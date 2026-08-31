Giochi del Mediterraneo 2026: l’Italia porta in finale tutte le barche. L’unica eliminata è Grandi

I Giochi del Mediterraneo alzano il sipario sul canottaggio. Nella prima delle tre giornate di regata si disputano le batterie delle diverse discipline. L’Italia qualifica alle finali di domani e mercoledì tutte le barche, ad eccezione del singolo femminile pesi leggeri.

Nella prima batteria del singolo donne Gaia Umbra Chiavini chiude terza con 7:54.81 e approda in Finale A. Nella seconda batteria del singolo uomini Edoardo Rocchi taglia il traguardo in terza posizione con 7:09.01 e si qualifica per la Finale A; miglior tempo assoluto per il greco Stefanos Ntouskos con 7:02.44.

Nella seconda batteria del singolo pesi leggeri femminile Giulia Grandi chiude in terza posizione con il tempo di 8:22.22, crono che rappresenta il tempo più alto delle serie di qualificazione e ne sancisce l’eliminazione. Nella seconda batteria del singolo pesi leggeri maschile Luca Borgonovo chiude secondo con 7:04.28 alle spalle dell’ellenico Petros Gkaidatzis, vincitore in 7:03.49, e stacca il pass per la Finale A.

Nella gara preliminare del due di coppia femminile, le atlete si sfidano per stabilire l’ordine delle corsie per la finale: Aurora Spirito e Sara Borghi chiudono in quarta ed ultima posizione in 7:25.82. Nel due di coppia maschile Josef Giorgio Marvucic e Marco Prati concludono la propria prova in seconda posizione con 6:21.36, alle spalle della Serbia vincitrice in 6:19.52 e volano in Finale A.

Nella regata preliminare del due di coppia pesi leggeri Tito Christoforakis e Giovanni Borgonovo tagliano il traguardo in 6:39.22, vince la Grecia in 6:38.04, e approdano in Finale A. Nella gara preliminare del doppio femminile pesi leggeri Sali e Schincariol chiudono in seconda posizione alle spalle della Grecia in 7:32.00 e accedono alla Finale A.

Nella gara preliminare del due di coppia misto Leonardo Tedoldi e Irene Gattiglia concludono la propria prestazione in seconda posizione, 7:15.69 il tempo di riferimento, alle spalle della Grecia, vincitrice in 7:08.12, e passano in Finale A. Nel doppio misto pesi leggeri Niccolò Gandola ed Elena Sali terminano la loro prestazione in terza posizione con 7:35.16, alle spalle della Grecia, vincitrice in 7:23.35 e della Tunisia, seconda in 7:30.48.