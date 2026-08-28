Giochi del Mediterraneo 2026, il programma di domani: orari 29 agosto, tv, streaming

Domani, sabato 29 agosto, si assegneranno altri 11 titoli dei Giochi del Mediterraneo 2026: a Taranto verranno distribuite le medaglie nel judo (sette), nel tiro a segno (uno), nel triathlon (due), e nel tennistavolo (una).

Nel judo saranno protagoniste altre sette categoria di peso, mentre nel tiro a segno andrà in scena la specialità della pistola ad aria compressa da 10 metri femminile, invece nel triathlon sarà la volta delle gare individuali, infine nel tennistavolo si disputerà il torneo di doppio misto.

La giornata di domani dei Giochi del Mediterraneo sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (18.15-23.00), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (18.15-23.00), Rai Play Sport 1 (11.00-12.30, 13.30-14.00, 15.00-18.30), Italia Team TV (Canale 1: 22.30 Pallacanestro 3×3 femminile Pool C, Italia-Grecia; Canale 2: 19.00 Pallanuoto Girone B, Turchia-Italia; Canale 3: 16.45 Triathlon), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare della manifestazione di Taranto.

CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

Sabato 29 agosto

10.00 TENNISTAVOLO Sedicesimi ed ottavi di finale doppio misto

10.05 BASKET 3×3 Fase a gironi maschile e femminile

10.15 TIRO A SEGNO Qualificazioni pistola ad aria compressa da 10 metri femminile

10.30 JUDO Eliminatorie -63/-70/-78/+78 kg femminili e -90/-100/+100 kg maschili

11.00 PALLAMANO Semifinali 5° posto, Italia-Cipro

11.00 VOLLEY FEMMINILE Semifinali, Turchia-Serbia

13.30 TIRO A SEGNO Finale pistola ad aria compressa da 10 metri femminile

14.00 VOLLEY FEMMINILE Semifinali, Italia-Grecia

15.00 PALLAMANO Semifinali 5° posto, Tunisia-Kosovo

15.45 BASKET 3×3 Fase a gironi maschile e femminile

16.00 TENNISTAVOLO Quarti di finale doppio misto

16.00 JUDO Finali -63/-70/-78/+78 kg femminili e -90/-100/+100 kg maschili

16.45 TRIATHLON Individuale maschile

17.00 TENNIS Quarti di finale singolare maschile e femminile, semifinali doppio maschile e femminile

17.00 VOLLEY Semifinale 1

17.30 PALLAMANO Semifinali, Egitto-Algeria

17.30 PALLANUOTO Girone B, Francia-Bosnia Erzegovina

18.00 CALCIO FEMMINILE Semifinali, Slovenia-Kosovo

18.00 CALCIO FEMMINILE Semifinali, Portogallo-Italia

18.00 TENNISTAVOLO Semifinali doppio misto

18.30 TRIATHLON Individuale femminile

19.00 TENNISTAVOLO Finali doppio misto

19.00 PALLANUOTO Girone B, Turchia-Italia

20.00 PALLAMANO Semifinali, Grecia-Portogallo

17.00 VOLLEY Semifinale 2

PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (18.15-23.00).

Diretta streaming: Rai Play (18.15-23.00), Rai Play Sport 1 (11.00-12.30, 13.30-14.00, 15.00-18.30), Italia Team TV (Canale 1: 22.30 Pallacanestro 3×3 femminile Pool C, Italia-Grecia; Canale 2: 19.00 Pallanuoto Girone B, Turchia-Italia; Canale 3: 16.45 Triathlon).

Diretta Live testuale: OA Sport.