Giochi del Mediterraneo
Giochi del Mediterraneo 2026, il programma di domani: orari 29 agosto, tv, streaming
Domani, sabato 29 agosto, si assegneranno altri 11 titoli dei Giochi del Mediterraneo 2026: a Taranto verranno distribuite le medaglie nel judo (sette), nel tiro a segno (uno), nel triathlon (due), e nel tennistavolo (una).
Nel judo saranno protagoniste altre sette categoria di peso, mentre nel tiro a segno andrà in scena la specialità della pistola ad aria compressa da 10 metri femminile, invece nel triathlon sarà la volta delle gare individuali, infine nel tennistavolo si disputerà il torneo di doppio misto.
La giornata di domani dei Giochi del Mediterraneo sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (18.15-23.00), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (18.15-23.00), Rai Play Sport 1 (11.00-12.30, 13.30-14.00, 15.00-18.30), Italia Team TV (Canale 1: 22.30 Pallacanestro 3×3 femminile Pool C, Italia-Grecia; Canale 2: 19.00 Pallanuoto Girone B, Turchia-Italia; Canale 3: 16.45 Triathlon), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare della manifestazione di Taranto.
CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026
Sabato 29 agosto
10.00 TENNISTAVOLO Sedicesimi ed ottavi di finale doppio misto
10.05 BASKET 3×3 Fase a gironi maschile e femminile
10.15 TIRO A SEGNO Qualificazioni pistola ad aria compressa da 10 metri femminile
10.30 JUDO Eliminatorie -63/-70/-78/+78 kg femminili e -90/-100/+100 kg maschili
11.00 PALLAMANO Semifinali 5° posto, Italia-Cipro
11.00 VOLLEY FEMMINILE Semifinali, Turchia-Serbia
13.30 TIRO A SEGNO Finale pistola ad aria compressa da 10 metri femminile
14.00 VOLLEY FEMMINILE Semifinali, Italia-Grecia
15.00 PALLAMANO Semifinali 5° posto, Tunisia-Kosovo
15.45 BASKET 3×3 Fase a gironi maschile e femminile
16.00 TENNISTAVOLO Quarti di finale doppio misto
16.00 JUDO Finali -63/-70/-78/+78 kg femminili e -90/-100/+100 kg maschili
16.45 TRIATHLON Individuale maschile
17.00 TENNIS Quarti di finale singolare maschile e femminile, semifinali doppio maschile e femminile
17.00 VOLLEY Semifinale 1
17.30 PALLAMANO Semifinali, Egitto-Algeria
17.30 PALLANUOTO Girone B, Francia-Bosnia Erzegovina
18.00 CALCIO FEMMINILE Semifinali, Slovenia-Kosovo
18.00 CALCIO FEMMINILE Semifinali, Portogallo-Italia
18.00 TENNISTAVOLO Semifinali doppio misto
18.30 TRIATHLON Individuale femminile
19.00 TENNISTAVOLO Finali doppio misto
19.00 PALLANUOTO Girone B, Turchia-Italia
20.00 PALLAMANO Semifinali, Grecia-Portogallo
17.00 VOLLEY Semifinale 2
PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD (18.15-23.00).
Diretta streaming: Rai Play (18.15-23.00), Rai Play Sport 1 (11.00-12.30, 13.30-14.00, 15.00-18.30), Italia Team TV (Canale 1: 22.30 Pallacanestro 3×3 femminile Pool C, Italia-Grecia; Canale 2: 19.00 Pallanuoto Girone B, Turchia-Italia; Canale 3: 16.45 Triathlon).
Diretta Live testuale: OA Sport.