Giochi del Mediterraneo
Giochi del Mediterraneo 2026 oggi in tv: orari 26 agosto, streaming, azzurri in gara
Nella giornata di mercoledì 26 agosto, i Giochi del Mediterraneo 2026 metteranno in palio altri 15 titoli, con un programma particolarmente ricco e articolato. A Taranto saranno infatti assegnati nuovi titoli in cinque discipline: il nuoto pinnato sarà protagonista con ben nove medaglie d’oro in palio, mentre due saranno quelle assegnate nel tiro a volo e altre due nel badminton. Completeranno il programma un titolo nel tiro a segno e uno nella ginnastica ritmica.
La parte più consistente della giornata sarà dunque dedicata al nuoto pinnato, che vedrà disputarsi le prime nove finali della competizione, con altrettanti titoli da assegnare. Spazio anche al tiro a volo, dove si concluderà la gara individuale di trap con l’assegnazione delle relative medaglie.
Nel badminton, invece, sarà il momento decisivo per i tabelloni di singolare, con le finali che determineranno i nuovi campioni della specialità. Nel tiro a segno si gareggerà nella prova femminile della carabina, che assegnerà un ulteriore titolo. A chiudere il programma sarà la ginnastica ritmica, impegnata nel concorso generale individuale, al termine del quale verranno distribuite le medaglie.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (mercoledì 26 agosto) ai Giochi del Mediterraneo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, prevista la diretta streaming su Rai Play e Italia Team Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO OGGI
Mercoledì 26 agosto
09.00 TIRO CON L’ARCO Ranking round individuali (Uomini/Donne)
10.00 TIRO A VOLO Trap giorno 2 (50 piattelli) Qualificazione (M/F)
10.00 NUOTO PINNATO 50m Apnea Donne batterie
10.00 PADEL Coppie Miste Quarti di finale (4 campi)
10.00 TENNISTAVOLO Evento a squadre Fase preliminare, 1ª fase (M/F)
10.06 NUOTO PINNATO 50m Bipinne Donne batterie
10.12 NUOTO PINNATO 100m Superficie Uomini batterie
10.15 TIRO A SEGNO Carabina 10 metri Qualificazioni (Donne)
10.18 NUOTO PINNATO 100m Bipinne Uomini batterie
10.24 NUOTO PINNATO 200m Superficie Donne batterie
10.30 CALCIO Girone A Macedonia del Nord-Marocco
10.30 CALCIO Girone A Turchia-Tunisia
10.32 NUOTO PINNATO 200m Bipinne Donne batterie
10.40 NUOTO PINNATO 400m Superficie Uomini batterie
10.52 NUOTO PINNATO 400m Bipinne Uomini batterie
11.00 VOLLEY Grecia-Egitto
11.04 NUOTO PINNATO Staffetta Mista 4x100m Superficie batterie
12.00 TIRO CON L’ARCO Tabellone individuale, 24mi (Uomini)
13.00 BOXE Semifinali Donne -51/-57/-65/-75 kg
13.30 TIRO A SEGNO Carabina 10 metri Finale (Donne)
14.00 VOLLEY FEMMINILE Turchia-Kosovo
15.00 GINNASTICA RITMICA Finale del Concorso Generale Individuale
15.00 PALLAMANO FEMMINILE Macedonia del Nord-Algeria
15.00 BOXE Semifinali Uomini -60/-70/-90 kg
15.15 TIRO CON L’ARCO Tabelloni a squadre (Uomini/Donne) (dagli ottavi alle semifinali)
15.30 TIRO A VOLO Trap Finale Donne
16.00 BADMINTON Finale singolare maschile
17.00 BADMINTON Finale singolare femminile
17.00 TENNIS 1° turno doppio misto
17.00 TENNISTAVOLO Evento a squadre Fase preliminare, 1ª fase (M/F)
17.00 VOLLEY FEMMINILE Grecia-Macedonia del Nord
17.00 TIRO A VOLO Trap Finale Uomini
17.30 PALLAMANO FEMMINILE Grecia-Tunisia
18.00 BOXE Semifinali Donne -54/-60/-70 kg
18.00 PADEL Coppie Donne Quarti di finale (1 campo)
18.00 NUOTO PINNATO 50m Apnea Donne finale
18.05 NUOTO PINNATO 50m Bipinne Donne finale
18.17 NUOTO PINNATO 100m Superficie Uomini finale
18.29 NUOTO PINNATO 100m Bipinne Uomini finale
18.30 TENNIS quarti di finale doppio misto
18.41 NUOTO PINNATO 200m Superficie Donne finale
18.53 NUOTO PINNATO 200m Bipinne Donne finale
19.00 PADEL Coppie Uomini Quarti di finale (1 campo)
19.05 NUOTO PINNATO 400m Superficie Uomini finale
19.19 NUOTO PINNATO 400m Bipinne Uomini finale
19.33 NUOTO PINNATO Staffetta Mista 4x100m Superficie finale
19.35 BOXE Semifinali Uomini -55/-65/-80/+90 kg
20.00 PADEL Coppie Uomini Quarti di finale (1 campo)
20.00 TENNIS 2° TURNO Doppio uomini
20.00 TENNIS 2° TURNO Doppio donne
20.00 VOLLEY FEMMINILE Italia-Serbia
20.00 PALLAMANO FEMMINILE Kosovo-Italia
21.00 CALCIO Girone B Algeria-Albania
21.00 CALCIO Girone B Kosovo-Italia
ITALIANI IN GARA
Mercoledì 26 agosto
