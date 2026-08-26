Giochi del Mediterraneo
Giochi del Mediterraneo 2026, il programma di domani: orari 27 agosto, tv, streaming
Domani, giovedì 27 agosto, si assegneranno altri 25 titoli dei Giochi del Mediterraneo 2026: a Taranto verranno distribuite le medaglie nel nuoto pinnato (nove), nel tiro a volo (una), nella boxe (quattordici) e nel tiro a segno (uno).
Nel nuoto pinnato andranno in scena le ultime nove finali, mentre nel tiro a volo sarà assegnato il titoli nel trap misto. Nella boxe si disputeranno le finali di tutte le 14 categorie di peso, infine nel tiro a segno andrà in scena la gara della pistola da 10 metri individuale maschile.
La giornata di domani dei Giochi del Mediterraneo sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (13.30-14.00, 14.45-15.20, 22.00-23.00), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (13.30-14.00, 14.45-15.20, 22.00-23.00), Rai Play Sport 1 (17.00-23.00), Italia Team TV (Canale 1: 13.30 Boxe, 18.45 Boxe; Canale 2: 18.00 Nuoto pinnato; Canale 3: 9.00 Tiro con l’arco, 14.00 Tiro con l’arco, 21.00 Calcio femminile, Italia-Marocco; Canale 4: 17.00 Tennistavolo), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le giornate di gare della manifestazione di Taranto.
CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026
Giovedì 27 Agosto 2026
09.15 TIRO CON L’ARCO Eliminatorie individuali (Uomini/Donne) (dai 16mi alle semifinali)
10.00 PADEL Coppie Miste Semifinali (2 campi)
10.00 TENNISTAVOLO Quarti di finale a squadre maschili e femminili
10.00 BADMINTON Ottavi di finale doppio maschile e femminile
10.00 TIRO A VOLO Trap a coppie miste (75 piattelli) Qualificazioni
10.00 NUOTO PINNATO 50m Apnea Uomini batterie
10.06 NUOTO PINNATO 50m Bipinne Uomini batterie
10.12 NUOTO PINNATO 100m Superficie Donne batterie
10.15 TIRO A SEGNO Pistola 10 metri maschile Qualificazioni
10.18 NUOTO PINNATO 100m Bipinne Donne batterie
10.24 NUOTO PINNATO 200m Superficie Uomini batterie
10.32 NUOTO PINNATO 200m Bipinne Uomini batterie
10.40 NUOTO PINNATO 400m Superficie Donne batterie
10.52 NUOTO PINNATO 400m Bipinne Donne batterie
11.00 PALLAMANO Girone B Grecia-Cipro
12.00 VELA Regata 1 ILCA 7 e IQFOIL Uomini, ILCA6 e IQFOIL Donne
13.00 BOXE Finali Donne -51/-57/-65/-75 kg e Uomini -60/-70/-90 kg
13.00 PADEL Coppie Donne Semifinali (1 campo)
13.30 TENNISTAVOLO Quarti di finale a squadre maschili e femminili
13.30 TIRO A SEGNO Pistola 10 metri maschile Finale
14.00 BADMINTON Quarti di finale doppio maschile e femminile
14.00 VELA Regata 2 ILCA 7 e IQFOIL Uomini, ILCA6 e IQFOIL Donne
14.45 TIRO CON L’ARCO Eliminatorie a coppie miste (dagli ottavi alle semifinali)
15.00 PALLAMANO Girone B Tunisia-Algeria
15.30 TIRO A VOLO Trap a coppie miste Finale
16.00 PADEL Coppie Uomini Semifinali (1 campo)
16.00 TENNIS 1/8 di finale singolare Uomini tabellone alto (campi 1-3)
16.00 TENNIS 1/8 di finale singolare Donne tabellone alto (campi 2-4)
16.00 TENNIS 1/4 di finale doppio Uomini (campi 1-3)
16.00 TENNIS 1/4 di finale doppio Donne (campi 2-4)
17.00 BOXE Finali Donne -54/-60/-70 kg e Uomini -55/-65/-80/+90 kg
17.00 TENNISTAVOLO Quarti di finale a squadre maschili
17.30 PALLAMANO Girone A Portogallo-Kosovo
18.00 NUOTO PINNATO 50m Apnea Uomini finale
18.05 NUOTO PINNATO 50m Bipinne Uomini finale
18.17 NUOTO PINNATO 100m Superficie Donne finale
18.29 NUOTO PINNATO 100m Bipinne Donne finale
18.41 NUOTO PINNATO 200m Superficie Uomini finale
18.53 NUOTO PINNATO 200m Bipinne Uomini finale
19.05 NUOTO PINNATO 400m Superficie Donne finale
19.19 NUOTO PINNATO 400m Bipinne Donne finale
19.33 NUOTO PINNATO Staffetta Mista 4x50m Bipinne finale
20.00 PALLAMANO Girone A Egitto-Italia
21.00 CALCIO FEMMINILE Girone A Portogallo-Slovenia
21.00 CALCIO FEMMINILE Girone A Italia-Marocco
PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD (13.30-14.00, 14.45-15.20, 22.00-23.00).
Diretta streaming: Rai Play (13.30-14.00, 14.45-15.20, 22.00-23.00), Rai Play Sport 1 (17.00-23.00), Italia Team TV (Canale 1: 13.30 Boxe, 18.45 Boxe; Canale 2: 18.00 Nuoto pinnato; Canale 3: 9.00 Tiro con l’arco, 14.00 Tiro con l’arco, 21.00 Calcio femminile, Italia-Marocco; Canale 4: 17.00 Tennistavolo).
Diretta Live testuale: OA Sport.