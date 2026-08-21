Giochi del Mediterraneo 2026, il programma di domani: orari 22 agosto, tv, streaming

Domani, sabato 22 agosto, si assegneranno i primi diciassette titoli dei Giochi del Mediterraneo 2026: a Taranto verranno distribuite le medaglie nel ciclismo su strada (2), nella scherma (2), nel nuoto (9) e nel taekwondo (4).

Nel ciclismo su strada si correranno le cronometro individuali, mentre nella scherma si disputeranno i tabelloni della sciabola individuale. Nel nuoto andranno in scena le finali di nove specialità individuali, infine nel taekwondo saranno impegnate quattro categorie di peso.

La giornata di domani dei Giochi del Mediterraneo sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (9.15-15.00 e 17.00-21.30), mentre la diretta streaming sarà garantita da Italia Team TV e Rai Play (9.15-15.00 e 17.00-21.30), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le giornate di gare della manifestazione di Taranto.

CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

Sabato 22 Agosto 2026

08.00 BOCCE Raffa 1° turno qualificazione doppio (Uomini)

08.00 BOCCE Pétanque 1° turno qualificazione tiro di precisione (Uomini)

09.00 BADMINTON Turni di qualificazione L32 – L16 Doppio Misto (3 campi)

09.00 CANOA VELOCITÀ C1 200m Batterie (Donne)

09.00 TIRO A VOLO Skeet giorno 1 (75 piattelli) Qualificazione (M/F)

09.00 NUOTO Batterie 50m Farfalla (F/M), 400m Stile Libero (F/M), 200m Dorso (F/M), 100m Rana (F/M), 1500m Stile Libero (F)

09.15 BOCCE Raffa 1° turno qualificazione doppio (Donne)

09.15 BOCCE Pétanque 1° turno qualificazione tiro di precisione (Donne)

09.20 CANOA VELOCITÀ K2 500m Semifinale (Uomini)

09.30 PADEL Coppie Uomini 1° turno (2 campi)

09.30 PADEL Coppie Donne 1° turno (2 campi)

09.40 CANOA VELOCITÀ K2 500m Semifinale (Donne)

09.50 CANOA VELOCITÀ C1 200m Semifinale (Donne)

10.00 TAEKWONDO Turni preliminari -58 kg, -68 kg (M); -49 kg, -57 kg (F)

10.30 BOCCE Raffa 2° turno qualificazione doppio (Uomini)

10.30 BOCCE Pétanque 2° turno qualificazione tiro di precisione (Uomini)

10.30 LOTTA Turni eliminatori Greco-Romana 60-67-77-87-97 kg

10.30 CALCIO Girone B Algeria-Kosovo

11.00 CICLISMO SU STRADA Cronometro individuale Donne

11.00 PALLAMANO FEMMINILE Macedonia del Nord-Grecia

11.00 VOLLEY FEMMINILE Grecia-Algeria

11.45 BOCCE Raffa 2° turno qualificazione doppio (Donne)

11.45 BOCCE Pétanque 2° turno qualificazione tiro di precisione (Donne)

12.00 CANOA VELOCITÀ K1 1000m e C1 1000m Semifinale (Uomini)

12.20 CANOA VELOCITÀ K1 500m Semifinale (Donne)

13.00 BOCCE Raffa 1° turno qualificazione singolo (Uomini)

13.00 BOCCE Pétanque 1° turno qualificazione doppio (Uomini)

13.00 SCHERMA Sciabola Tabellone da 16 Uomini

13.30 CICLISMO SU STRADA Cronometro individuale Uomini

13.50 SCHERMA Sciabola Tabellone da 16 Donne

14.00 BOXE Fase eliminatoria Donne -51/-54/-57/-60/-65/-70/-75 kg

14.00 VOLLEY Portogallo-Algeria

14.15 BOCCE Raffa 1° turno qualificazione singolo (Donne)

14.15 BOCCE Pétanque 1° turno qualificazione doppio (Donne)

14.50 SCHERMA Sciabola Tabellone da 8 Uomini

15.00 PALLAMANO FEMMINILE Kosovo-Algeria

15.00 TAEKWONDO Turni preliminari e quarti di finale -58 kg, -68 kg (M); -49 kg, -57 kg (F)

15.10 SCHERMA Sciabola Tabellone da 8 Donne

15.30 BOCCE Lyonnaise 1° turno qualificazione tiro progressivo (Uomini)

15.40 SCHERMA Sciabola Tabellone da 4 Uomini/Donne

16.30 BOCCE Lyonnaise 1° turno qualificazione tiro progressivo (Donne)

17.00 VOLLEY Kosovo-Spagna

17.00 LOTTA Semifinali Greco-Romana 60-67-77-87-97 kg

17.00 SCHERMA Sciabola Finali

17.30 BOCCE Lyonnaise 2° turno qualificazione tiro progressivo (Uomini)

18.00 NUOTO Finali 50m Farfalla (F/M), 400m Stile Libero (F/M), 200m Dorso (F/M), 100m Rana (F/M), 1500m Stile Libero (F)

18.00 PADEL Coppie Miste 1° turno (4 campi)

18.00 BOXE Fase eliminatoria Uomini -55/-60/-65/-70/-80/-90/+90 kg

18.30 BOCCE Lyonnaise 2° turno qualificazione tiro progressivo (Donne)

19.00 TAEKWONDO Semifinali e finali -58 kg, -68 kg (M); -49 kg, -57 kg (F)

19.30 BOCCE Lyonnaise 1° turno qualificazione tiro di precisione (Uomini)

20.00 PALLAMANO FEMMINILE Italia-Tunisia

20.00 VOLLEY Italia-Tunisia

21.00 BOCCE Lyonnaise 1° turno qualificazione tiro di precisione (Donne)

21.00 CALCIO Girone A Marocco-Turchia

21.00 CALCIO Girone A Tunisia-Macedonia del Nord

21.00 CALCIO Girone B Italia-Albania

PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: 9.15-15.00 e 17.00-21.30 Rai Sport HD.

Diretta streaming: Italia Team TV, 9.15-15.00 e 17.00-21.30 Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.