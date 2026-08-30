Giochi del Mediterraneo 2026, il programma di domani: orari 31 agosto, tv, streaming

Domani, lunedì 31 agosto, si assegneranno altri 24 titoli dei Giochi del Mediterraneo 2026: a Taranto verranno distribuite le medaglie nell’atletica (undici), nel sollevamento pesi (sei), nel tennis (due), nel tiro a segno (uno), nella ginnastica artistica (uno), nel calcio (uno), nel triathlon (uno) e nella pallamano (uno).

Nell’atletica si disputeranno altre undici finali, mentre nel tennis si concluderanno entrambi i tornei di singolare, invece nel tiro a segno andrà in scena la gara della pistola a coppie miste. Nella ginnastica artistica si assegneranno le medaglie della classifica a squadre maschile, mentre nel calcio si esaurirà il torneo femminile, invece nel sollevamento pesi si disputeranno le gare di strappo e di slancio di tre categorie di peso. Nel triathlon è la volta della staffetta mista, infine nella pallamano terminerà il torneo maschile.

La giornata di domani dei Giochi del Mediterraneo sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (10.30-10.55, 13.15-13.45, 14.00-18.50), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (10.30-10.55, 13.15-13.45, 14.00-18.50), Rai Play Sport 1 (10.00-13.00, 17.25-21.45), Italia Team TV (Canale 1: 12.00 Vela; Canale 2: 10:00 Tiro a segno – Squadra mista, Pistola, 17.30 Atletica; Canale 3: 09.00 Canottaggio, 18:00 Tennis; Canale 4: 13:00 Pesi – 65kg maschili), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare della manifestazione di Taranto.

CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

Lunedì 31 agosto

09.00 CANOTTAGGIO Batterie singolo femminile

09.20 CANOTTAGGIO Batterie singolo maschile

09.40 CANOTTAGGIO Batterie singolo pesi leggeri femminile

10.00 CANOTTAGGIO Batterie singolo pesi leggeri maschile

10.00 TENNISTAVOLO Sedicesimi di finale singolare maschile e sedicesimi di finale singolare femminile

10.00 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa da 10 metri a coppie miste, Qualificazioni 1ª parte

10.00 SOLLEVAMENTO PESI -53 kg femminili, strappo

10.20 CANOTTAGGIO Preliminary race doppio femminile

10.30 CANOTTAGGIO Batterie doppio maschile

10.30 CALCIO FEMMINILE Finale 3° posto, Marocco-Slovenia

10.50 CANOTTAGGIO Preliminary race doppio pesi leggeri femminile

11.00 CANOTTAGGIO Preliminary race doppio pesi leggeri maschile

11.00 PALLAMANO Finale 7° posto, Cipro-Kosovo

11.00 SOLLEVAMENTO PESI -53 kg femminili, slancio

11.30 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa da 10 metri a coppie miste, Qualificazioni 2ª parte

12.03 VELA ILCA 7 e IQFOIL maschili ed ILCA 6 e IQFOIL femminili, regate

12.30 CANOTTAGGIO Batterie doppio misto

12.50 CANOTTAGGIO Preliminary race doppio pesi leggeri misto

13.00 TENNISTAVOLO Ottavi di finale singolare maschile ed ottavi di finale singolare femminile

13.00 SOLLEVAMENTO PESI -65 kg maschili, strappo

13.30 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa da 10 metri a coppie miste, Finale

14.00 SOLLEVAMENTO PESI -65 kg maschili, slancio

14.00 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni individuali e classifica a squadre maschile, 1ª suddivisione

15.00 PALLAMANO Finale 5° posto, Italia-Tunisia

16.00 SOLLEVAMENTO PESI -61 kg femminili, strappo

17.00 SOLLEVAMENTO PESI -61 kg femminili, slancio

17.30 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni individuali e classifica a squadre maschile, 2ª suddivisione

17.30 PALLAMANO Finale 3° posto, Algeria-Portogallo

17.30 PALLANUOTO Girone B, Spagna-Francia

17.30 ATLETICA 400m femminili, 1° turno

17.35 BASKET 3×3 Quarti di finale maschili e femminili

17.45 ATLETICA Salto in alto femminile, Finale

17.50 ATLETICA 400m maschili, 1° turno

18.00 TENNIS Finale singolare maschile

18.00 TENNIS Finale singolare femminile

18.00 TRIATHLON Staffetta mista

18.00 ATLETICA Lancio del disco maschile, Finale

18.10 ATLETICA Salto in lungo femminile, Finale

18.15 ATLETICA 100m ostacoli femminili, Finale

18.30 ATLETICA 110m ostacoli maschili, Finale

18.45 ATLETICA 800m femminili, Finale

19.00 CALCIO FEMMINILE Finale, Portogallo-Italia

19.00 ATLETICA 800m maschili, Finale

19.00 PALLANUOTO Girone B, Bosnia Erzegovina-Turchia

19.05 ATLETICA Lancio del peso femminile, Finale

19.15 ATLETICA 10000m femminili, Finale

20.00 PALLAMANO Finale, Egitto-Grecia

20.00 ATLETICA Staffetta 4x100m femminile, Finale

20.15 ATLETICA Staffetta 4x100m maschile Finale

PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (10.30-10.55, 13.15-13.45, 14.00-18.50).

Diretta streaming: Rai Play (10.30-10.55, 13.15-13.45, 14.00-18.50), Rai Play Sport 1 (10.00-13.00, 17.25-21.45), Italia Team TV (Canale 1: 12.00 Vela; Canale 2: 10:00 Tiro a segno – Squadra mista, Pistola, 17.30 Atletica; Canale 3: 09.00 Canottaggio, 18:00 Tennis; Canale 4: 13:00 Pesi – 65kg maschili).

Diretta Live testuale: OA Sport.