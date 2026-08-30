Giochi del Mediterraneo
Giochi del Mediterraneo 2026, il programma di domani: orari 31 agosto, tv, streaming
Domani, lunedì 31 agosto, si assegneranno altri 24 titoli dei Giochi del Mediterraneo 2026: a Taranto verranno distribuite le medaglie nell’atletica (undici), nel sollevamento pesi (sei), nel tennis (due), nel tiro a segno (uno), nella ginnastica artistica (uno), nel calcio (uno), nel triathlon (uno) e nella pallamano (uno).
Nell’atletica si disputeranno altre undici finali, mentre nel tennis si concluderanno entrambi i tornei di singolare, invece nel tiro a segno andrà in scena la gara della pistola a coppie miste. Nella ginnastica artistica si assegneranno le medaglie della classifica a squadre maschile, mentre nel calcio si esaurirà il torneo femminile, invece nel sollevamento pesi si disputeranno le gare di strappo e di slancio di tre categorie di peso. Nel triathlon è la volta della staffetta mista, infine nella pallamano terminerà il torneo maschile.
La giornata di domani dei Giochi del Mediterraneo sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (10.30-10.55, 13.15-13.45, 14.00-18.50), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (10.30-10.55, 13.15-13.45, 14.00-18.50), Rai Play Sport 1 (10.00-13.00, 17.25-21.45), Italia Team TV (Canale 1: 12.00 Vela; Canale 2: 10:00 Tiro a segno – Squadra mista, Pistola, 17.30 Atletica; Canale 3: 09.00 Canottaggio, 18:00 Tennis; Canale 4: 13:00 Pesi – 65kg maschili), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare della manifestazione di Taranto.
CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026
Lunedì 31 agosto
09.00 CANOTTAGGIO Batterie singolo femminile
09.20 CANOTTAGGIO Batterie singolo maschile
09.40 CANOTTAGGIO Batterie singolo pesi leggeri femminile
10.00 CANOTTAGGIO Batterie singolo pesi leggeri maschile
10.00 TENNISTAVOLO Sedicesimi di finale singolare maschile e sedicesimi di finale singolare femminile
10.00 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa da 10 metri a coppie miste, Qualificazioni 1ª parte
10.00 SOLLEVAMENTO PESI -53 kg femminili, strappo
10.20 CANOTTAGGIO Preliminary race doppio femminile
10.30 CANOTTAGGIO Batterie doppio maschile
10.30 CALCIO FEMMINILE Finale 3° posto, Marocco-Slovenia
10.50 CANOTTAGGIO Preliminary race doppio pesi leggeri femminile
11.00 CANOTTAGGIO Preliminary race doppio pesi leggeri maschile
11.00 PALLAMANO Finale 7° posto, Cipro-Kosovo
11.00 SOLLEVAMENTO PESI -53 kg femminili, slancio
11.30 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa da 10 metri a coppie miste, Qualificazioni 2ª parte
12.03 VELA ILCA 7 e IQFOIL maschili ed ILCA 6 e IQFOIL femminili, regate
12.30 CANOTTAGGIO Batterie doppio misto
12.50 CANOTTAGGIO Preliminary race doppio pesi leggeri misto
13.00 TENNISTAVOLO Ottavi di finale singolare maschile ed ottavi di finale singolare femminile
13.00 SOLLEVAMENTO PESI -65 kg maschili, strappo
13.30 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa da 10 metri a coppie miste, Finale
14.00 SOLLEVAMENTO PESI -65 kg maschili, slancio
14.00 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni individuali e classifica a squadre maschile, 1ª suddivisione
15.00 PALLAMANO Finale 5° posto, Italia-Tunisia
16.00 SOLLEVAMENTO PESI -61 kg femminili, strappo
17.00 SOLLEVAMENTO PESI -61 kg femminili, slancio
17.30 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni individuali e classifica a squadre maschile, 2ª suddivisione
17.30 PALLAMANO Finale 3° posto, Algeria-Portogallo
17.30 PALLANUOTO Girone B, Spagna-Francia
17.30 ATLETICA 400m femminili, 1° turno
17.35 BASKET 3×3 Quarti di finale maschili e femminili
17.45 ATLETICA Salto in alto femminile, Finale
17.50 ATLETICA 400m maschili, 1° turno
18.00 TENNIS Finale singolare maschile
18.00 TENNIS Finale singolare femminile
18.00 TRIATHLON Staffetta mista
18.00 ATLETICA Lancio del disco maschile, Finale
18.10 ATLETICA Salto in lungo femminile, Finale
18.15 ATLETICA 100m ostacoli femminili, Finale
18.30 ATLETICA 110m ostacoli maschili, Finale
18.45 ATLETICA 800m femminili, Finale
19.00 CALCIO FEMMINILE Finale, Portogallo-Italia
19.00 ATLETICA 800m maschili, Finale
19.00 PALLANUOTO Girone B, Bosnia Erzegovina-Turchia
19.05 ATLETICA Lancio del peso femminile, Finale
19.15 ATLETICA 10000m femminili, Finale
20.00 PALLAMANO Finale, Egitto-Grecia
20.00 ATLETICA Staffetta 4x100m femminile, Finale
20.15 ATLETICA Staffetta 4x100m maschile Finale
PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD (10.30-10.55, 13.15-13.45, 14.00-18.50).
Diretta streaming: Rai Play (10.30-10.55, 13.15-13.45, 14.00-18.50), Rai Play Sport 1 (10.00-13.00, 17.25-21.45), Italia Team TV (Canale 1: 12.00 Vela; Canale 2: 10:00 Tiro a segno – Squadra mista, Pistola, 17.30 Atletica; Canale 3: 09.00 Canottaggio, 18:00 Tennis; Canale 4: 13:00 Pesi – 65kg maschili).
Diretta Live testuale: OA Sport.