Giochi del Mediterraneo 2026 oggi in tv: orari 26 agosto, streaming, azzurri in gara

Nella giornata di mercoledì 26 agosto, i Giochi del Mediterraneo 2026 metteranno in palio altri 15 titoli, con un programma particolarmente ricco e articolato. A Taranto saranno infatti assegnati nuovi titoli in cinque discipline: il nuoto pinnato sarà protagonista con ben nove medaglie d’oro in palio, mentre due saranno quelle assegnate nel tiro a volo e altre due nel badminton. Completeranno il programma un titolo nel tiro a segno e uno nella ginnastica ritmica.

La parte più consistente della giornata sarà dunque dedicata al nuoto pinnato, che vedrà disputarsi le prime nove finali della competizione, con altrettanti titoli da assegnare. Spazio anche al tiro a volo, dove si concluderà la gara individuale di trap con l’assegnazione delle relative medaglie.

Nel badminton, invece, sarà il momento decisivo per i tabelloni di singolare, con le finali che determineranno i nuovi campioni della specialità. Nel tiro a segno si gareggerà nella prova femminile della carabina, che assegnerà un ulteriore titolo. A chiudere il programma sarà la ginnastica ritmica, impegnata nel concorso generale individuale, al termine del quale verranno distribuite le medaglie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (mercoledì 26 agosto) ai Giochi del Mediterraneo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, prevista la diretta streaming su Rai Play e Italia Team Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO OGGI

Mercoledì 26 agosto

09.00 TIRO CON L’ARCO Ranking round individuali (Uomini/Donne)

10.00 TIRO A VOLO Trap giorno 2 (50 piattelli) Qualificazione (M/F)

10.00 NUOTO PINNATO 50m Apnea Donne batterie

10.00 PADEL Coppie Miste Quarti di finale (4 campi)

10.00 TENNISTAVOLO Evento a squadre Fase preliminare, 1ª fase (M/F)

10.06 NUOTO PINNATO 50m Bipinne Donne batterie

10.12 NUOTO PINNATO 100m Superficie Uomini batterie

10.15 TIRO A SEGNO Carabina 10 metri Qualificazioni (Donne)

10.18 NUOTO PINNATO 100m Bipinne Uomini batterie

10.24 NUOTO PINNATO 200m Superficie Donne batterie

10.30 CALCIO Girone A Macedonia del Nord-Marocco

10.30 CALCIO Girone A Turchia-Tunisia

10.32 NUOTO PINNATO 200m Bipinne Donne batterie

10.40 NUOTO PINNATO 400m Superficie Uomini batterie

10.52 NUOTO PINNATO 400m Bipinne Uomini batterie

11.00 VOLLEY Grecia-Egitto

11.04 NUOTO PINNATO Staffetta Mista 4x100m Superficie batterie

12.00 TIRO CON L’ARCO Tabellone individuale, 24mi (Uomini)

13.00 BOXE Semifinali Donne -51/-57/-65/-75 kg

13.30 TIRO A SEGNO Carabina 10 metri Finale (Donne)

14.00 VOLLEY FEMMINILE Turchia-Kosovo

15.00 GINNASTICA RITMICA Finale del Concorso Generale Individuale

15.00 PALLAMANO FEMMINILE Macedonia del Nord-Algeria

15.00 BOXE Semifinali Uomini -60/-70/-90 kg

15.15 TIRO CON L’ARCO Tabelloni a squadre (Uomini/Donne) (dagli ottavi alle semifinali)

15.30 TIRO A VOLO Trap Finale Donne

16.00 BADMINTON Finale singolare maschile

17.00 BADMINTON Finale singolare femminile

17.00 TENNIS 1° turno doppio misto

17.00 TENNISTAVOLO Evento a squadre Fase preliminare, 1ª fase (M/F)

17.00 VOLLEY FEMMINILE Grecia-Macedonia del Nord

17.00 TIRO A VOLO Trap Finale Uomini

17.30 PALLAMANO FEMMINILE Grecia-Tunisia

18.00 BOXE Semifinali Donne -54/-60/-70 kg

18.00 PADEL Coppie Donne Quarti di finale (1 campo)

18.00 NUOTO PINNATO 50m Apnea Donne finale

18.05 NUOTO PINNATO 50m Bipinne Donne finale

18.17 NUOTO PINNATO 100m Superficie Uomini finale

18.29 NUOTO PINNATO 100m Bipinne Uomini finale

18.30 TENNIS quarti di finale doppio misto

18.41 NUOTO PINNATO 200m Superficie Donne finale

18.53 NUOTO PINNATO 200m Bipinne Donne finale

19.00 PADEL Coppie Uomini Quarti di finale (1 campo)

19.05 NUOTO PINNATO 400m Superficie Uomini finale

19.19 NUOTO PINNATO 400m Bipinne Uomini finale

19.33 NUOTO PINNATO Staffetta Mista 4x100m Superficie finale

19.35 BOXE Semifinali Uomini -55/-65/-80/+90 kg

20.00 PADEL Coppie Uomini Quarti di finale (1 campo)

20.00 TENNIS 2° TURNO Doppio uomini

20.00 TENNIS 2° TURNO Doppio donne

20.00 VOLLEY FEMMINILE Italia-Serbia

20.00 PALLAMANO FEMMINILE Kosovo-Italia

21.00 CALCIO Girone B Algeria-Albania

21.00 CALCIO Girone B Kosovo-Italia

ITALIANI IN GARA

Mercoledì 26 agosto

09.00 TIRO CON L’ARCO Ranking round individuali (Uomini/Donne) – Matteo Borsani, Francesco Gregori, Massimiliano Mandia, Tatiana Andreoli, Roberta Di Francesco, Chiara Rebagliati

