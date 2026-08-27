Giochi del Mediterraneo 2026, il programma di domani: orari 28 agosto, tv, streaming

Domani, venerdì 28 agosto, si assegneranno altri 22 titoli dei Giochi del Mediterraneo 2026: a Taranto verranno distribuite le medaglie nel judo (sette), nel tiro a segno (uno), nella maratona di pattinaggio (due), nel tiro con l’arco (cinque), nel tennistavolo (due), nel padel (tre) e nel badminton (due).

La giornata di domani dei Giochi del Mediterraneo sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (9.30-12.20, 13.30-14.00, 14.30-15.00, 17.35-19.45), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (9.30-12.20, 13.30-14.00, 14.30-15.00, 17.35-19.45), Rai Play Sport 1 (14.30-17.45, 19.45-23.00), Italia Team TV (Canale 1: 10.00 Badminton; Canale 2: 16.00 Judo; Canale 3: 16.00 Maratona di pattinaggio; Canale 4: 13.30 Tiro a segno, 17.00 Tennis), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare della manifestazione di Taranto.

CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

Venerdì 28 agosto

09.00 JUDO Eliminatorie Donne -48/-52/-57 kg; Uomini -60/-66/-73/-81 kg

09.30 TIRO CON L’ARCO Finali a squadre femminili

10.00 PADEL Coppie Miste Finale Bronzo

10.00 BADMINTON Semifinali doppio maschile

10.00 TENNISTAVOLO Semifinali a squadre femminili

10.15 TIRO A SEGNO Qualificazioni carabina ad aria compressa da 10 metri maschile

10.30 TIRO CON L’ARCO Finali a squadre maschili

10.30 CALCIO Semifinale, Italia-Tunisia

11.00 BADMINTON Semifinali doppio femminile

11.00 VOLLEY Girone A, Algeria-Serbia

11.30 TIRO CON L’ARCO Finali a squadre miste

12.00 PADEL Coppie Donne Finale Bronzo

12.00 VELA Regata 3 ILCA 7 e IQFOIL Uomini, ILCA6 e IQFOIL Donne

13.00 TENNISTAVOLO Semifinali a squadre maschili

13.30 TIRO A SEGNO Finale carabina ad aria compressa da 10 metri maschile

14.00 PADEL Coppie Uomini Finale Bronzo

14.00 VELA Regata 4 ILCA 7 e IQFOIL Uomini, ILCA6 e IQFOIL Donne

14.00 VOLLEY Girone A, Tunisia-Portogallo

14.30 TIRO CON L’ARCO Finali individuali femminili

15.00 PALLAMANO FEMMINILE Girone A, Kosovo-Tunisia

15.10 TIRO CON L’ARCO Finali individuali maschili

16.00 MARATONA DI PATTINAGGIO Finale Maratona Donne

16.00 JUDO Finali Donne -48/-52/-57 kg; Uomini -60/-66/-73/-81 kg

16.00 PADEL Coppie Miste Finale

16.00 TENNISTAVOLO Finali a squadre femminili

16.00 TENNIS 1/8 di finale singolare Uomini tabellone basso (campi 1-3)

16.00 TENNIS 1/8 di finale singolare Donne tabellone basso (campi 2-4)

16.00 TENNIS 1/4 di finale doppio Misto (campi 1-3)

16.00 PALLANUOTO Girone A, Slovenia-Serbia

17.00 VOLLEY Girone B, Spagna-Turchia

17.00 BADMINTON Finale doppio maschile

17.30 PALLAMANO FEMMINILE Girone A, Algeria-Grecia

17.30 PALLANUOTO Girone A, Montenegro-Grecia

17.00 BADMINTON Finale doppio femminile

18.00 MARATONA DI PATTINAGGIO Finale Maratona Uomini

18.00 PADEL Coppie Donne Finale

18.30 TENNISTAVOLO Finali a squadre maschili

19.00 PALLANUOTO Girone B, Italia-Bosnia Erzegovina

20.00 PALLAMANO FEMMINILE Girone A, Italia-Macedonia del Nord

20.00 VOLLEY Girone A, Italia-Francia

20.00 PADEL Coppie Uomini Finale

20.30 PALLANUOTO Girone B, Turchia-Spagna

21.00 CALCIO Semifinale, Algeria-Marocco

PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (9.30-12.20, 13.30-14.00, 14.30-15.00, 17.35-19.45).

Diretta streaming: Rai Play (9.30-12.20, 13.30-14.00, 14.30-15.00, 17.35-19.45), Rai Play Sport 1 (14.30-17.45, 19.45-23.00), Italia Team TV (Canale 1: 10.00 Badminton; Canale 2: 16.00 Judo; Canale 3: 16.00 Maratona di pattinaggio; Canale 4: 13.30 Tiro a segno, 17.00 Tennis).

Diretta Live testuale: OA Sport.