Giochi del Mediterraneo
Giochi del Mediterraneo 2026, il programma di domani: orari 28 agosto, tv, streaming
Domani, venerdì 28 agosto, si assegneranno altri 22 titoli dei Giochi del Mediterraneo 2026: a Taranto verranno distribuite le medaglie nel judo (sette), nel tiro a segno (uno), nella maratona di pattinaggio (due), nel tiro con l’arco (cinque), nel tennistavolo (due), nel padel (tre) e nel badminton (due).
La giornata di domani dei Giochi del Mediterraneo sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (9.30-12.20, 13.30-14.00, 14.30-15.00, 17.35-19.45), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (9.30-12.20, 13.30-14.00, 14.30-15.00, 17.35-19.45), Rai Play Sport 1 (14.30-17.45, 19.45-23.00), Italia Team TV (Canale 1: 10.00 Badminton; Canale 2: 16.00 Judo; Canale 3: 16.00 Maratona di pattinaggio; Canale 4: 13.30 Tiro a segno, 17.00 Tennis), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare della manifestazione di Taranto.
CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026
Venerdì 28 agosto
09.00 JUDO Eliminatorie Donne -48/-52/-57 kg; Uomini -60/-66/-73/-81 kg
09.30 TIRO CON L’ARCO Finali a squadre femminili
10.00 PADEL Coppie Miste Finale Bronzo
10.00 BADMINTON Semifinali doppio maschile
10.00 TENNISTAVOLO Semifinali a squadre femminili
10.15 TIRO A SEGNO Qualificazioni carabina ad aria compressa da 10 metri maschile
10.30 TIRO CON L’ARCO Finali a squadre maschili
10.30 CALCIO Semifinale, Italia-Tunisia
11.00 BADMINTON Semifinali doppio femminile
11.00 VOLLEY Girone A, Algeria-Serbia
11.30 TIRO CON L’ARCO Finali a squadre miste
12.00 PADEL Coppie Donne Finale Bronzo
12.00 VELA Regata 3 ILCA 7 e IQFOIL Uomini, ILCA6 e IQFOIL Donne
13.00 TENNISTAVOLO Semifinali a squadre maschili
13.30 TIRO A SEGNO Finale carabina ad aria compressa da 10 metri maschile
14.00 PADEL Coppie Uomini Finale Bronzo
14.00 VELA Regata 4 ILCA 7 e IQFOIL Uomini, ILCA6 e IQFOIL Donne
14.00 VOLLEY Girone A, Tunisia-Portogallo
14.30 TIRO CON L’ARCO Finali individuali femminili
15.00 PALLAMANO FEMMINILE Girone A, Kosovo-Tunisia
15.10 TIRO CON L’ARCO Finali individuali maschili
16.00 MARATONA DI PATTINAGGIO Finale Maratona Donne
16.00 JUDO Finali Donne -48/-52/-57 kg; Uomini -60/-66/-73/-81 kg
16.00 PADEL Coppie Miste Finale
16.00 TENNISTAVOLO Finali a squadre femminili
16.00 TENNIS 1/8 di finale singolare Uomini tabellone basso (campi 1-3)
16.00 TENNIS 1/8 di finale singolare Donne tabellone basso (campi 2-4)
16.00 TENNIS 1/4 di finale doppio Misto (campi 1-3)
16.00 PALLANUOTO Girone A, Slovenia-Serbia
17.00 VOLLEY Girone B, Spagna-Turchia
17.00 BADMINTON Finale doppio maschile
17.30 PALLAMANO FEMMINILE Girone A, Algeria-Grecia
17.30 PALLANUOTO Girone A, Montenegro-Grecia
17.00 BADMINTON Finale doppio femminile
18.00 MARATONA DI PATTINAGGIO Finale Maratona Uomini
18.00 PADEL Coppie Donne Finale
18.30 TENNISTAVOLO Finali a squadre maschili
19.00 PALLANUOTO Girone B, Italia-Bosnia Erzegovina
20.00 PALLAMANO FEMMINILE Girone A, Italia-Macedonia del Nord
20.00 VOLLEY Girone A, Italia-Francia
20.00 PADEL Coppie Uomini Finale
20.30 PALLANUOTO Girone B, Turchia-Spagna
21.00 CALCIO Semifinale, Algeria-Marocco
PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD (9.30-12.20, 13.30-14.00, 14.30-15.00, 17.35-19.45).
Diretta streaming: Rai Play (9.30-12.20, 13.30-14.00, 14.30-15.00, 17.35-19.45), Rai Play Sport 1 (14.30-17.45, 19.45-23.00), Italia Team TV (Canale 1: 10.00 Badminton; Canale 2: 16.00 Judo; Canale 3: 16.00 Maratona di pattinaggio; Canale 4: 13.30 Tiro a segno, 17.00 Tennis).
Diretta Live testuale: OA Sport.