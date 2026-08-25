Giochi del Mediterraneo
Giochi del Mediterraneo 2026, il programma di domani: orari 26 agosto, tv, streaming
Domani, mercoledì 26 agosto, si assegneranno altri 15 titoli dei Giochi del Mediterraneo 2026: a Taranto verranno distribuite le medaglie nel nuoto pinnato (nove), nel tiro a volo (due), nel badminton (due), nel tiro a segno (uno), e nella ginnastica ritmica (uno).
Nel nuoto pinnato andranno in scena le prime nove finali, mentre nel tiro a volo saranno assegnati i titoli nel trap individuale. Nel badminton si disputeranno le finali dei tabelloni di singolare, mentre nel tiro a segno andrà in scena la gara della carabina femminile, infine nella ginnastica ritmica si assegneranno le medaglie nel concorso generale individuale.
La giornata di domani dei Giochi del Mediterraneo sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (13.00-14.00, 14.45-20.50), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (13.00-14.00, 14.45-20.50), Rai Play Sport 2 (20.40-22.30), Italia Team TV (Canale 1: 16.00 Badminton; Canale 2: 18.00 Nuoto pinnato; Canale 3: 21.00 Calcio, Italia-Kosovo; Canale 4: 13.00 Boxe), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le giornate di gare della manifestazione di Taranto.
CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026
Mercoledì 26 agosto
09.00 TIRO CON L’ARCO Eliminatorie individuali (Uomini/Donne)
09.00 TIRO CON L’ARCO Eliminatorie a squadre
10.00 TIRO A VOLO Trap giorno 2 (50 piattelli) Qualificazione (M/F)
10.00 NUOTO PINNATO 50m Apnea Donne batterie
10.00 PADEL Coppie Miste Quarti di finale (4 campi)
10.00 TENNISTAVOLO Evento a squadre Fase preliminare, 1ª fase (M/F)
10.00 TENNIS 1/16 di finale singolare Uomini tabellone basso (campi 1-3-5-7)
10.00 TENNIS 1/16 di finale singolare Donne tabellone basso (campi 2-4-6-8)
10.06 NUOTO PINNATO 50m Bipinne Donne batterie
10.12 NUOTO PINNATO 100m Superficie Uomini batterie
10.15 TIRO A SEGNO Carabina 10 metri Qualificazioni (Donne)
10.18 NUOTO PINNATO 100m Bipinne Uomini batterie
10.24 NUOTO PINNATO 200m Superficie Donne batterie
10.30 CALCIO Girone A Macedonia del Nord-Marocco
10.30 CALCIO Girone A Turchia-Tunisia
10.32 NUOTO PINNATO 200m Bipinne Donne batterie
10.40 NUOTO PINNATO 400m Superficie Uomini batterie
10.52 NUOTO PINNATO 400m Bipinne Uomini batterie
11.04 NUOTO PINNATO Staffetta Mista 4x100m Superficie batterie
13.00 BOXE Semifinali Donne -51/-54/-57/-60/-65/-70/-75 kg
13.00 PADEL Coppie Donne Quarti di finale (1 campo)
13.00 PADEL Coppie Uomini Quarti di finale (1 campo)
13.30 TIRO A SEGNO Carabina 10 metri Finale (Donne)
14.00 TENNIS 1/8 di finale doppio Misto (campi 1-3-5-7)
15.00 GINNASTICA RITMICA Finale del Concorso Generale Individuale
15.00 PALLAMANO FEMMINILE Macedonia del Nord-Algeria
15.30 TIRO A VOLO Trap Finale Donne
16.00 BADMINTON Finali (1 campo)
17.00 TENNISTAVOLO Evento a squadre Fase preliminare, 1ª fase (M/F)
17.00 TIRO A VOLO Trap Finale Uomini
17.30 PALLAMANO FEMMINILE Grecia-Tunisia
18.00 BOXE Semifinali Uomini -55/-60/-65/-70/-80/-90/+90 kg
18.00 NUOTO PINNATO 50m Apnea Donne finale
18.05 NUOTO PINNATO 50m Bipinne Donne finale
18.17 NUOTO PINNATO 100m Superficie Uomini finale
18.29 NUOTO PINNATO 100m Bipinne Uomini finale
18.41 NUOTO PINNATO 200m Superficie Donne finale
18.53 NUOTO PINNATO 200m Bipinne Donne finale
19.05 NUOTO PINNATO 400m Superficie Uomini finale
19.19 NUOTO PINNATO 400m Bipinne Uomini finale
19.33 NUOTO PINNATO Staffetta Mista 4x100m Superficie finale
20.00 VOLLEY FEMMINILE Serbia-Italia
20.00 PALLAMANO FEMMINILE Kosovo-Italia
21.00 CALCIO Girone B Algeria-Albania
21.00 CALCIO Girone B Kosovo-Italia
PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD (13.00-14.00, 14.45-20.50).
Diretta streaming: Rai Play (13.00-14.00, 14.45-20.50), Rai Play Sport 2 (20.40-22.30), Italia Team TV (Canale 1: 16.00 Badminton; Canale 2: 18.00 Nuoto pinnato; Canale 3: 21.00 Calcio, Italia-Kosovo; Canale 4: 13.00 Boxe).
Diretta Live testuale: OA Sport.