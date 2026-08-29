Giochi del Mediterraneo 2026, il programma di domani: orari 30 agosto, tv, streaming

Domani, domenica 30 agosto, si assegneranno altri 18 titoli dei Giochi del Mediterraneo 2026: a Taranto verranno distribuite le medaglie nell’atletica (otto), nel tennis (tre), nel volley (due), nel judo (uno), nel tiro a segno (uno), nella ginnastica artistica (uno), nel calcio (uno) e nell’equitazione (uno).

Nell’atletica si disputeranno le prime otto finali, mentre nel tennis si concluderanno tutti i tornei di doppio, invece nel volley si concluderanno entrambi i tornei. Nel judo spazio alla gara a squadre miste, mentre nel tiro a segno andrà in scena la gara della carabina a coppie miste. Nella ginnastica artistica si assegneranno le medaglie della classifica a squadre, mentre nel calcio si esaurirà il torneo maschile, infine nell’equitazione si concluderà la gara a squadre di salto ostacoli.

La giornata di domani dei Giochi del Mediterraneo sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (11.15-13.35, 16.15-18.55), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (11.15-13.35, 16.15-18.55), Rai Play Sport 1 (10.00-12.25, 13.30-16.25, 20.40-23.00), Italia Team TV (Canale 1: 18.00 Equitazione; Canale 2: 17.30 Atletica; Canale 3: TBD Ginnastica Artistica – Rotazione Italia; Canale 4: 20.40 Basket 3×3, Spagna vs Italia), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare della manifestazione di Taranto.

CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

Domenica 30 agosto

09.00 JUDO Eliminatorie Squadre Miste

09.00 TIRO A SEGNO Qualificazioni Squadra Mista Carabina R1

10.00 BASKET 3×3 Fase eliminatoria

10.00 TENNISTAVOLO Singolare Turni preliminari, 1ª fase (M/F)

10.00 GINNASTICA ARTISTICA Donne Qualificazioni e classifica a squadre, 1ª sottodivisione

10.00 CALCIO Finale Bronzo

10.20 TIRO A SEGNO Qualificazioni Squadra Mista Carabina R2

11.00 VELA ILCA 6, ILCA 7, IQFOIL Uomini, IQFOIL Donne

11.00 VOLLEY FEMMINILE Finale 3° posto

11.40 TIRO A SEGNO Qualificazioni Squadra Mista Carabina R3

13.00 TIRO A SEGNO Finale Squadra Mista Carabina

14.00 GINNASTICA ARTISTICA Donne Qualificazioni e classifica a squadre, 2ª sottodivisione

14.00 VOLLEY Finale 3° posto

15.00 PALLAMANO FEMMINILE Tunisia-Algeria

16.00 TENNIS Semifinale singolare Uomini (campi 1-3)

16.00 TENNIS Semifinale singolare Donne (campi 2-4)

16.00 TENNIS Finale doppio Uomini (campi 5-6)

16.00 TENNIS Finale doppio Donne (campi 7-8)

16.00 TENNIS Finale doppio Misto (campi 1-3)

16.00 JUDO Finale Squadre Miste

16.00 PALLANUOTO Girone A Slovenia-Grecia

16.10 BASKET 3×3 Fase eliminatoria

17.00 GINNASTICA ARTISTICA Donne Qualificazioni e classifica a squadre, 3ª sottodivisione

17.00 TENNISTAVOLO Singolare Turni preliminari, 1ª fase (M/F)

17.00 VOLLEY FEMMINILE Finale

17.30 ATLETICA 100m Ostacoli Donne 1° turno

17.30 PALLAMANO FEMMINILE Macedonia del Nord-Kosovo

17.30 PALLANUOTO Girone A Serbia-Montenegro

17.35 ATLETICA Martello Uomini Finale

17.45 ATLETICA Salto con l’asta Donne Finale

17.50 ATLETICA 110m Ostacoli Uomini 1° turno

18.00 EQUITAZIONE Gara a squadre 1° turno

18.10 ATLETICA 100m Donne 1° turno

18.25 ATLETICA 100m Uomini 1° turno

18.45 ATLETICA Salto in lungo Uomini Finale

18.50 ATLETICA 800m Donne 1° turno

19.00 CALCIO Finale Oro

19.00 PALLANUOTO Girone B Italia-Francia

19.05 ATLETICA Lancio del giavellotto Uomini Finale

19.10 ATLETICA 800m Uomini 1° turno

19.30 ATLETICA 5000m Donne Finale

19.55 ATLETICA 100m Donne Finale

20.00 PALLAMANO FEMMINILE Italia-Grecia

20.00 VOLLEY Finale

20.05 ATLETICA 100m Uomini Finale

20.20 ATLETICA Staffetta Mista 4x400m Finale

20.30 PALLANUOTO Girone B Bosnia Erzegovina-Spagna

20.45 EQUITAZIONE Gara a squadre 2° turno

PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (11.15-13.35, 16.15-18.55).

Diretta streaming: Rai Play (11.15-13.35, 16.15-18.55), Rai Play Sport 1 (10.00-12.25, 13.30-16.25, 20.40-23.00), Italia Team TV (Canale 1: 18.00 Equitazione; Canale 2: 17.30 Atletica; Canale 3: TBD Ginnastica Artistica – Rotazione Italia; Canale 4: 20.40 Basket 3×3, Spagna vs Italia).

Diretta Live testuale: OA Sport.