Canoa
Giochi del Mediterraneo 2026, l’Italia qualifica due barche su tre alla finale
Tocca alla canoa l’onore di aprire, in attesa della cerimonia inaugurale di questa sera, l’edizione numero venti dei Giochi del Mediterraneo. La mattinata dedicata alle batterie si conclude con la qualificazione alla Finale A del K2 500 maschile e del K1 1000 maschile.
Nella seconda batteria del K2 500 maschile Giacomo Cinti e Alessio Campari tagliano il traguardo in seconda posizione con 1:34.94, staccati di +0.69 dal Portogallo vincitore, e approdano in Finale A con il terzo miglior tempo di qualificazione.
Nella prima serie di qualificazione del K1 500 femminile Giorgia Lacalamita conclude la propria prestazione con il tempo di 2:00.57, +3.36 il suo ritardo dalla vincitrice, e si qualifica per le semifinali che si disputeranno domani.
Uno straripante Giacomo Rossi domina, senza bisogno di dover forzare il ritmo, la sua batteria nel K1 1000 metri maschile. L’azzurro chiude la propria prestazione con il tempo di 3:54.31, precede il turco Karahan di +4.82 e vola in Finale A a vele spiegate.