finale
19.05 NUOTO PINNATO 400m Superficie Donne finale
19.19 NUOTO PINNATO 400m Bipinne Donne finale
19.33 NUOTO PINNATO Staffetta Mista 4x50m Bipinne finale
20.00 PALLAMANO Girone A Egitto-Italia
20.00 VOLLEY Girone B Turchia-Grecia
21.00 CALCIO FEMMINILE Girone A Portogallo-Slovenia
21.00 CALCIO FEMMINILE Girone A Italia-Marocco
PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD nelle seguenti fasce orarie: 13.30-15.20, 22.00-23.00.
Diretta streaming: Italia Team Tv; Rai Play Sport 1 dalle ore 17.00 alle ore 23.00.
Diretta testuale: OA Sport.
ITALIANI IN GARA OGGI GIOCHI DEL MEDITERRANEO
Giovedì 27 agosto
09.15 TIRO CON L’ARCO Eliminatorie individuali (Uomini/Donne) (dai 16mi alle semifinali): Matteo Borsani, Francesco Gregori, Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati
10.00 PADEL Semifinali doppio misto. Marco Cassetta/Giulia Dal Pozzo-Bahurel/Guichard (ore 10.00)
10.00 TENNISTAVOLO Quarti di finale a squadre maschili e femminili. Italia-Portogallo (femminile, ore 13.30), Italia-Slovenia (maschile, ore 17.00)
10.00 BADMINTON Quarti di finale doppio maschile e femminile. Caponio/Toti-Franco Castilla/Sanjurjo Rivas (maschile, ore 10.00), Massetti/Salutt-Anastasiou/Papadopoulos (maschile, ore 10.40), Italia-Turchia (femminile, ore 14.40), Italia-avversario da definire (femminile, ore 16.00)
10.00 TIRO A VOLO Trap a coppie miste (75 piattelli) Qualificazioni. Startlist non ancora disponibili
10.00 NUOTO PINNATO 50m Apnea Uomini batterie: Filippo Naldi, Fabio Biancalana
10.06 NUOTO PINNATO 50m Bipinne Uomini batterie: Filippo Pavoni, Marco Orsi
10.12 NUOTO PINNATO 100m Superficie Donne batterie: Giulia Bruni, Anna Raffaetà
10.15 TIRO A SEGNO Pistola 10 metri maschile Qualificazioni. Paolo Monna, Federico Nilo Maldini
10.18 NUOTO PINNATO 100m Bipinne Donne batterie: Viola Magoga, Giorgia Destefani
10.24 NUOTO PINNATO 200m Superficie Uomini batterie: Lorenzo Caronno, Christian Degli Esposti
10.32 NUOTO PINNATO 200m Bipinne Uomini batterie: Valter Prampolini, Riccardo Porciani
10.40 NUOTO PINNATO 400m Superficie Donne batterie: Consuelo Dametto, Anna Leonardi
10.52 NUOTO PINNATO 400m Bipinne Donne batterie: Elettra Calanca, Laura Franchin
12.00 VELA Regata 1 ILCA 7 e IQFOIL Uomini, ILCA6 e IQFOIL Donne. Startlist non ancora disponibili
13.00 BOXE Finali Donne -51/-57/-65/-75 kg e Uomini -60/-70/-90 kg. Irma Testa-Amina Zidani (57 kg, ore 13.15), Melissa Gemini-Nabila Abo (75 kg, ore 13.45), Gabriele Guidi Rontani-Frank Bernad (70 kg, ore 14.15)
13.30 TIRO A SEGNO Pistola 10 metri maschile Finale: eventuali Paolo Monna, Federico Nilo Maldini
14.00 VELA Regata 2 ILCA 7 e IQFOIL Uomini, ILCA6 e IQFOIL Donne. Startlist non ancora disponibili
14.45 TIRO CON L’ARCO Eliminatorie a coppie miste (dagli ottavi alle semifinali). Startlist non ancora disponibili
15.30 TIRO A VOLO Trap a coppie miste Finale. Startlist non ancora disponibili
17.00 BOXE Finali Donne -54/-60/-70 kg e Uomini -55/-65/-80/+90 kg. Sirine Charaabi–Widad Bertal (54 kg, ore 17.00)
17.00 TENNIS Terzo turno: Noemi Basiletti-Tea Nikcevic (ore 17.00), Vittoria Paganetti-Silvia Alletti (ore 20.00)
17.00 PADEL Semifinali maschili/femminili: Giorgia Marchetti/Carolina Orsi-Llaguno Zielinski/Sainz Pelegri (ore 17.00), Marco Cassetta/Simone Iacovino–Flavio Abbate/Alvaro Montiel (ore 20.30)
18.00 NUOTO PINNATO 50m Apnea Uomini finale: eventuali Filippo Naldi, Fabio Biancalana
18.05 NUOTO PINNATO 50m Bipinne Uomini finale: eventuali Filippo Pavoni, Marco Orsi
18.17 NUOTO PINNATO 100m Superficie Donne finale: eventuali Giulia Bruni, Anna Raffaetà
18.29 NUOTO PINNATO 100m Bipinne Donne finale: eventuali Viola Magoga, Giorgia Destefani
18.41 NUOTO PINNATO 200m Superficie Uomini finale: eventuali Lorenzo Caronno, Christian Degli Esposti
18.53 NUOTO PINNATO 200m Bipinne Uomini finale: eventuali Valter Prampolini, Riccardo Porciani
19.05 NUOTO PINNATO 400m Superficie Donne finale: eventuali Consuelo Dametto, Anna Leonardi
19.19 NUOTO PINNATO 400m Bipinne Donne finale: eventuali Elettra Calanca, Laura Franchin
19.33 NUOTO PINNATO Staffetta Mista 4x50m Bipinne finale: Italia (Silvia Belli, Filippo Pavoni, Antonio Pignata, Fiamma Pontello)
20.00 PALLAMANO Girone A Egitto-Italia
21.00 CALCIO FEMMINILE Girone A Italia-Marocco