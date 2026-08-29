Giochi del Mediterraneo
Giochi del Mediterraneo 2026, il programma di domani: orari 30 agosto, tv, streaming
Domani, domenica 30 agosto, si assegneranno altri 18 titoli dei Giochi del Mediterraneo 2026: a Taranto verranno distribuite le medaglie nell’atletica (otto), nel tennis (tre), nel volley (due), nel judo (uno), nel tiro a segno (uno), nella ginnastica artistica (uno), nel calcio (uno) e nell’equitazione (uno).
Nell’atletica si disputeranno le prime otto finali, mentre nel tennis si concluderanno tutti i tornei di doppio, invece nel volley si concluderanno entrambi i tornei. Nel judo spazio alla gara a squadre miste, mentre nel tiro a segno andrà in scena la gara della carabina a coppie miste. Nella ginnastica artistica si assegneranno le medaglie della classifica a squadre, mentre nel calcio si esaurirà il torneo maschile, infine nell’equitazione si concluderà la gara a squadre di salto ostacoli.
La giornata di domani dei Giochi del Mediterraneo sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (11.15-13.35, 16.15-18.55), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (11.15-13.35, 16.15-18.55), Rai Play Sport 1 (10.00-12.25, 13.30-16.25, 20.40-23.00), Italia Team TV (Canale 1: 18.00 Equitazione; Canale 2: 17.30 Atletica; Canale 3: TBD Ginnastica Artistica – Rotazione Italia; Canale 4: 20.40 Basket 3×3, Spagna vs Italia), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare della manifestazione di Taranto.
CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026
Domenica 30 agosto
09.00 JUDO Eliminatorie Squadre Miste
09.00 TIRO A SEGNO Qualificazioni Squadra Mista Carabina R1
10.00 BASKET 3×3 Fase eliminatoria
10.00 TENNISTAVOLO Singolare Turni preliminari, 1ª fase (M/F)
10.00 GINNASTICA ARTISTICA Donne Qualificazioni e classifica a squadre, 1ª sottodivisione
10.00 CALCIO Finale Bronzo
10.20 TIRO A SEGNO Qualificazioni Squadra Mista Carabina R2
11.00 VELA ILCA 6, ILCA 7, IQFOIL Uomini, IQFOIL Donne
11.00 VOLLEY FEMMINILE Finale 3° posto
11.40 TIRO A SEGNO Qualificazioni Squadra Mista Carabina R3
13.00 TIRO A SEGNO Finale Squadra Mista Carabina
14.00 GINNASTICA ARTISTICA Donne Qualificazioni e classifica a squadre, 2ª sottodivisione
14.00 VOLLEY Finale 3° posto
15.00 PALLAMANO FEMMINILE Tunisia-Algeria
16.00 TENNIS Semifinale singolare Uomini (campi 1-3)
16.00 TENNIS Semifinale singolare Donne (campi 2-4)
16.00 TENNIS Finale doppio Uomini (campi 5-6)
16.00 TENNIS Finale doppio Donne (campi 7-8)
16.00 TENNIS Finale doppio Misto (campi 1-3)
16.00 JUDO Finale Squadre Miste
16.00 PALLANUOTO Girone A Slovenia-Grecia
16.10 BASKET 3×3 Fase eliminatoria
17.00 GINNASTICA ARTISTICA Donne Qualificazioni e classifica a squadre, 3ª sottodivisione
17.00 TENNISTAVOLO Singolare Turni preliminari, 1ª fase (M/F)
17.00 VOLLEY FEMMINILE Finale
17.30 ATLETICA 100m Ostacoli Donne 1° turno
17.30 PALLAMANO FEMMINILE Macedonia del Nord-Kosovo
17.30 PALLANUOTO Girone A Serbia-Montenegro
17.35 ATLETICA Martello Uomini Finale
17.45 ATLETICA Salto con l’asta Donne Finale
17.50 ATLETICA 110m Ostacoli Uomini 1° turno
18.00 EQUITAZIONE Gara a squadre 1° turno
18.10 ATLETICA 100m Donne 1° turno
18.25 ATLETICA 100m Uomini 1° turno
18.45 ATLETICA Salto in lungo Uomini Finale
18.50 ATLETICA 800m Donne 1° turno
19.00 CALCIO Finale Oro
19.00 PALLANUOTO Girone B Italia-Francia
19.05 ATLETICA Lancio del giavellotto Uomini Finale
19.10 ATLETICA 800m Uomini 1° turno
19.30 ATLETICA 5000m Donne Finale
19.55 ATLETICA 100m Donne Finale
20.00 PALLAMANO FEMMINILE Italia-Grecia
20.00 VOLLEY Finale
20.05 ATLETICA 100m Uomini Finale
20.20 ATLETICA Staffetta Mista 4x400m Finale
20.30 PALLANUOTO Girone B Bosnia Erzegovina-Spagna
20.45 EQUITAZIONE Gara a squadre 2° turno
PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD (11.15-13.35, 16.15-18.55).
Diretta streaming: Rai Play (11.15-13.35, 16.15-18.55), Rai Play Sport 1 (10.00-12.25, 13.30-16.25, 20.40-23.00), Italia Team TV (Canale 1: 18.00 Equitazione; Canale 2: 17.30 Atletica; Canale 3: TBD Ginnastica Artistica – Rotazione Italia; Canale 4: 20.40 Basket 3×3, Spagna vs Italia).
Diretta Live testuale: OA Sport.