10.00 TIRO A VOLO Trap giorno 2 (50 piattelli) Qualificazione (M/F) – Emanuele Buccolieri, Mauro De Filippis, Erica Sessa, Silvana Maria Stanco

10.00 NUOTO PINNATO 50m Apnea Donne batterie – Giulia Bruni, Nicole Lunghi

10.00 PADEL Coppie Miste Quarti di finale (4 campi) – Marco Cassetta, Giulia Dal Pozzo

10.06 NUOTO PINNATO 50m Bipinne Donne batterie – Viola Magoca, Celeste Simioni

10.12 NUOTO PINNATO 100m Superficie Uomini batterie – Fabio Biancalana, Leonardo Spelta

10.15 TIRO A SEGNO Carabina 10 metri Qualificazioni (Donne) – Sofia Ceccarello, Carlotta Salafia

10.18 NUOTO PINNATO 100m Bipinne Uomini batterie – Matteo Gadignani, Filippo Pavoni

10.24 NUOTO PINNATO 200m Superficie Donne batterie – Consuelo Dametto, Anna Leonardi

10.32 NUOTO PINNATO 200m Bipinne Donne batterie – Elettra Calanca, Laura Franchin

10.40 NUOTO PINNATO 400m Superficie Uomini batterie – Lorenzo Caronno, Christian Degli Esposti

10.52 NUOTO PINNATO 400m Bipinne Uomini batterie – Paolo De Pasquale, Valter Prampolini

11.04 NUOTO PINNATO Staffetta Mista 4x100m Superficie batterie – Daniele Amidei, Matteo Gurrini, Jacopo Bianchi, Silvia Sevignani

12.00 TIRO CON L’ARCO Tabellone individuale, 24mi (Uomini) – Matteo Borsani, Francesco Gregori, Massimiliano Mandia

13.00 BOXE Semifinali Donne -51/-57/-65/-75 kg – Irma Testa, Melissa Gemini, Martina Vassallo

13.30 TIRO A SEGNO Carabina 10 metri Finale (Donne) – Eventuali Sofia Ceccarello, Carlotta Salafia

15.00 GINNASTICA RITMICA Finale del Concorso Generale Individuale – Margherita Fucci, Viola Sella

15.00 BOXE Semifinali Uomini -60/-70/-90 kg – Michele Baldassi, Gabriele Guidi Rontani

15.15 TIRO CON L’ARCO Tabelloni a squadre (Uomini/Donne) (dagli ottavi alle semifinali) – Matteo Borsani, Francesco Gregori, Massimiliano Mandia, Roberta Di Francesco, Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati

15.30 TIRO A VOLO Trap Finale Donne – Erica Sessa, Silvana Stanco

16.00 BADMINTON Finale singolare maschile – Fabio Caponio

17.00 BADMINTON Finale singolare femminile – Yasmine Hamza

17.00 TENNISTAVOLO Evento a squadre Fase preliminare, 1ª fase (M/F) – Matteo Mutti, John Michael Oyebode, Carlo Rossi, Nicole Arlia, Gaia Monfardini, Giorgia Piccolin

17.00 TIRO A VOLO Trap Finale Uomini – Emanuele Buccolieri, Mauro De Filippis

18.00 BOXE Semifinali Donne -54/-60/-70 kg – Sirine Charaabi

18.00 PADEL Coppie Donne Quarti di finale (1 campo) – Carlotta Casali, Giulia Dal Pozzo

18.00 NUOTO PINNATO 50m Apnea Donne finale – Giulia Bruni, Nicole Lunghi (eventuali)

18.05 NUOTO PINNATO 50m Bipinne Donne finale – Viola Magoca, Celeste Simioni (eventuali)

18.17 NUOTO PINNATO 100m Superficie Uomini finale – Fabio Biancalana, Leonardo Spelta (eventuali)

18.29 NUOTO PINNATO 100m Bipinne Uomini finale – Matteo Gadignani, Filippo Pavoni (eventuali)

18.30 TENNIS quarti di finale doppio misto – Vittoria Paganetti, Filippo Romano

18.41 NUOTO PINNATO 200m Superficie Donne finale – Consuelo Dametto, Anna Leonardi (eventuali)

18.53 NUOTO PINNATO 200m Bipinne Donne finale – Elettra Calanca, Laura Franchin (eventuali)

19.00 PADEL Coppie Uomini Quarti di finale (1 campo) – Flavio Abbate, Alvaro Montiel Caruso

19.05 NUOTO PINNATO 400m Superficie Uomini finale – Lorenzo Caronno, Christian Degli Esposti (eventuali)

19.19 NUOTO PINNATO 400m Bipinne Uomini finale – Paolo De Pasquale, Valter Prampolini (eventuali)

19.33 NUOTO PINNATO Staffetta Mista 4x100m Superficie finale – Daniele Amidei, Matteo Gurrini, Jacopo Bianchi, Silvia Sevignani (eventuali)

19.35 BOXE Semifinali Uomini -55/-65/-80/+90 kg – Christian Sarsilli

20.00 PADEL Coppie Uomini Quarti di finale (1 campo) – Simone Cassetta, Simone Iacovino

20.00 VOLLEY FEMMINILE Italia-Serbia

20.00 PALLAMANO FEMMINILE Kosovo-Italia

21.00 CALCIO Girone B Kosovo-Italia

PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (13.00-14.00, 14.45-20.50).

Diretta streaming: Rai Play (13.00-14.00, 14.45-20.50), Rai Play Sport 2 (20.40-22.30), Italia Team TV (Canale 1: 16.00 Badminton; Canale 2: 18.00 Nuoto pinnato; Canale 3: 21.00 Calcio, Italia-Kosovo; Canale 4: 13.00 Boxe).

Diretta Live testuale: OA Sport.