09.00 TIRO CON L’ARCO Ranking round individuali (Uomini/Donne) – Matteo Borsani, Francesco Gregori, Massimiliano Mandia, Tatiana Andreoli, Roberta Di Francesco, Chiara Rebagliati
10.00 TIRO A VOLO Trap giorno 2 (50 piattelli) Qualificazione (M/F) – Emanuele Buccolieri, Mauro De Filippis, Erica Sessa, Silvana Maria Stanco
10.00 NUOTO PINNATO 50m Apnea Donne batterie – Giulia Bruni, Nicole Lunghi
10.00 PADEL Coppie Miste Quarti di finale (4 campi) – Marco Cassetta, Giulia Dal Pozzo
10.06 NUOTO PINNATO 50m Bipinne Donne batterie – Viola Magoca, Celeste Simioni
10.12 NUOTO PINNATO 100m Superficie Uomini batterie – Fabio Biancalana, Leonardo Spelta
10.15 TIRO A SEGNO Carabina 10 metri Qualificazioni (Donne) – Sofia Ceccarello, Carlotta Salafia
10.18 NUOTO PINNATO 100m Bipinne Uomini batterie – Matteo Gadignani, Filippo Pavoni
10.24 NUOTO PINNATO 200m Superficie Donne batterie – Consuelo Dametto, Anna Leonardi
10.32 NUOTO PINNATO 200m Bipinne Donne batterie – Elettra Calanca, Laura Franchin
10.40 NUOTO PINNATO 400m Superficie Uomini batterie – Lorenzo Caronno, Christian Degli Esposti
10.52 NUOTO PINNATO 400m Bipinne Uomini batterie – Paolo De Pasquale, Valter Prampolini
11.04 NUOTO PINNATO Staffetta Mista 4x100m Superficie batterie – Daniele Amidei, Matteo Gurrini, Jacopo Bianchi, Silvia Sevignani
12.00 TIRO CON L’ARCO Tabellone individuale, 24mi (Uomini) – Matteo Borsani, Francesco Gregori, Massimiliano Mandia
13.00 BOXE Semifinali Donne -51/-57/-65/-75 kg – Irma Testa, Melissa Gemini, Martina Vassallo
13.30 TIRO A SEGNO Carabina 10 metri Finale (Donne) – Eventuali Sofia Ceccarello, Carlotta Salafia
15.00 GINNASTICA RITMICA Finale del Concorso Generale Individuale – Margherita Fucci, Viola Sella
15.00 BOXE Semifinali Uomini -60/-70/-90 kg – Michele Baldassi, Gabriele Guidi Rontani
15.15 TIRO CON L’ARCO Tabelloni a squadre (Uomini/Donne) (dagli ottavi alle semifinali) – Matteo Borsani, Francesco Gregori, Massimiliano Mandia, Roberta Di Francesco, Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati
15.30 TIRO A VOLO Trap Finale Donne – Erica Sessa, Silvana Stanco
16.00 BADMINTON Finale singolare maschile – Fabio Caponio
17.00 BADMINTON Finale singolare femminile – Yasmine Hamza
17.00 TENNISTAVOLO Evento a squadre Fase preliminare, 1ª fase (M/F) – Matteo Mutti, John Michael Oyebode, Carlo Rossi, Nicole Arlia, Gaia Monfardini, Giorgia Piccolin
17.00 TIRO A VOLO Trap Finale Uomini – Emanuele Buccolieri, Mauro De Filippis
18.00 BOXE Semifinali Donne -54/-60/-70 kg – Sirine Charaabi
18.00 PADEL Coppie Donne Quarti di finale (1 campo) – Carlotta Casali, Giulia Dal Pozzo
18.00 NUOTO PINNATO 50m Apnea Donne finale – Giulia Bruni, Nicole Lunghi (eventuali)
18.05 NUOTO PINNATO 50m Bipinne Donne finale – Viola Magoca, Celeste Simioni (eventuali)
18.17 NUOTO PINNATO 100m Superficie Uomini finale – Fabio Biancalana, Leonardo Spelta (eventuali)
18.29 NUOTO PINNATO 100m Bipinne Uomini finale – Matteo Gadignani, Filippo Pavoni (eventuali)
18.30 TENNIS quarti di finale doppio misto – Vittoria Paganetti, Filippo Romano
18.41 NUOTO PINNATO 200m Superficie Donne finale – Consuelo Dametto, Anna Leonardi (eventuali)
18.53 NUOTO PINNATO 200m Bipinne Donne finale – Elettra Calanca, Laura Franchin (eventuali)
19.00 PADEL Coppie Uomini Quarti di finale (1 campo) – Flavio Abbate, Alvaro Montiel Caruso
19.05 NUOTO PINNATO 400m Superficie Uomini finale – Lorenzo Caronno, Christian Degli Esposti (eventuali)
19.19 NUOTO PINNATO 400m Bipinne Uomini finale – Paolo De Pasquale, Valter Prampolini (eventuali)
19.33 NUOTO PINNATO Staffetta Mista 4x100m Superficie finale – Daniele Amidei, Matteo Gurrini, Jacopo Bianchi, Silvia Sevignani (eventuali)
19.35 BOXE Semifinali Uomini -55/-65/-80/+90 kg – Christian Sarsilli
20.00 PADEL Coppie Uomini Quarti di finale (1 campo) – Simone Cassetta, Simone Iacovino
20.00 VOLLEY FEMMINILE Italia-Serbia
20.00 PALLAMANO FEMMINILE Kosovo-Italia
21.00 CALCIO Girone B Kosovo-Italia
PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD (13.00-14.00, 14.45-20.50).
Diretta streaming: Rai Play (13.00-14.00, 14.45-20.50), Rai Play Sport 2 (20.40-22.30), Italia Team TV (Canale 1: 16.00 Badminton; Canale 2: 18.00 Nuoto pinnato; Canale 3: 21.00 Calcio, Italia-Kosovo; Canale 4: 13.00 Boxe).
Diretta Live testuale: OA Sport.