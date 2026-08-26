Giochi del Mediterraneo 2026, il programma di domani: orari 27 agosto, tv, streaming

Domani, giovedì 27 agosto, si assegneranno altri 25 titoli dei Giochi del Mediterraneo 2026: a Taranto verranno distribuite le medaglie nel nuoto pinnato (nove), nel tiro a volo (una), nella boxe (quattordici) e nel tiro a segno (uno).

Nel nuoto pinnato andranno in scena le ultime nove finali, mentre nel tiro a volo sarà assegnato il titoli nel trap misto. Nella boxe si disputeranno le finali di tutte le 14 categorie di peso, infine nel tiro a segno andrà in scena la gara della pistola da 10 metri individuale maschile.

La giornata di domani dei Giochi del Mediterraneo sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (13.30-14.00, 14.45-15.20, 22.00-23.00), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (13.30-14.00, 14.45-15.20, 22.00-23.00), Rai Play Sport 1 (17.00-23.00), Italia Team TV (Canale 1: 13.30 Boxe, 18.45 Boxe; Canale 2: 18.00 Nuoto pinnato; Canale 3: 9.00 Tiro con l’arco, 14.00 Tiro con l’arco, 21.00 Calcio femminile, Italia-Marocco; Canale 4: 17.00 Tennistavolo), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le giornate di gare della manifestazione di Taranto.

CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

Giovedì 27 Agosto 2026

09.15 TIRO CON L’ARCO Eliminatorie individuali (Uomini/Donne) (dai 16mi alle semifinali)

10.00 PADEL Coppie Miste Semifinali (2 campi)

10.00 TENNISTAVOLO Quarti di finale a squadre maschili e femminili

10.00 BADMINTON Ottavi di finale doppio maschile e femminile

10.00 TIRO A VOLO Trap a coppie miste (75 piattelli) Qualificazioni

10.00 NUOTO PINNATO 50m Apnea Uomini batterie

10.06 NUOTO PINNATO 50m Bipinne Uomini batterie

10.12 NUOTO PINNATO 100m Superficie Donne batterie

10.15 TIRO A SEGNO Pistola 10 metri maschile Qualificazioni

10.18 NUOTO PINNATO 100m Bipinne Donne batterie

10.24 NUOTO PINNATO 200m Superficie Uomini batterie

10.32 NUOTO PINNATO 200m Bipinne Uomini batterie

10.40 NUOTO PINNATO 400m Superficie Donne batterie

10.52 NUOTO PINNATO 400m Bipinne Donne batterie

11.00 PALLAMANO Girone B Grecia-Cipro

12.00 VELA Regata 1 ILCA 7 e IQFOIL Uomini, ILCA6 e IQFOIL Donne

13.00 BOXE Finali Donne -51/-57/-65/-75 kg e Uomini -60/-70/-90 kg

13.00 PADEL Coppie Donne Semifinali (1 campo)

13.30 TENNISTAVOLO Quarti di finale a squadre maschili e femminili

13.30 TIRO A SEGNO Pistola 10 metri maschile Finale

14.00 BADMINTON Quarti di finale doppio maschile e femminile

14.00 VELA Regata 2 ILCA 7 e IQFOIL Uomini, ILCA6 e IQFOIL Donne

14.45 TIRO CON L’ARCO Eliminatorie a coppie miste (dagli ottavi alle semifinali)

15.00 PALLAMANO Girone B Tunisia-Algeria

15.30 TIRO A VOLO Trap a coppie miste Finale

16.00 PADEL Coppie Uomini Semifinali (1 campo)

16.00 TENNIS 1/8 di finale singolare Uomini tabellone alto (campi 1-3)

16.00 TENNIS 1/8 di finale singolare Donne tabellone alto (campi 2-4)

16.00 TENNIS 1/4 di finale doppio Uomini (campi 1-3)

16.00 TENNIS 1/4 di finale doppio Donne (campi 2-4)

17.00 BOXE Finali Donne -54/-60/-70 kg e Uomini -55/-65/-80/+90 kg

17.00 TENNISTAVOLO Quarti di finale a squadre maschili

17.30 PALLAMANO Girone A Portogallo-Kosovo

18.00 NUOTO PINNATO 50m Apnea Uomini finale

18.05 NUOTO PINNATO 50m Bipinne Uomini finale

18.17 NUOTO PINNATO 100m Superficie Donne finale

18.29 NUOTO PINNATO 100m Bipinne Donne finale

18.41 NUOTO PINNATO 200m Superficie Uomini finale

18.53 NUOTO PINNATO 200m Bipinne Uomini finale

19.05 NUOTO PINNATO 400m Superficie Donne finale

19.19 NUOTO PINNATO 400m Bipinne Donne finale

19.33 NUOTO PINNATO Staffetta Mista 4x50m Bipinne finale

20.00 PALLAMANO Girone A Egitto-Italia

21.00 CALCIO FEMMINILE Girone A Portogallo-Slovenia

21.00 CALCIO FEMMINILE Girone A Italia-Marocco

PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (13.30-14.00, 14.45-15.20, 22.00-23.00).

Diretta streaming: Rai Play (13.30-14.00, 14.45-15.20, 22.00-23.00), Rai Play Sport 1 (17.00-23.00), Italia Team TV (Canale 1: 13.30 Boxe, 18.45 Boxe; Canale 2: 18.00 Nuoto pinnato; Canale 3: 9.00 Tiro con l’arco, 14.00 Tiro con l’arco, 21.00 Calcio femminile, Italia-Marocco; Canale 4: 17.00 Tennistavolo).

Diretta Live testuale: OA Sport.